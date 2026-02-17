Hà Nội

Kỷ niệm đón Tết Việt Nam của Hari Won - Han Sara

Hari Won và Han Sara là mỹ nhân Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. Hai người đẹp từng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hari Won có bố là người Việt, mẹ là người Hàn Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, nữ ca sĩ tiết lộ, lần đầu tiên cô ăn Tết ở Việt Nam là năm 1995. Ảnh: FB Hari Won.
Lần đầu tiên đón Tết ở Việt Nam, Hari Won choáng ngợp vì cả gia đình nhà nội quá đông. Ảnh: Vietnamnet.
Nữ ca sĩ kể lại: “Bố Hari có tới 12 anh em, thêm ông bà nội, rồi cả các anh chị họ nữa… Đến lúc chào mọi người, phải chào đúng tên, rồi đúng thứ tự nên Hari bối rối vô cùng. Vì lúc đó đã nhớ được ai với ai đâu, chưa kể là tiếng Việt mình còn không nói được”. Ảnh: Vietnamnet.
Lần đầu tiên đón Tết ở Việt Nam, Hari Won được ông bà, cô chú tặng tiền lì xì nên cảm thấy rất hồi hộp, phấn khích. “Bởi cầm bao lì xì trên tay mình không biết ở bên trong là bao nhiêu (cười). Ở Hàn Quốc, người ta thường lì xì bằng tiền mặt nên không có cảm giác đấy”, cô nói. Ảnh: Dân Việt.
Hari Won rất mê món bánh chưng. Cô cho biết: “Bánh chưng càng nhiều thịt thì càng ngon. Ăn một miếng bánh cùng ít dưa hành thì thật là… tuyệt vời”. Ảnh: FB Hari Won.
Mỗi dịp Tết ở Việt Nam, Hari Won lại cùng gia đình chồng diện áo dài. Ảnh: FB Hari Won.
Han Sara có bố mẹ đều là người Hàn Quốc. Nữ ca sĩ chia sẻ trên Đời Sống Pháp Luật, cô đã quen và vô cùng yêu thích đồ ăn Việt Nam, văn hóa, khí hậu và cả con người Việt Nam. “Tôi gần như sử dụng 95% thời gian để nói tiếng Việt, chỉ khi về nhà nói chuyện với ba thì mới dùng tiếng Hàn vì ba tôi vẫn chưa giỏi tiếng Việt lắm”, nữ ca sĩ cho biết. Ảnh: Instagram Han Sara.
Món ăn dịp Tết mà Han Sara thích nhất là bánh chưng chiên ăn kèm củ kiệu. Ảnh: Instagram Han Sara.
Năm nào cũng vậy, cứ xong Tết nữ ca sĩ sẽ lại tăng một ít cân. “Nhưng không sao, mình cứ vui vẻ tận hưởng những ngày đặc biệt hiếm có của năm trước đã, chuyện giảm cân mình sẽ để sau vậy”, Han Sara cho biết. Ảnh: Instagram Han Sara.
Han Sara chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Saostar, cô thường ăn Tết ở cả 2 đất nước, Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Instagram Han Sara.
