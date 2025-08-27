Hà Nội

Địa chỉ vàng: Các bệnh viện điều trị tốt ung thư bàng quang

Tầm soát phát hiện bệnh sớm bác sĩ sẽ đưa ra cách điều trị ung thư bàng quang phù hợp, tránh để lại biến chứng, kéo dài sự sống cho người bệnh.

Thúy Nga

Người bệnh ung thư bàng quang cần phải điều trị ngay khi phát hiện bệnh. Hầu hết các trường hợp ung thư bàng quang được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, có khả năng điều trị khỏi. Việc điều trị sớm giúp người bệnh không bị ảnh hưởng nhiều về thể chất và tâm lý do khối u tiến triển, xâm lấn cơ.

Tiên lượng cho người bệnh ung thư bàng quang phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại và giai đoạn ung thư. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thống kê, tỷ lệ sống của bệnh nhân trên 5 năm theo từng giai đoạn như sau: Giai đoạn 0 khoảng 98%; Giai đoạn 1 khoảng 88%; Giai đoạn 2 khoảng 63%; Giai đoạn 3 khoảng 46%; Giai đoạn 4 khoảng 15%.

Vì vậy, nên thăm khám sức khỏe định kỳ, nhất là khi xuất hiện các dấu hiệu: Máu trong nước tiểu, làm nước tiểu có màu đỏ tươi hoặc màu nâu; Đi tiểu thường xuyên; Đau khi tiểu; Đau lưng...

phan-loai-ung-thu-bang-quang.jpg
Biểu hiện ung thư bàng quang - Ảnh minh họa nguồn Internet

Các bệnh viện điều trị tốt ung thư bàng quang gồm:

Bệnh viện K: Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội; Cơ sở 2: Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, Hà Nội; Cơ sở 3 (cơ sở Tân Triều): Số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội: Số 42A Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Phương Mai, Hà Nội.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội.

Bệnh viện Quân Y 103: Số 261 Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Nội.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số 1 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Hà Nội.

Bệnh viện E: Số 87-89 đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Hà Nội.

Sống chung sỏi bàng quang 30 năm, cô gái đau đớn vì sỏi 10cm

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiểu buốt, tiểu rắt, đau tức vùng bụng dưới… người dân không nên chủ quan.

Ngày 17/7, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, đội ngũ bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy viên sỏi bàng quang “khổng lồ” cho nữ bệnh nhân V.T.N (36 tuổi, trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Đây là một trường hợp đặc biệt, khi người bệnh đã sống chung với sỏi bàng quang gần 30 năm, trong tâm thế e ngại và âm thầm chịu đựng những cơn đau kéo dài.

Dấu hiệu đi tiểu cần kiểm tra ngay kẻo ung thư bàng quang

Bàng quang là bộ phận chứa nước tiểu nên dấu hiệu khi đi tiểu cũng có thể cảnh báo về bệnh ở bàng quang. Ung thư bàng quang điều trị ở giai đoạn sớm sẽ đem lại tiên lượng sống cao cho người bệnh.

3 dấu hiệu đi tiểu cần kiểm tra ngay chớ trì hoãn

Bàng quang là một cơ quan hình quả bóng ở vùng xương chậu, chứa nước tiểu do thận thải ra. Ung thư bàng quang là loại ung thư xảy ra ở bàng quang- cơ quan rỗng nằm tại vùng bụng dưới.

Bác sĩ chỉ rõ các yếu tố nguy cơ ung thư bàng quang

Ung thư bàng quang là một trong những bệnh lý ác tính hàng đầu trong số các bệnh ung thư đường tiết niệu. Bệnh có triệu chứng thường gặp là đái ra máu, gầy sút cân, đau bụng vùng hạ vị… 

Ung thư bàng quang có thể phát hiện sớm và tỷ lệ điều trị khỏi khá cao. Các yếu tố nguy cơ của ung thư bàng quang bao gồm:

Hút thuốc

