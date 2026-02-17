Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tết ấm áp của những “chú gấu may mắn” tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Giải mã

Tết ấm áp của những “chú gấu may mắn” tại Vườn quốc gia Bạch Mã

Tại Vườn quốc gia Bạch Mã, những “chú gấu may mắn” được trải nghiệm mùa xuân mới với những món quà Tết độc đáo và đầy tình yêu thương từ nhân viên cứu hộ.

Thiên Anh
Ngày Tết Nguyên đán, không chỉ con người mà cả những cư dân bốn chân ở Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cũng háo hức đón xuân.
Ngày Tết Nguyên đán, không chỉ con người mà cả những cư dân bốn chân ở Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cũng háo hức đón xuân.
Được gọi trìu mến là “những chú gấu may mắn” bởi tất cả các cá thể tại đây đều là những gấu từng thoát khỏi hoàn cảnh nuôi nhốt chật hẹp, gò bó và chịu nhiều tổn thương trước khi được giải cứu, chăm sóc và nuôi dưỡng trong môi trường bán hoang dã rộng lớn, xanh mát.
Được gọi trìu mến là “những chú gấu may mắn” bởi tất cả các cá thể tại đây đều là những gấu từng thoát khỏi hoàn cảnh nuôi nhốt chật hẹp, gò bó và chịu nhiều tổn thương trước khi được giải cứu, chăm sóc và nuôi dưỡng trong môi trường bán hoang dã rộng lớn, xanh mát.
Không khí Tết ở đây vừa gần gũi, vừa khác lạ. Thay vì bánh chưng, bánh tét truyền thống, các nhân viên cứu hộ đã khéo léo chế biến những phần quà đặc biệt dành riêng cho gấu.
Không khí Tết ở đây vừa gần gũi, vừa khác lạ. Thay vì bánh chưng, bánh tét truyền thống, các nhân viên cứu hộ đã khéo léo chế biến những phần quà đặc biệt dành riêng cho gấu.
Những “hộp quà” này được gói, sắp xếp như bánh tét, bánh chưng với đầy đủ thức ăn, trái cây và bổ sung dinh dưỡng, treo trên cành cây hay đặt ở khu vực bán tự nhiên để gấu tự mình khám phá và tìm đến.
Những “hộp quà” này được gói, sắp xếp như bánh tét, bánh chưng với đầy đủ thức ăn, trái cây và bổ sung dinh dưỡng, treo trên cành cây hay đặt ở khu vực bán tự nhiên để gấu tự mình khám phá và tìm đến.
Hoạt động này không chỉ giúp môi trường sống của gấu thêm phong phú mà còn kích thích bản năng tự nhiên, tạo niềm vui và sự hứng thú cho các cá thể trong mùa xuân mới.
Hoạt động này không chỉ giúp môi trường sống của gấu thêm phong phú mà còn kích thích bản năng tự nhiên, tạo niềm vui và sự hứng thú cho các cá thể trong mùa xuân mới.
Trong ảnh ghi nhận tại khu cứu hộ, có thể thấy những chiếc “bánh chưng gấu” treo lơ lửng giữa không gian xanh của rừng Bạch Mã. Các chú gấu, với tính tò mò vốn có, lần lượt đặt chân tới đây, khám phá từng món quà một cách hồn nhiên và đầy thích thú. Đây là lần hiếm hoi các chú gấu được “ăn Tết” theo cách riêng, với thức ăn yêu thích được gói gọn trong những món quà đặc biệt mà đội ngũ cứu hộ chuẩn bị chu đáo.
Trong ảnh ghi nhận tại khu cứu hộ, có thể thấy những chiếc “bánh chưng gấu” treo lơ lửng giữa không gian xanh của rừng Bạch Mã. Các chú gấu, với tính tò mò vốn có, lần lượt đặt chân tới đây, khám phá từng món quà một cách hồn nhiên và đầy thích thú. Đây là lần hiếm hoi các chú gấu được “ăn Tết” theo cách riêng, với thức ăn yêu thích được gói gọn trong những món quà đặc biệt mà đội ngũ cứu hộ chuẩn bị chu đáo.
