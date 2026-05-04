Hai nhà thầu cạnh tranh 6 gói bảo trì thang máy ở KTX Đại học Quốc gia TP HCM

6 gói thầu bảo trì thang máy tại Ký túc xá ĐHQG-HCM trị giá hơn 2,6 tỷ đồng đang thu hút sự chú ý. Liệu các tiêu chuẩn E-HSMT đã đảm bảo cạnh tranh minh bạch?

Bức tranh toàn cảnh về 6 gói thầu bảo trì thang máy tại KTX ĐHQG-HCM

Theo Quyết định số 900/QĐ-KTX&ĐTĐH ngày 08/12/2025, ông Tăng Hữu Thủy - Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM (Trung tâm KTX ĐHQG-HCM) đã ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu thuộc dự toán mua sắm: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá.

Tổng giá trị của 6 gói thầu này là 2.602.160.640 đồng (Hai tỷ, sáu trăm lẻ hai triệu, một trăm sáu mươi nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng), sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp. Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Chi tiết phân bổ giá như sau:

Gói thầu số 1: Bảo trì hệ thống thang máy tại tòa nhà H1-H2, G3(H4), G4(H3) Ký túc xá Khu A – Giá gói thầu: 442.920.960 đồng.

Gói thầu số 2: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá Khu B (A1-A2, A3, A4, A5) – Giá gói thầu: 442.920.960 đồng.

Gói thầu số 3: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá Khu B (B1, B2, B3, B4, B5) – Giá gói thầu: 442.920.960 đồng.

Gói thầu số 4: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá Khu B (C1-C2, C3-C4, C5-C6) – Giá gói thầu: 442.920.960 đồng.

Gói thầu số 5: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá Khu B (D2, D3-D4, D5-D6) – Giá gói thầu: 387.555.840 đồng.

Gói thầu số 6: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá Khu B (E1, F1(E3)-F2(E2), G1(E4)) – Giá gói thầu: 442.920.960 đồng.

Phân tích E-HSMT và yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Qua nghiên cứu Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật) của cả 6 gói thầu, có thể thấy khối lượng công việc và thông số kỹ thuật được quy định rất cụ thể cho từng cụm tòa nhà:

Phân tích chủng loại và thông số kỹ thuật

Gói thầu số 1 (Khu A): Bao gồm 16 thang máy (hãng Mitsubishi) với tải trọng 1000kg và 1350kg, tốc độ 1.75 m/s, 11 điểm dừng.

Gói thầu số 2 (Khu B: A1-A2, A3, A4, A5): Bao gồm 16 thang máy (hãng Mitsubishi) với tải trọng 1000kg và 1350kg, tốc độ 1.75 m/s, 12 điểm dừng.

Gói thầu số 3 (Khu B: B1, B2, B3, B4, B5): Bao gồm 16 thang máy, trong đó có thang hãng Mitsubishi (tải trọng 1000kg, 13 tầng) và hãng Schindler (tải trọng 1100kg, 13 tầng).

Gói thầu số 4 (Khu B: C1-C2, C3-C4, C5-C6): Bao gồm 16 thang máy (hãng Mitsubishi) với tải trọng 1000kg và 1350kg, tốc độ 1.75 m/s, 13 điểm dừng.

Gói thầu số 5 (Khu B: D2, D3-D4, D5-D6): Bao gồm 14 thang máy (hãng Mitsubishi) với tải trọng 1350kg, tốc độ 1.75 m/s, 13 điểm dừng.

Gói thầu số 6 (Khu B: E1, F1(E3)-F2(E2), G1(E4)): Bao gồm 16 thang máy (hãng Mitsubishi) với tải trọng 1000kg và 1350kg, tốc độ 1.75 m/s, 17 điểm dừng.

Yêu cầu kỹ thuật và vật tư thay thế miễn phí

Toàn bộ 6 gói thầu đều yêu cầu thực hiện bảo trì định kỳ với tần suất 24 lần (mỗi tháng một lần trong vòng 2 năm). Ngoài ra, E-HSMT quy định nhà thầu phải cam kết sửa chữa và thay thế miễn phí các vật tư, thiết bị sau (yêu cầu có chứng từ xuất xứ rõ ràng):

Bóng đèn chiếu sáng trong cabin.

Dầu bôi trơn rail cabin và rail đối trọng.

Ổ cắm nguồn 220VAC đầu cabin.

Các loại công tắc: An toàn thắng cơ, dừng khẩn cấp đầu cabin, chuyển đổi chế độ chạy.

Khóa cửa tầng và Relay 220VAC - 24VDC.

Bạc đạn Puli Governor (trên và dưới).

Guốc trượt cửa cabin, cửa tầng; cáp boor cửa tầng, cáp truyền cửa.

CB đường an toàn hố pit.

Phân tích Biên bản mở thầu và năng lực nhà thầu

Theo các Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 10:10 ngày 02/05/2026, tất cả 6 gói thầu đều có sự tham gia của đúng 02 nhà thầu:

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Long Thịnh (Mã định danh: vn0312994678) có địa chỉ tại 1/1/2E2 Đường Linh Đông, Khu Phố 81, Phường Hiệp Bình, TP HCM.

Người đại diện pháp luật là ông Vũ Văn Trợ. Nhà thầu đã tham gia 58 gói thầu, trúng 41 gói, trượt 4 gói, tổng giá trị trúng thầu 11.226.748.849 đồng.

Công ty CP liên danh cơ điện Tokyo Việt Nam (Mã định danh: vn0110032491) có địa chỉ: Số 40, Ngách 18, Ngõ 189 Dương Đức Hiền, Xã Thuận An, TP. Hà Nội.

Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hường. Nhà thầu đã tham gia 36 gói thầu, trúng 7 gói, trượt 13 gói, tổng giá trị trúng thầu 4.649.654.176 đồng.

Bảng so sánh giá dự thầu của các nhà thầu tại 6 gói thầu như sau:

Có thể thấy ở cả 6 gói thầu, Công ty Long Thịnh luôn đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn so với Công ty Tokyo Việt Nam.

Góc nhìn chuyên gia và đối chiếu quy định pháp luật

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM): "Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu), nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Việc E-HSMT đưa ra các yêu cầu kỹ thuật đặc thù cần phải được giải trình rõ ràng nhằm tránh tạo rào cản hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ: "Việc chỉ có 02 nhà thầu tham gia xuyên suốt 6 gói thầu cùng loại cho thấy tính cạnh tranh trên thị trường đối với mảng bảo trì thang máy chưa cao. Các bên mời thầu cần tạo điều kiện để mở rộng đối tượng tham dự, từ đó tối ưu hóa nguồn ngân sách và chi phí hoạt động của đơn vị".

Sự kiện 6 gói thầu bảo trì thang máy tại KTX ĐHQG-HCM đang cho thấy sự tập trung của các nhà thầu. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin khi có quyết định công bố kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức.