Cây cảnh 'đột biến' mùa Tết khiến dân mê cười nghiêng ngả

Quên những cây mai, đào tiền triệu đi, bộ sưu tập cây cảnh 'đột biến' bằng keo nến và bắp rang bơ này mới là tâm điểm chiếm trọn spotlight Tết năm nay.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Tết đến xuân về, ai chẳng muốn trong nhà có chậu Mai vàng, cành Đào thắm hay cây Quất trĩu quả để cầu may mắn. Thế nhưng, trong bối cảnh "kinh tế buồn" hoặc đơn giản là vì tinh thần sáng tạo... quá đà, những "siêu phẩm" cây cảnh đã ra đời khiến người xem chỉ biết câm nín rồi bật cười nghiêng ngả.
Nhìn sơ qua thì giống cây đào, thế nhưng khi nhìn kỹ lại mới rõ là một màn "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Gia chủ đã sử thân cây khế khô rồi treo hoa đào lụa lên, thế là có một chậu "đào khế" đón Tết độc đáo.
Đỉnh cao của sự tiết kiệm và tái chế là đây! Thay vì bỏ tiền mua gốc mai tiền triệu, một công ty đã quyết định tận dụng luôn cây thông Noel từ tháng 12.
Chỉ cần gắn thêm vài trăm bông mai giả là đã có ngay một cây "mai thông" cực kỳ sum suê. Đúng là "một công đôi việc", vừa mang không khí Tết vừa đỡ tốn diện tích kho bãi!
Cây "mai thông" trưng Tết "độc nhất vô nhị" này chắc chắn sẽ không tìm thấy ở bất kỳ chợ hoa nào.
Ai bảo hoa lục bình chỉ ở dưới ao? Khi được cắm vào chậu gốm sang chảnh, những nhành hoa tím lịm này cũng "ra dáng" hoa Tết quý phái chẳng kém gì ai.
Dù là cây thật hay cây "giả trân", những hình ảnh này đều mang lại tiếng cười sảng khoái và phản ánh tinh thần lạc quan của mọi người trong dịp Tết.
Thay vì chậu quất đại thụ, một chậu quất mini nằm gọn trong... bát ăn cơm cũng đủ để mang lại sắc cam rực rỡ cho căn nhà.
Nếu bạn thấy một cây có thân là cây Ổi nhưng nở ra hoa Đào, hay một gốc Sung lại mọc toàn hoa Mai, thì đừng vội nghi ngờ thị giác của mình. Đó chính là những siêu phẩm "Ổi Đào" hay "Sung Mai" được các nghệ nhân tại gia "phẫu thuật thẩm mỹ" bằng keo 502 và hoa giả.
Sáng tạo nhất phải kể đến màn dùng bắp rang bơ gắn lên cành khô để giả làm hoa mai. Không chỉ đẹp mắt, "hoa" này còn có mùi thơm bơ ngào ngạt, khách đến chơi nhà nếu đói bụng có thể... hái ăn luôn tại chỗ.
Bên cạnh đó, bắp cải trang trí đèn led cũng trở thành một lựa chọn "xanh - chín" cho những tâm hồn yêu bếp núc. (Ảnh trong bài: Tổng hợp)
#cây cảnh #Tết #sáng tạo #độc đáo #cây mai #cây đào

