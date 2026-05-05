Điểm danh những "nhà thầu quen" tại các dự án ở xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu ghi nhận sự xuất hiện với tần suất dày đặc của một số doanh nghiệp tại các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai gây băn khoăn về tính cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri Thức và Cuộc Sống, bức tranh đấu thầu tại Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai ghi nhận sự "áp đảo" của một số nhà thầu nhất định. Điển hình trong lĩnh vực xây lắp là Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Home 93. Doanh nghiệp này trúng "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc Dự án Xây dựng khuôn viên & cổng, hàng rào trụ sở Công An xã (Quyết định số 75/QĐ-PKT ngày 23/03/2026) và tiếp tục được xướng tên tại Gói thầu số 01 dự án Nhà văn hóa ấp Đồng Tiến 4 (Quyết định số 113/QĐ-PKT ngày 28/04/2026). Đặc điểm chung của các gói thầu này là tỷ lệ tiết kiệm rất khiêm tốn.

Quyết định số 75/QĐ-PKT ngày 23/03/2026 của Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm. Nguồn MSC

Bên cạnh xây lắp, mảng tư vấn cũng ghi nhận Công ty TNHH Thẩm định giá đất Việt là "gương mặt thân quen". Hồ sơ cho thấy, tại gói thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể (Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn) được phê duyệt theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 08/09/2025, doanh nghiệp này đã được lựa chọn. Đáng lưu ý, trong tổng số 61 gói thầu đã công bố kết quả của chủ đầu tư này, có tới 55 gói thầu không tìm thấy Thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cho thấy tỷ lệ áp dụng hình thức chỉ định thầu là rất lớn.

Đánh giá về tính cạnh tranh, chuyên gia đấu thầu Lê Hào phân tích: "Việc một nhà thầu trúng nhiều dự án không trái quy định nếu họ đủ năng lực. Tuy nhiên, Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định chặt chẽ nhằm tránh tình trạng thông thầu. Việc chỉ định thầu, kết hợp với việc các nhà thầu 'ruột' trúng thầu liên tiếp với giá sát trần là dấu hiệu mà công tác giám sát, thanh kiểm tra cần lưu tâm để đảm bảo tính minh bạch".

