Ngôi nhà như chiếc lều đồ sộ giữa phố biển Nha Trang

Bất động sản

Giữa phố xá sôi động, ngôi nhà mang lại cảm giác như đang sống trong một khu vườn nghỉ dưỡng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tent House là công trình nhà ở đô thị được định hình từ mong muốn tạo ra trải nghiệm không gian liền mạch, nơi các thành viên trong gia đình luôn cảm nhận được sự kết nối với nhau và với thiên nhiên ngay giữa lòng Nha Trang sôi động. Ảnh: Hiroyuki Oki
Nhìn từ xa, hình dạng hoàn thiện của ngôi nhà trông giống như một chiếc lều đồ sộ. Ảnh: Hiroyuki Oki
Những tấm mái được kéo căng giữa hai bức tường chính, giống như vải bạt căng trên khung lều, tạo không gian sống xuyên suốt nhiều tầng, gần như không cần cột. Ảnh: Hiroyuki Oki
Mái nhà bao phủ cả không gian bên trong và bên ngoài, tạo ra không gian sống liền mạch duy nhất trải dài từ khu vườn dưới đất lên đến tận phòng làm việc trên tầng cao nhất. Ảnh: Hiroyuki Oki
Chỉ bước chân khỏi phòng ngủ, gia chủ đã bước vào không gian chung đầy nắng, nơi mọi tiếng cười, lời trò chuyện và ánh mắt đều có thể tìm thấy nhau. Ảnh: Hiroyuki Oki
Ánh sáng trong ngôi nhà không đến một cách ồ ạt, mà len lỏi qua những khe mái, soi rọi từng mảng tường, mặt sàn. Ảnh: Hiroyuki Oki
Hệ lam kính điều chỉnh khéo léo, giúp đón gió biển mùa hè và ngăn nước mưa vào mùa mưa. Ảnh: Hiroyuki Oki
Khoảng hở giữa các mái nhà mang đến tầm nhìn ra cây xanh và cảnh quan đô thị phía xa. Ảnh: Hiroyuki Oki
Thiết kế chú trọng tối ưu diện tích, tận dụng ánh sáng và đưa thiên nhiên vào nhà, tạo cảm giác gắn kết và thư thái dù nằm giữa đô thị. Ảnh: Hiroyuki Oki
Không gian mở, ngập tràn ánh sáng cùng đường nét tinh gọn thể hiện triết lý kiến trúc hướng đến sự hài hòa giữa công năng và cảm xúc. Ảnh: Hiroyuki Oki
Phòng ngủ rộng rãi và thoáng đãng. Ảnh: Hiroyuki Oki
#Thiết kế nhà đô thị độc đáo #Ngôi nhà dạng lều giữa phố biển #Không gian sống liền mạch và gần gũi thiên nhiên #Sử dụng ánh sáng tự nhiên và tối ưu diện tích #Thiết kế lấy cảm hứng từ tự nhiên và kiến trúc hiện đại #ngôi nhà

