Những bộ nail 'chấn động' mùa Tết 2026 dành cho hội thích làm đẹp

Cộng đồng trẻ

Dù có phần hơi bất tiện trong việc sinh hoạt hằng ngày, nhưng với tiêu chí 'đẹp là được', nhiều mẫu nail độc lạ được chị em chia sẻ trong mùa Tết năm nay.

Trầm Phương
Tết đến xuân về, bên cạnh việc sắm sửa quần áo, làm tóc thì làm nail chính là thủ tục không thể thiếu của hội chị em. Nhưng quên những mẫu sơn màu đơn giản hay đính đá sương sương đi, Tết năm nay, nhiều "tay chơi" đã nâng tầm bộ móng thành những tác phẩm nghệ thuật có 1-0-2, khiến ai nhìn vào cũng phải "mắt chữ O mồm chữ A".
Lấy cảm hứng từ những bình gốm cổ và họa tiết rồng phượng, mẫu nail này sử dụng tông màu trắng xanh đặc trưng của gốm sứ. Điểm nhấn chính là những chú rồng vàng 3D uốn lượn vô cùng tinh xảo trên từng ngón tay. Nhìn bộ móng này, người ta không chỉ thấy sự giàu sang mà còn thấy cả một bầu trời văn hóa truyền thống.
Thay vì chỉ treo lời chúc lên cây mai, chị em đưa luôn cả Thần Tài, Thổ Địa và các phong bao lì xì lên móng tay. Với tông đỏ rực rỡ và vàng kim, bộ nail này như một lời khẳng định: "Năm nay chắc chắn sẽ phát tài!".
Với những cô nàng cá tính, mẫu nail dài nhọn kết hợp cùng hình vẽ rồng đen, chữ Hán và tông màu đỏ rượu vang là lựa chọn hàng đầu. Đây là phong cách vừa mang hơi thở cổ điển, vừa cực kỳ quyền lực, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn trong những buổi du xuân.
Những biểu tượng may mắn quen thuộc như mèo thần tài, cá chép, thỏi vàng được tái hiện vô cùng sống động và đáng yêu.
Tiếp nối những ý tưởng sáng tạo độc đáo, mẫu nail lấy cảm hứng từ "linh hồn" mâm cỗ Tết là Bánh Chưng và Dưa Hấu đang trở thành trào lưu khiến cộng đồng mạng thích thú.
Không còn là những nét vẽ phẳng đơn điệu, mẫu nail này đã được nâng tầm thành nghệ thuật đắp nổi 3D công phu.
Một mẫu nail khiến các "tay bài" phải trầm trồ chính là bộ móng mô phỏng các lá bài Tây (Cơ, Rô, Chuồn, Bích). Với thiết kế này, chị em như đang mang theo "vận may" trong mỗi ván bài vui vẻ cùng gia đình đầu năm.
Bên cạnh đó, những mẫu nail đính đá hay hình ngựa - con giáp của năm 2026 cũng được sáng tạo với nhiều hình thù, phong cách khác nhau. (Ảnh: Tổng hợp)
