Kinh doanh

Nhìn như cành củi khô, cây mai vẫn có giá tiền tỷ

Nhìn không khác những cành củi khô nhưng nhiều cây mai vẫn được khách hàng trả giá vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Gia đình ông Phạm Khắc Huyến là một trong những hộ dân trồng mai vàng Yên Tử lâu năm tại khu Tây Sơn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Vietnamnet
Năm nay, khu vườn hơn 10.000 gốc mai của gia đình ông Huyến có hơn 500 cây đạt tiêu chuẩn để bán dịp Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, cây mai vàng Yên Tử cổ thụ đã có khách hỏi mua với giá 900 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet
Cây mai được trồng hơn 20 năm trước, cao 4,6m, tán cây rộng 4,2m, gốc to và nhiều nụ hoa. Hiện tại, cây mai nhìn như cành củi khô, nhưng khoảng nửa tháng nữa, cây sẽ bung hoa vàng tươi, lá non đâm chồi. Ảnh: Vietnamnet
Vườn mai vàng Yên Tử nhìn không khác cành củi khô nhưng bên trong đã có nụ hoa chờ ngày bung cánh. Ảnh: Vietnamnet
Tại triển lãm mai vàng ở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị) hồi tháng 1/2025, một cây mai vàng cổ thụ trông như gốc củi khô được trả 500 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt
Cây mai vàng gần 100 tuổi này thuộc sở hữu của ông Nguyễn Bình Thạnh, Chi hội trưởng Chi hội nông dân bảo tồn và phát triển mai vàng Bảo Ninh. Ảnh: Dân Việt
Cây mai vàng có tên "Long Vân Huyền Vũ" do tổng thể thân cây như một con Rồng uốn lượn, xung quanh, những tán cây tỏa ra tựa như mây. Ảnh: Dân Việt
Dịp Tết Quý Mão 2023, tại chợ hoa xuân TP Long Xuyên (An Giang) xuất hiện cây mai được hét giá 6,8 tỷ đồng. Ảnh: Thuonghieusanpham
Cây mai cổ có chiều cao khoảng 7m, rộng 1m33, tán rộng đều. Ảnh: Thuonghieusanpham
Dáng thế độc lạ của cây mai cổ thụ. Ảnh: Thuonghieusanpham
#Giá trị cây mai cổ thụ #Nghệ thuật trồng mai Tết #Thú chơi cây cảnh cổ #Chợ hoa Tết Quảng Ninh #Cây mai vàng Yên Tử #Tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên

