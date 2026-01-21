Đào huyền mini vài trăm nghìn đồng/cành hút khách chơi Tết Bính Ngọ 2026

Hà Nội

Những cành đào huyền mini có mức giá phải chăng, dáng đẹp nên được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Vài năm gần đây, xu hướng chơi đào dáng huyền dịp Tết Nguyên đán được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: FB Vũ Huyền
Bên cạnh những cành đào lớn, trên chợ mạng hiện có nhiều bài rao bán đào huyền mini thu hút sự chú ý của khách hàng. Ảnh chụp màn hình
Giá đào huyền mini dao động từ 150.000 - 500.000 đồng, tùy kích thước. Ảnh: Facebook
Đào huyền mini dáng cong cong tự nhiên, cành mảnh, nụ chi chít. Ảnh: FB Nga Phuong
Với kích thước nhỏ xinh, đào huyền mini thích hợp để trên bàn trà phòng khách nhỏ hoặc bàn làm việc. Ảnh: FB Vũ Huyền
Chị Thu Giang (ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Mấy năm nay, gia đình tôi thường chọn cành đào dáng huyền chơi Tết. Cái hay của đào huyền mini là chơi vừa vặn. Nhà nhỏ cắm vẫn đẹp, nhà hiện đại cắm vẫn hợp, không cần bình to, không cần phối cầu kỳ". Ảnh: FB Vũ Huyền
Theo chị Giang, chỉ một cành đào huyền mini cũng đủ thấy tinh tế, mang sắc xuân về nhà. Ảnh: FB Khánh Linh
So với đào huyền lớn, đào huyền mini có lợi thế về giá. Ảnh: FB Thao Nguyen
Do giá vừa phải, dáng đẹp nên đào huyền mini khá hút khách. Ảnh: FB Thủy Linh
Đào dáng huyền có thế vươn ra, mang ý nghĩa sức sống mãnh liệt. Ảnh: Facebook
