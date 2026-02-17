Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật bất ngờ về cuộc sống của nữ giới thời cổ đại

Kho tri thức

Sự thật bất ngờ về cuộc sống của nữ giới thời cổ đại

Bị đối xử bất công, hà khắc... là điều nhiều người cho rằng đó là cuộc sống của nữ giới thời cổ đại. Tuy nhiên, điều này không chính xác.

Tâm Anh (TH)
Nền văn minh La Mã là một trong những nền văn hóa phát triển rực rỡ và tồn tại lâu nhất trong lịch sử nhân loại. Những bé gái người La Mã có tuổi thơ khá hạnh phúc với nhiều loại đồ chơi. Trong số này có búp bê. Ảnh: talesoftimesforgotten.com.
Nền văn minh La Mã là một trong những nền văn hóa phát triển rực rỡ và tồn tại lâu nhất trong lịch sử nhân loại. Những bé gái người La Mã có tuổi thơ khá hạnh phúc với nhiều loại đồ chơi. Trong số này có búp bê. Ảnh: talesoftimesforgotten.com.
Trong một cuộc khai quật, các chuyên gia đã tìm thấy một con búp bê bằng gỗ thuộc về bé gái tên Crepereia Tryphaena, từng sống ở Rome vào thế kỷ thứ 2. Ảnh: talesoftimesforgotten.com.
Trong một cuộc khai quật, các chuyên gia đã tìm thấy một con búp bê bằng gỗ thuộc về bé gái tên Crepereia Tryphaena, từng sống ở Rome vào thế kỷ thứ 2. Ảnh: talesoftimesforgotten.com.
Theo các chuyên gia, con búp bê có nhiều điểm tương đồng với mẫu búp bê Barbie nổi tiếng ngày nay. Thậm chí, con búp bê của Crepereia Tryphaena còn tìm thấy cùng với một chiếc hộp đựng đầy váy áo để thay thế. Điều này cho thấy người La Mã vô cùng quan tâm tới cuộc sống của các bé gái. Ảnh: tonykospan21.wordpress.com.
Theo các chuyên gia, con búp bê có nhiều điểm tương đồng với mẫu búp bê Barbie nổi tiếng ngày nay. Thậm chí, con búp bê của Crepereia Tryphaena còn tìm thấy cùng với một chiếc hộp đựng đầy váy áo để thay thế. Điều này cho thấy người La Mã vô cùng quan tâm tới cuộc sống của các bé gái. Ảnh: tonykospan21.wordpress.com.
Phụ nữ sống ở Ai Cập thời cổ đại được hưởng rất nhiều đặc quyền về pháp lý và tài chính trong xã hội, đặc biệt là về vấn đề bình đẳng giới. Theo các nhà nghiên cứu, trong hoàng tộc Ai Cập, cả các hoàng tử và công chúa đều có cơ hội được thừa kế ngai vàng như nhau, đặc quyền vốn chỉ dành cho nam giới ở nhiều triều đại trong lịch sử. Ảnh: thecollector.com.
Phụ nữ sống ở Ai Cập thời cổ đại được hưởng rất nhiều đặc quyền về pháp lý và tài chính trong xã hội, đặc biệt là về vấn đề bình đẳng giới. Theo các nhà nghiên cứu, trong hoàng tộc Ai Cập, cả các hoàng tử và công chúa đều có cơ hội được thừa kế ngai vàng như nhau, đặc quyền vốn chỉ dành cho nam giới ở nhiều triều đại trong lịch sử. Ảnh: thecollector.com.
Thêm nữa, phụ nữ Ai Cập cổ đại có thể sở hữu, mua bán tài sản, có quyền lập di chúc, ký kết các loại hợp đồng kinh doanh khác nhau. Ảnh: Wikimedia.
Thêm nữa, phụ nữ Ai Cập cổ đại có thể sở hữu, mua bán tài sản, có quyền lập di chúc, ký kết các loại hợp đồng kinh doanh khác nhau. Ảnh: Wikimedia.
Phụ nữ ở Ai Cập thường không ra ngoài xã hội để làm việc nhưng nếu đi làm thì họ sẽ được trả công ngang bằng với nam giới. Họ cũng có quyền ly hôn và tái hôn. Một số trường hợp còn nhận được bồi thường trong trường hợp ly hôn. Ảnh: Wikipedia.
Phụ nữ ở Ai Cập thường không ra ngoài xã hội để làm việc nhưng nếu đi làm thì họ sẽ được trả công ngang bằng với nam giới. Họ cũng có quyền ly hôn và tái hôn. Một số trường hợp còn nhận được bồi thường trong trường hợp ly hôn. Ảnh: Wikipedia.
Ở La Mã thời cổ đại, hầu hết các bé gái đều được đi học, tiếp nhận nền giáo dục như những bé trai. Tại trường, trẻ em gái thường được dạy các kiến thức đọc viết cơ bản. Ảnh: Art Media/Print Collector/Getty Images.
Ở La Mã thời cổ đại, hầu hết các bé gái đều được đi học, tiếp nhận nền giáo dục như những bé trai. Tại trường, trẻ em gái thường được dạy các kiến thức đọc viết cơ bản. Ảnh: Art Media/Print Collector/Getty Images.
Thậm chí, một số gia đình quý tộc, thương nhân giàu có thuê gia sư riêng về dạy cho con gái sau khi con họ kết thúc thời gian học ở trường. Ảnh: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images.
Thậm chí, một số gia đình quý tộc, thương nhân giàu có thuê gia sư riêng về dạy cho con gái sau khi con họ kết thúc thời gian học ở trường. Ảnh: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images.
Nhờ được tiếp cận nền giáo dục, nhiều phụ nữ La Mã tự chủ cuộc sống, có sự nghiệp riêng và không bị quá phụ thuộc vào bố mẹ hay chồng con. Ảnh: Public Domain.
Nhờ được tiếp cận nền giáo dục, nhiều phụ nữ La Mã tự chủ cuộc sống, có sự nghiệp riêng và không bị quá phụ thuộc vào bố mẹ hay chồng con. Ảnh: Public Domain.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#phụ nữ thời cổ đại #phụ nữ #Ai Cập cổ đại #đế chế La Mã

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT