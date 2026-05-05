Điểm danh những "nhà thầu quen" tại các dự án ở xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận sự xuất hiện với tần suất dày đặc của một số doanh nghiệp tại các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai gây băn khoăn về tính cạnh tranh.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri Thức và Cuộc Sống, bức tranh đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai ghi nhận sự "áp đảo" của một số nhà thầu nhất định. Điển hình trong lĩnh vực xây lắp là Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93. Doanh nghiệp này trúng "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc Dự án Xây dựng khuôn viên & cổng, hàng rào trụ sở Công An xã (Quyết định số 75/QĐ-PKT ngày 23/03/2026) và tiếp tục được xướng tên tại Gói thầu số 01 dự án Nhà văn hóa ấp Đồng Tiến 4 (Quyết định số 113/QĐ-PKT ngày 28/04/2026). Đặc điểm chung của các gói thầu này là tỷ lệ tiết kiệm rất khiêm tốn.

Quyết định số 75/QĐ-PKT ngày 23/03/2026 của Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm. Nguồn MSC

Bên cạnh xây lắp, mảng tư vấn cũng ghi nhận Công ty TNHH Thẩm định giá đất Việt là "gương mặt thân quen". Hồ sơ cho thấy, tại gói thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể (Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn) được phê duyệt theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 08/09/2025, doanh nghiệp này đã được lựa chọn. Đáng lưu ý, trong tổng số 61 gói thầu đã công bố kết quả của chủ đầu tư này, có tới 55 gói thầu không tìm thấy Thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cho thấy tỷ lệ áp dụng hình thức chỉ định thầu là rất lớn.

Đánh giá về tính cạnh tranh, chuyên gia đấu thầu Lê Hào phân tích: "Việc một nhà thầu trúng nhiều dự án không trái quy định nếu họ đủ năng lực. Tuy nhiên, Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định chặt chẽ nhằm tránh tình trạng thông thầu. Việc chỉ định thầu, kết hợp với việc các nhà thầu 'ruột' trúng thầu liên tiếp với giá sát trần là dấu hiệu mà công tác giám sát, thanh kiểm tra cần lưu tâm để đảm bảo tính minh bạch".

Báo Tri Thức và Cuộc Sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] TP Đồng Nai: Vai trò của các đơn vị tư vấn đấu thầu tại xã Đồng Tâm

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG ĐẤU THẦU

Theo Điều 78, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Chủ đầu tư có các trách nhiệm:

1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quá trình lựa chọn nhà thầu, bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

4. Giải trình việc thực hiện trách nhiệm theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Đồng Nai: Hàng loạt gói thầu tại xã Đồng Tâm có tỷ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Dữ liệu cho thấy hàng chục gói thầu do Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm (Đồng Nai) làm chủ đầu tư có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, trung bình chỉ 1,31%, dấy lên dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 4/2026, Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm (TP Đồng Nai) đã thực hiện công bố khoảng 11 dự án với khoảng 27 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm 86 gói thầu. Trong số 61 gói thầu đã có kết quả công bố, tổng giá trị các gói thầu là 36.794.082.982 đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị trúng thầu đạt 36.312.408.794 đồng. Như vậy, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt hơn 480 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm trung bình "nhỏ giọt" ở mức 1,31%.

Minh chứng rõ nét nhất cho tình trạng trúng thầu sát giá là tại "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc Dự án Xây dựng khuôn viên & cổng, hàng rào trụ sở Công An xã. Theo Quyết định số 75/QĐ-PKT ngày 23/03/2026, gói thầu này có giá 2.636.641.805 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93 với giá trúng thầu là 2.604.560.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ở mức siêu thấp, chỉ khoảng 1% (tương đương hơn 32 triệu đồng cho một dự án hơn 2,6 tỷ đồng).

Hai nhà thầu cạnh tranh 6 gói bảo trì thang máy ở KTX Đại học Quốc gia TP HCM

6 gói thầu bảo trì thang máy tại Ký túc xá ĐHQG-HCM trị giá hơn 2,6 tỷ đồng đang thu hút sự chú ý. Liệu các tiêu chuẩn E-HSMT đã đảm bảo cạnh tranh minh bạch?

Bức tranh toàn cảnh về 6 gói thầu bảo trì thang máy tại KTX ĐHQG-HCM

Theo Quyết định số 900/QĐ-KTX&ĐTĐH ngày 08/12/2025, ông Tăng Hữu Thủy - Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM (Trung tâm KTX ĐHQG-HCM) đã ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu thuộc dự toán mua sắm: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá.

Lâm Đồng: Hàng loạt gói thầu tại Hàm Thạnh về tay Xây dựng Thành Công

Trong khoảng thời gian tầm 4 tháng, Phòng Kinh tế xã Hàm Thạnh đã áp dụng chỉ định thầu rút gọn cho 4 gói thầu xây lắp giao Công ty TNHH Xây dựng Thành Công.

Thông tin chi tiết về dự án và các quyết định phê duyệt

Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi tại cơ sở luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn dân sinh và phát triển kinh tế địa phương. Tại địa bàn xã Hàm Thạnh (tỉnh Lâm Đồng), thời gian qua, nhiều công trình mang tính chất khắc phục hậu quả thiên tai, nâng cấp cơ sở vật chất đã được triển khai từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Điển hình trong số đó là dự án "Khắc phục sửa chữa, nâng cấp cầu thoát lũ Bom Bi thuộc thôn Mỹ Thạnh 1".

