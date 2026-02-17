Sự thật bất ngờ về cuộc sống của nữ giới thời cổ đại

Bị đối xử bất công, hà khắc... là điều nhiều người cho rằng đó là cuộc sống của nữ giới thời cổ đại. Tuy nhiên, điều này không chính xác.
Hari Won và Han Sara là mỹ nhân Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. Hai người đẹp từng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam.
Thủ đô Moscow của nước Nga mang vẻ đẹp tráng lệ, hiện đại với những công trình kiến trúc độc đáo,...
Với sự giúp đỡ của Quý Nhân, 3 con giáp đón Tết với vận may tài chính, buôn bán phát đạt, tạo bước khởi đầu dư dả cho cả năm.
Trong tiến trình bành trướng nhanh chóng của Hồi giáo thời Trung cổ, một giống ngựa kiệt xuất đã góp phần quyết định ưu thế quân sự và tầm ảnh hưởng lịch sử.
Bên cạnh giá trị truyền thống, ngày Tết với nhà giàu Việt còn gắn liền với các thú chơi độc lạ, xa xỉ.
Giữa phố xá sôi động, ngôi nhà mang lại cảm giác như đang sống trong một khu vườn nghỉ dưỡng.
Hari Won và Han Sara là mỹ nhân Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. Hai người đẹp từng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam.
Vật lý hiện đại đã mở ra nhiều cách nhìn táo bạo về thời gian, khiến ý tưởng du hành thời gian không còn chỉ thuộc khoa học viễn tưởng.
Tại Vườn quốc gia Bạch Mã, những “chú gấu may mắn” được trải nghiệm mùa xuân mới với những món quà Tết độc đáo và đầy tình yêu thương từ nhân viên cứu hộ.
Quả cọ là đặc sản miền trung du, giàu vitamin E, A và chất béo thực vật, giúp chống oxy hóa, bổ sung năng lượng, tốt cho mắt khi dùng điều độ.
Dù có phần hơi bất tiện trong việc sinh hoạt hằng ngày, nhưng với tiêu chí 'đẹp là được', nhiều mẫu nail độc lạ được chị em chia sẻ trong mùa Tết năm nay.
Nhiều du khách không khỏi kinh ngạc khi bắt gặp những cảnh tượng này lần đầu ở các quốc gia trên thế giới.
Ba mỹ nhân Hoa ngữ sinh năm 1990 gồm Lý Nhất Đồng, Lý Thấm và Bành Tiểu Nhiễm chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát.
Ở tuổi 35, 'hoa khôi làng võ' Châu Tuyết Vân được nhiều người nhận xét ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang.
Quên những cây mai, đào tiền triệu đi, bộ sưu tập cây cảnh 'đột biến' bằng keo nến và bắp rang bơ này mới là tâm điểm chiếm trọn spotlight Tết năm nay.
Loài hoa mang dáng hình tràng pháo nở rực mỗi độ xuân về, đánh thức không khí Tết xưa và gửi gắm ước mong may mắn, tài lộc cho năm mới.
Chỉ cần lau bụi TV mỗi tuần, bạn không chỉ giữ hình ảnh sắc nét mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị, tránh nguy cơ quá nhiệt và hỏng hóc.
Võ Hạ Trâm, Đoan Trang, Hà Anh đều tiết lộ phản ứng của bạn đời ngoại quốc khi đón Tết Nguyên đán.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/2, Song Tử nên quyết đoán hơn, công danh sẽ thăng hạng, tài vận đỏ rực. Cự Giải thu được lợi nhuận, có ý tưởng hay.
Xuất thân là cô gái người Tày, hành trình của Ceri Thu Hà là câu chuyện đẹp về nỗ lực bền bỉ của một gương mặt trẻ dám đi xa hơn hình ảnh “hot girl mạng”.
Chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II trục cơ sở kéo dài và gói chống đạn VR6 này được Hollmann International rao bán gần 2,5 triệu USD (khoảng 64,3 tỷ đồng).