Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dừa dát vàng tiền triệu hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Kinh doanh

Dừa dát vàng tiền triệu hút khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Vừa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, vừa có vẻ ngoài sang trọng, bắt mắt, những trái dừa dát vàng là sản phẩm hút khách trong dịp Tết Nguyên đán. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mỗi dịp Tết đến, dừa dát vàng trở thành sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ vẻ ngoài sang trọng, bắt mắt. Ảnh: FB Lan Lê
Mỗi dịp Tết đến, dừa dát vàng trở thành sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ vẻ ngoài sang trọng, bắt mắt. Ảnh: FB Lan Lê
Trên chợ mạng, nhiều bài rao rao bán dừa dát vàng, giá trung bình dao động từ 300.000 - 800.000 đồng/cặp, tùy kích thước. Ảnh chụp màn hình
Trên chợ mạng, nhiều bài rao rao bán dừa dát vàng, giá trung bình dao động từ 300.000 - 800.000 đồng/cặp, tùy kích thước. Ảnh chụp màn hình
Đặc biệt, một số mẫu dừa đặc biệt, chế tác theo yêu cầu và có yếu tố phong thủy giá cao hơn, dao động từ 1 – 1,5 triệu đồng/cặp. Ảnh: cắt từ video của Vietnamnet
Đặc biệt, một số mẫu dừa đặc biệt, chế tác theo yêu cầu và có yếu tố phong thủy giá cao hơn, dao động từ 1 – 1,5 triệu đồng/cặp. Ảnh: cắt từ video của Vietnamnet
Theo Vietnamnet, những ngày nhiều đơn hàng, có cơ sở tại TP HCM phải thuê gần chục nhân công, làm tăng để kịp tiến độ. Ảnh: cắt từ video của Vietnamnet
Theo Vietnamnet, những ngày nhiều đơn hàng, có cơ sở tại TP HCM phải thuê gần chục nhân công, làm tăng để kịp tiến độ. Ảnh: cắt từ video của Vietnamnet
Năm nay là Tết Bính Ngọ nên cơ sở sản xuất trang trí thêm câu đối "mã đáo thành công". Ảnh: FB Moon Phan
Năm nay là Tết Bính Ngọ nên cơ sở sản xuất trang trí thêm câu đối "mã đáo thành công". Ảnh: FB Moon Phan
Dừa dát vàng size nhỏ dao động từ 2,8 - 3kg. Ảnh: FB Moon Phan
Dừa dát vàng size nhỏ dao động từ 2,8 - 3kg. Ảnh: FB Moon Phan
Trái dừa kích thước trung bình từ 3,5 - 4 kg và size lớn nhất từ 4,8 - 5kg. Ảnh: FB Lan Lê
Trái dừa kích thước trung bình từ 3,5 - 4 kg và size lớn nhất từ 4,8 - 5kg. Ảnh: FB Lan Lê
Từ quả dừa thô ban đầu, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau trong khoảng 1,5 - 2 giờ mới tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Ảnh: FB Chi Potatoes
Từ quả dừa thô ban đầu, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau trong khoảng 1,5 - 2 giờ mới tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Ảnh: FB Chi Potatoes
Theo đánh giá của chủ cơ sở, sức mua trái dừa dát vàng năm nay tốt hơn so với mọi năm. Ảnh: FB Lan Lê
Theo đánh giá của chủ cơ sở, sức mua trái dừa dát vàng năm nay tốt hơn so với mọi năm. Ảnh: FB Lan Lê
Ưu điểm của dừa dát vàng là có thể bảo quản, trưng bày trong thời gian dài, lên đến vài tháng. Ảnh: FB Chi Potatoes
Ưu điểm của dừa dát vàng là có thể bảo quản, trưng bày trong thời gian dài, lên đến vài tháng. Ảnh: FB Chi Potatoes
Do hút khách, dịch vụ vẽ dừa thư pháp đang trở thành “nghề thời vụ” hái ra tiền, mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho nhiều người. Ảnh: Suckhoedoisong
Do hút khách, dịch vụ vẽ dừa thư pháp đang trở thành “nghề thời vụ” hái ra tiền, mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng cho nhiều người. Ảnh: Suckhoedoisong
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Dừa dát vàng dịp Tết #Ý nghĩa phong thủy Tết #Sản phẩm trang trí Tết #Thủ công mỹ nghệ dát vàng #Thị trường quà Tết #Dừa trang trí phong thủy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT