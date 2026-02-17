Hà Nội

Cộng đồng trẻ

“Cô nàng tuổi Ngọ” Ceri Thu Hà: Từ hotgirl dân tộc đến nữ chính phim giờ vàng

Xuất thân là cô gái người Tày, hành trình của Ceri Thu Hà là câu chuyện đẹp về nỗ lực bền bỉ của một gương mặt trẻ dám đi xa hơn hình ảnh “hot girl mạng”.

Từng được biết đến là một hot girl sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, Ceri Thu Hà (tên thật Lương Thu Hà, sinh năm 2002) đang dần khẳng định vị trí của mình trong làng phim Việt khi liên tiếp ghi dấu ấn ở cả truyền hình lẫn điện ảnh.
Xuất thân là cô gái người Tày đến từ Lạng Sơn, hành trình của Ceri Thu Hà là câu chuyện đẹp về nỗ lực bền bỉ của một gương mặt trẻ dám đi xa hơn hình ảnh “hot girl mạng”.
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nghề may, Ceri Thu Hà sớm ý thức được việc tự lập. Ngay từ năm lớp 10, cô đã bén duyên với nghề người mẫu lookbook.
Gương mặt sáng, vóc dáng nhỏ nhắn cùng thần thái tự nhiên giúp Thu Hà nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng thời trang trẻ yêu thích.
Bước ra khỏi phạm vi chụp ảnh, Ceri Thu Hà bắt đầu được công chúng chú ý khi tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ.
Hình ảnh cô gái trẻ nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng không kém phần cá tính đã giúp Thu Hà ghi điểm với khán giả, mở ra những cơ hội đầu tiên trong lĩnh vực diễn xuất, từ web-drama cho đến các dự án phim chuyên nghiệp.
Dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Ceri Thu Hà chính là vai nữ chính Pu trong bộ phim truyền hình Đi giữa trời rực rỡ. Lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc vừa đủ cùng vẻ đẹp thuần khiết mang đậm nét vùng cao đã giúp nữ diễn viên “gây bão” khung giờ vàng, trở thành gương mặt trẻ được săn đón trên màn ảnh nhỏ.
Không dừng lại ở truyền hình, Ceri Thu Hà tiếp tục thử sức ở địa hạt điện ảnh khi góp mặt trong Lật mặt 7 – dự án thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Dù không phải vai diễn trung tâm, sự xuất hiện của cô vẫn được đánh giá tích cực nhờ phong thái diễn xuất chín chắn, cho thấy tiềm năng phát triển lâu dài.
Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, dễ tạo thiện cảm, nhưng Ceri Thu Hà không muốn bị đóng khung ở những vai “nàng thơ”. Cô chia sẻ đang không ngừng trau dồi kỹ năng, học hỏi từ các đàn anh, đàn chị để có thể biến hóa đa dạng hơn, từng bước chinh phục những dạng vai có chiều sâu tâm lý.
Từ cô gái vùng cao Lạng Sơn đến nữ chính phim giờ vàng, hành trình của “cô nàng tuổi Ngọ” Ceri Thu Hà đang cho thấy sự chuyển mình nghiêm túc và đầy triển vọng. Với nền tảng sẵn có cùng tinh thần cầu tiến, cái tên Ceri Thu Hà được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật trong thời gian tới.
