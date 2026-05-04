Hai nhà thầu cạnh tranh 6 gói bảo trì thang máy ở KTX Đại học Quốc gia TP HCM

Bức tranh toàn cảnh về 6 gói thầu bảo trì thang máy tại KTX ĐHQG-HCM
Theo Quyết định số 900/QĐ-KTX&ĐTĐH ngày 08/12/2025, ông Tăng Hữu Thủy - Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM (Trung tâm KTX ĐHQG-HCM) đã ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu thuộc dự toán mua sắm: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá.
Tổng giá trị của 6 gói thầu này là 2.602.160.640 đồng (Hai tỷ, sáu trăm lẻ hai triệu, một trăm sáu mươi nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng), sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp. Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Chi tiết phân bổ giá như sau:
Gói thầu số 1: Bảo trì hệ thống thang máy tại tòa nhà H1-H2, G3(H4), G4(H3) Ký túc xá Khu A – Giá gói thầu: 442.920.960 đồng.
Gói thầu số 2: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá Khu B (A1-A2, A3, A4, A5) – Giá gói thầu: 442.920.960 đồng.
Gói thầu số 3: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá Khu B (B1, B2, B3, B4, B5) – Giá gói thầu: 442.920.960 đồng.
Gói thầu số 4: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá Khu B (C1-C2, C3-C4, C5-C6) – Giá gói thầu: 442.920.960 đồng.
Gói thầu số 5: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá Khu B (D2, D3-D4, D5-D6) – Giá gói thầu: 387.555.840 đồng.
Gói thầu số 6: Bảo trì hệ thống thang máy các tòa nhà Ký túc xá Khu B (E1, F1(E3)-F2(E2), G1(E4)) – Giá gói thầu: 442.920.960 đồng.
Phân tích E-HSMT và yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Qua nghiên cứu Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật) của cả 6 gói thầu, có thể thấy khối lượng công việc và thông số kỹ thuật được quy định rất cụ thể cho từng cụm tòa nhà:
Phân tích chủng loại và thông số kỹ thuật
Gói thầu số 1 (Khu A): Bao gồm 16 thang máy (hãng Mitsubishi) với tải trọng 1000kg và 1350kg, tốc độ 1.75 m/s, 11 điểm dừng.
Gói thầu số 2 (Khu B: A1-A2, A3, A4, A5): Bao gồm 16 thang máy (hãng Mitsubishi) với tải trọng 1000kg và 1350kg, tốc độ 1.75 m/s, 12 điểm dừng.
Gói thầu số 3 (Khu B: B1, B2, B3, B4, B5): Bao gồm 16 thang máy, trong đó có thang hãng Mitsubishi (tải trọng 1000kg, 13 tầng) và hãng Schindler (tải trọng 1100kg, 13 tầng).
Gói thầu số 4 (Khu B: C1-C2, C3-C4, C5-C6): Bao gồm 16 thang máy (hãng Mitsubishi) với tải trọng 1000kg và 1350kg, tốc độ 1.75 m/s, 13 điểm dừng.
Gói thầu số 5 (Khu B: D2, D3-D4, D5-D6): Bao gồm 14 thang máy (hãng Mitsubishi) với tải trọng 1350kg, tốc độ 1.75 m/s, 13 điểm dừng.
Gói thầu số 6 (Khu B: E1, F1(E3)-F2(E2), G1(E4)): Bao gồm 16 thang máy (hãng Mitsubishi) với tải trọng 1000kg và 1350kg, tốc độ 1.75 m/s, 17 điểm dừng.
Yêu cầu kỹ thuật và vật tư thay thế miễn phí
Toàn bộ 6 gói thầu đều yêu cầu thực hiện bảo trì định kỳ với tần suất 24 lần (mỗi tháng một lần trong vòng 2 năm). Ngoài ra, E-HSMT quy định nhà thầu phải cam kết sửa chữa và thay thế miễn phí các vật tư, thiết bị sau (yêu cầu có chứng từ xuất xứ rõ ràng):
Bóng đèn chiếu sáng trong cabin.
Dầu bôi trơn rail cabin và rail đối trọng.
Ổ cắm nguồn 220VAC đầu cabin.
Các loại công tắc: An toàn thắng cơ, dừng khẩn cấp đầu cabin, chuyển đổi chế độ chạy.
Khóa cửa tầng và Relay 220VAC - 24VDC.
