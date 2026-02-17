“Cô nàng tuổi Ngọ” Ceri Thu Hà: Từ hotgirl dân tộc đến nữ chính phim giờ vàng

Xuất thân là cô gái người Tày, hành trình của Ceri Thu Hà là câu chuyện đẹp về nỗ lực bền bỉ của một gương mặt trẻ dám đi xa hơn hình ảnh “hot girl mạng”.