Địa chỉ vàng: Các bệnh viện điều trị tốt ung thư bàng quang

Người bệnh ung thư bàng quang cần phải điều trị ngay khi phát hiện bệnh. Hầu hết các trường hợp ung thư bàng quang được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, có khả năng điều trị khỏi. Việc điều trị sớm giúp người bệnh không bị ảnh hưởng nhiều về thể chất và tâm lý do khối u tiến triển, xâm lấn cơ.

Tiên lượng cho người bệnh ung thư bàng quang phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại và giai đoạn ung thư. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thống kê, tỷ lệ sống của bệnh nhân trên 5 năm theo từng giai đoạn như sau: Giai đoạn 0 khoảng 98%; Giai đoạn 1 khoảng 88%; Giai đoạn 2 khoảng 63%; Giai đoạn 3 khoảng 46%; Giai đoạn 4 khoảng 15%.

Vì vậy, nên thăm khám sức khỏe định kỳ, nhất là khi xuất hiện các dấu hiệu: Máu trong nước tiểu, làm nước tiểu có màu đỏ tươi hoặc màu nâu; Đi tiểu thường xuyên; Đau khi tiểu; Đau lưng...

Tầm soát phát hiện bệnh sớm bác sĩ sẽ đưa ra cách điều trị ung thư bàng quang phù hợp, tránh để lại biến chứng, kéo dài sự sống cho người bệnh.

Biểu hiện ung thư bàng quang - Ảnh minh họa nguồn Internet

Các bệnh viện điều trị tốt ung thư bàng quang gồm:

Bệnh viện K: Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội; Cơ sở 2: Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, Hà Nội; Cơ sở 3 (cơ sở Tân Triều): Số 30 Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội: Số 42A Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai: Số 78 Giải Phóng, phường Phương Mai, Hà Nội.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Hà Nội.

Bệnh viện Quân Y 103: Số 261 Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Nội.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Số 1 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Hà Nội.

Bệnh viện E: Số 87-89 đường Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Hà Nội.