Bạc đạn Puli Governor (trên và dưới).
Guốc trượt cửa cabin, cửa tầng; cáp boor cửa tầng, cáp truyền cửa.
CB đường an toàn hố pit.
Phân tích Biên bản mở thầu và năng lực nhà thầu
Theo các Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 10:10 ngày 02/05/2026, tất cả 6 gói thầu đều có sự tham gia của đúng 02 nhà thầu:
Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Long Thịnh (Mã định danh: vn0312994678) có địa chỉ tại 1/1/2E2 Đường Linh Đông, Khu Phố 81, Phường Hiệp Bình, TP HCM.
Người đại diện pháp luật là ông Vũ Văn Trợ. Nhà thầu đã tham gia 58 gói thầu, trúng 41 gói, trượt 4 gói, tổng giá trị trúng thầu 11.226.748.849 đồng.
Công ty CP liên danh cơ điện Tokyo Việt Nam (Mã định danh: vn0110032491) có địa chỉ: Số 40, Ngách 18, Ngõ 189 Dương Đức Hiền, Xã Thuận An, TP. Hà Nội.
Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hường. Nhà thầu đã tham gia 36 gói thầu, trúng 7 gói, trượt 13 gói, tổng giá trị trúng thầu 4.649.654.176 đồng.
Bảng so sánh giá dự thầu của các nhà thầu tại 6 gói thầu như sau:
Có thể thấy ở cả 6 gói thầu, Công ty Long Thịnh luôn đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn so với Công ty Tokyo Việt Nam.
Góc nhìn chuyên gia và đối chiếu quy định pháp luật
- Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM): "Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu), nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Việc E-HSMT đưa ra các yêu cầu kỹ thuật đặc thù cần phải được giải trình rõ ràng nhằm tránh tạo rào cản hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác".
- Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ: "Việc chỉ có 02 nhà thầu tham gia xuyên suốt 6 gói thầu cùng loại cho thấy tính cạnh tranh trên thị trường đối với mảng bảo trì thang máy chưa cao. Các bên mời thầu cần tạo điều kiện để mở rộng đối tượng tham dự, từ đó tối ưu hóa nguồn ngân sách và chi phí hoạt động của đơn vị".
Sự kiện 6 gói thầu bảo trì thang máy tại KTX ĐHQG-HCM đang cho thấy sự tập trung của các nhà thầu. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin khi có quyết định công bố kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức.
QUY ĐỊNH VỀ HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ CƠ CHẾ GIA HẠN PHÁP LÝ
Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là một thông số kỹ thuật - pháp lý quan trọng, được quy định rõ tại Khoản 32 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Theo đó, đây là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu. Quy tắc tính toán được xác định cụ thể: Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.
Về cơ chế gia hạn, Khoản 6 Điều 14 Luật Đấu thầu quy định: Trong trường hợp cần gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Đây là ràng buộc kép mang tính bắt buộc để duy trì tư cách hợp lệ của hồ sơ. Khi thực hiện gia hạn, nhà thầu phải gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu và không được thay đổi bất kỳ nội dung nào trong hồ sơ dự thầu đã nộp. Pháp luật cũng bảo vệ quyền tự quyết của doanh nghiệp: nếu nhà thầu từ chối gia hạn thì hồ sơ dự thầu sẽ không còn giá trị và bị loại. Trong trường hợp này, bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được văn bản từ chối gia hạn.
Bổ sung cho các tình huống thực tế, Khoản 4 Điều 45 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đưa ra quy định về nhân sự chủ chốt khi thời gian đánh giá bị kéo dài. Cụ thể, nhà thầu không được thay đổi nhân sự đã đề xuất, trừ trường hợp do thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà nhân sự đó không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong điều kiện này, nhà thầu được thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn so với nhân sự đã đề xuất và tuyệt đối không được thay đổi giá dự thầu.
Tại lễ mở thầu, thông tin về thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là nội dung bắt buộc phải được đọc rõ và ghi vào biên bản mở thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 28 và Điểm b Khoản 4 Điều 40 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đối với các gói thầu thực hiện tại các địa phương, việc kiểm soát chặt chẽ hiệu lực hồ sơ giúp ngăn chặn tình trạng bên mời thầu cố tình kéo dài thời gian đánh giá để gây khó khăn hoặc tạo lợi thế không công bằng cho các bên tham gia, đảm bảo tinh thần minh bạch của Luật Đấu thầu.