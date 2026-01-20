Phát hiện cơ sở sản xuất 300kg giò, chả sử dụng chất cấm

Từ khi cơ sở đi vào hoạt động đến nay đã bán ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn giò, chả có chứa hàn the.

Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất, kinh doanh giò, chả trên địa bàn phường Hoàn Kiếm phát hiện hàng trăm kg sản phẩm có chứa chất cấm hàn the, một phụ gia bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Cụ thể, ngày 18/1, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra Cơ sở Yến Hiền (địa chỉ số 5B phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 300kg giò, chả đang được sản xuất có sử dụng hàn the.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả Yến Hiền.

Cùng với số thực phẩm vi phạm, cơ quan chức năng thu giữ 3kg hàn the nguyên chất được cất giữ tại cơ sở. Qua làm việc, chủ cơ sở là ông Nguyễn Bật Yến (sinh năm 1973, trú tại Hà Nội) thừa nhận từ năm 2022 đã cho hàn the vào quá trình chế biến giò, chả với mục đích làm tăng độ giòn và kéo dài thời gian bảo quản, chống mốc, ôi thiu.

Chủ cơ sở còn khai nhận tính từ khi cơ sở đi vào hoạt động đến nay đã bán ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn giò, chả có chứa hàn the, tạo ra nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng cho biết, việc phát hiện sớm cơ sở này nằm trong kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất, nhằm siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao và sức ép thị trường lớn.

Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật, không chỉ xử phạt hành chính mà nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố hình sự. Đồng thời cơ quan chức năng phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hành vi trục lợi từ an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo không để xảy ra lặp lại các vụ vi phạm tương tự.