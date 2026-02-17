Hà Nội

Đi tới tương lai đã khả thi? Tiết lộ gây sốc từ vật lý hiện đại

Giải mã

Vật lý hiện đại đã mở ra nhiều cách nhìn táo bạo về thời gian, khiến ý tưởng du hành thời gian không còn chỉ thuộc khoa học viễn tưởng.

T.B (tổng hợp)
Thuyết tương đối cho phép “đi tới tương lai”. Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, khi một vật chuyển động gần tốc độ ánh sáng, thời gian của nó trôi chậm hơn so với người đứng yên, đồng nghĩa với việc du hành vào tương lai về mặt vật lý là hoàn toàn khả thi. Ảnh: Pinterest.
Trường hấp dẫn mạnh cũng làm cong thời gian. Thuyết tương đối rộng chỉ ra rằng ở gần các vật thể có trọng lực cực lớn như hố đen, thời gian trôi chậm đáng kể, tạo nên hiệu ứng “nhảy vọt” về tương lai khi rời khỏi vùng này. Ảnh: Pinterest.
Du hành về quá khứ phức tạp hơn nhiều. Quay ngược thời gian đặt ra vô số nghịch lý nổi tiếng như “nghịch lý ông nội”, khiến các nhà vật lý phải cực kỳ thận trọng khi bàn đến khả năng này. Ảnh: Pinterest.
Hố sâu không gian–thời gian là giả thuyết gây tranh cãi. Một số mô hình toán học cho rằng hố sâu (wormhole) có thể nối hai thời điểm khác nhau, nhưng việc duy trì chúng cần “vật chất kỳ dị” chưa từng được quan sát. Ảnh: Pinterest.
Các nghịch lý buộc vật lý phải tự điều chỉnh. Những giả thuyết như “nguyên lý tự nhất quán” cho rằng mọi hành động du hành về quá khứ đều đã được lịch sử hấp thụ, tránh mâu thuẫn logic. Ảnh: Pinterest.
Cơ học lượng tử đưa ra cách hiểu khác. Một số cách diễn giải cho rằng du hành thời gian có thể tạo ra các nhánh vũ trụ song song, nơi hành động của con người không ảnh hưởng trực tiếp đến dòng thời gian gốc. Ảnh: Pinterest.
Công nghệ hiện tại còn quá hạn chế. Dù lý thuyết cho phép một số hình thức du hành thời gian, năng lượng và kỹ thuật cần thiết vượt xa khả năng của nền khoa học hiện nay. Ảnh: Pinterest.
Du hành thời gian vẫn là bài toán mở. Trong góc nhìn vật lý hiện đại, đi tới tương lai là khả thi về nguyên tắc, còn quay về quá khứ vẫn nằm ở ranh giới giữa toán học, triết học và khoa học viễn tưởng. Ảnh: Pinterest.