Quản lý Trung tâm, chị Hoàng Thu Thủy, chia sẻ rằng mọi hoạt động đón Tết cho gấu đều được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với sinh lý và tâm lý của các cá thể. Những món quà không chỉ đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng mà còn là cơ hội để gấu vận động, tự tìm thức ăn theo cách tự nhiên nhất có thể – điều mà chúng đã bị thiếu thốn trong thời gian bị nuôi nhốt trước đây.
Quản lý Trung tâm, chị Hoàng Thu Thủy, chia sẻ rằng mọi hoạt động đón Tết cho gấu đều được tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với sinh lý và tâm lý của các cá thể. Những món quà không chỉ đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng mà còn là cơ hội để gấu vận động, tự tìm thức ăn theo cách tự nhiên nhất có thể – điều mà chúng đã bị thiếu thốn trong thời gian bị nuôi nhốt trước đây.
Theo thống kê mới nhất, tính đến đầu năm 2026, Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với các cơ quan chức năng đã cứu hộ tổng cộng gần 291 cá thể gấu trên toàn quốc, đưa về hai trung tâm cứu hộ lớn là Tam Đảo và Bạch Mã. Hiện tại, tại Bạch Mã có hơn một chục cá thể gấu đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi sức khỏe để có thể sinh hoạt trong môi trường bán tự nhiên.
Theo thống kê mới nhất, tính đến đầu năm 2026, Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với các cơ quan chức năng đã cứu hộ tổng cộng gần 291 cá thể gấu trên toàn quốc, đưa về hai trung tâm cứu hộ lớn là Tam Đảo và Bạch Mã. Hiện tại, tại Bạch Mã có hơn một chục cá thể gấu đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi sức khỏe để có thể sinh hoạt trong môi trường bán tự nhiên.
Đáng chú ý, ngay đầu tháng 02/2026, Trung tâm vừa tiếp nhận thêm một cá thể gấu ngựa quý hiếm do Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng và đội cứu hộ đưa về. Đây là cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trong năm mới trên toàn quốc, mang nhiều hy vọng mới cho công tác bảo tồn gấu hoang dã tại Việt Nam.
Đáng chú ý, ngay đầu tháng 02/2026, Trung tâm vừa tiếp nhận thêm một cá thể gấu ngựa quý hiếm do Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng và đội cứu hộ đưa về. Đây là cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trong năm mới trên toàn quốc, mang nhiều hy vọng mới cho công tác bảo tồn gấu hoang dã tại Việt Nam.
Việc xây dựng và vận hành Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Bạch Mã không chỉ là nơi mang lại cuộc sống an toàn, tự do hơn cho những cá thể gấu từng bị ngược đãi, mà còn là điểm giáo dục ý nghĩa về bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã. Đây là minh chứng sống động cho nỗ lực của các tổ chức bảo vệ động vật, chính quyền địa phương và cộng đồng trong chiến dịch “Không để cá thể gấu nào bị bỏ lại phía sau”.
Việc xây dựng và vận hành Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Bạch Mã không chỉ là nơi mang lại cuộc sống an toàn, tự do hơn cho những cá thể gấu từng bị ngược đãi, mà còn là điểm giáo dục ý nghĩa về bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã. Đây là minh chứng sống động cho nỗ lực của các tổ chức bảo vệ động vật, chính quyền địa phương và cộng đồng trong chiến dịch “Không để cá thể gấu nào bị bỏ lại phía sau”.
Thiên Anh
#Tết truyền thống và mùa xuân #Chú gấu may mắn tại Bạch Mã #Hoạt động cứu hộ động vật #Quà Tết độc đáo #Yêu thương và chăm sóc động vật #Gấu Mèo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT