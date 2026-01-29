Bật mí thú vị chuyến bay vũ trụ thương mại đầu tiên của Trung Quốc

Nam diễn viên Hoàng Cảnh Du sẽ là một trong những hành khách của chuyến bay vũ trụ thương mại đầu tiên của Trung Quốc.

Hoàng Cảnh Du sẽ tham gia chuyến bay vũ trụ thương mại đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Ngày 22/1, Công ty Công nghệ Hàng không vũ trụ có người lái Truyền Vượt Giới Bắc Kinh (Beijing Interstellor Human Spaceflight Technology Co., Ltd.) đã công bố khoang thử nghiệm của tàu vũ trụ du lịch thương mại có người lái đầu tiên - “Truyền Vượt Giới Số 1 (Interstellor CYZ1)”. Giá vé cho hành trình du lịch vũ trụ là 3 triệu nhân dân tệ/khách (khoảng 11,3 tỷ đồng). Hơn 20 người đã đăng ký tham gia, vượt quá sức chứa của 3 tàu. Chuyến bay đầu tiên dự kiến thực hiện vào năm 2028.

Đây là hoạt động thuộc dự án nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ bay vũ trụ có người với mục đích tham quan, khám phá dành cho người bình thường. Mục tiêu của tàu vũ trụ là đạt tới độ cao khoảng 100.000m - khu vực được xem là ranh giới giữa khí quyển Trái đất và không gian.

Theo thông tin được công bố, hành khách tham gia chuyến bay vũ trụ thương mại đầu tiên của Trung Quốc sẽ có trải nghiệm trạng thái không trọng lực trong khoảng 3 - 6 phút.

Danh sách hành khách được lựa chọn tham gia chuyến bay không chỉ mang ý nghĩa trải nghiệm mà còn tham gia vào quá trình đánh giá, thu thập dữ liệu về điều kiện sinh lý, khả năng thích nghi của con người trong môi trường cận không gian. Danh sách tham gia gồm những người đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, doanh nghiệp và văn hóa - giải trí.

Hoàng Cảnh Du được xác nhận là một trong những người đã hoàn tất đăng ký và đạt các tiêu chí ban đầu của chương trình. Anh mang số hiệu là hành khách 009. Nam diễn viên được lựa chọn sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn nghiêm ngặt của chương trình: thể lực, tâm lý, khả năng phản ứng trong tình huống khẩn cấp, kiến thức hàng không vũ trụ và năng lực phối hợp nhóm. Mỗi hạng mục đều có tiêu chí đánh giá cụ thể.

Trong danh sách còn có những tên tuổi lớn khác bao gồm: viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc Lý Lập Hình, Giám đốc marketing (CMO) của Zhiyuan Robotics (AgiBot) Khưu Hằng (du khách số 001), nhà sáng lập Beijing Toread Outdoor Products Company Limited Vương Tĩnh, CEO Tập đoàn Zhengjia (Grandview Group) Tạ Manh, Chủ tịch Quỹ Qifu Capital Phó Triết Khoan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp Phú Giang Thành Đô Lý Trạch Kỳ... Nhóm du khách đầu tiên còn bao gồm robot PM01 của hãng ENGINEAI Robotics.