'Chị đẹp' tuổi ngựa Châu Tuyết Vân tuổi 35 sở hữu sắc vóc vạn người mê

Ở tuổi 35, 'hoa khôi làng võ' Châu Tuyết Vân được nhiều người nhận xét ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang.

Trầm Phương
Trong làng thể thao Việt Nam, Châu Tuyết Vân không chỉ là một tượng đài về thành tích với hàng loạt Huy chương Vàng thế giới, mà còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp. Nhiều người hâm mộ đã ưu ái gọi cô với danh xưng "hoa khôi làng võ". (Ảnh: FBNV)
Dù đã bước sang tuổi 35, Châu Tuyết Vân vẫn duy trì được sắc vóc vạn người mê. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, trẻ trung cùng làn da không tì vết. (Ảnh: FBNV)
Nhờ kỷ luật tập luyện khắc nghiệt, cô sở hữu cơ bụng săn chắc, vòng eo nhỏ nhắn và tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh. (Ảnh: FBNV)
Rời bỏ bộ võ phục mạnh mẽ, ngoài đời Tuyết Vân cực kỳ thời thượng. Cô tự tin diện những bộ cánh gợi cảm, váy ôm sát hoặc phong cách năng động, trẻ trung, xóa tan định kiến về những "nữ nhi nhà võ" khô khan. (Ảnh: FBNV)
Sự xuất hiện của Châu Tuyết Vân tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024 đã mang lại cho khán giả hình ảnh một "hoa khôi làng võ" khác biệt. Dù ca hát và nhảy múa không phải chuyên môn, Tuyết Vân đã chứng minh sức mạnh của một vận động viên đỉnh cao. (Ảnh: FBNV)
Cô không ngại thực hiện những động tác vũ đạo khó, kết hợp nhào lộn và võ thuật vào tiết mục, tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn và đầy năng lượng. (Ảnh: FBNV)
Sau hành trình thi âm nhạc, Châu Tuyết Vân cũng có sự thay đổi về hình ảnh, sắc vóc ngày càng thăng hạng. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng không ngại thử nghiệm những phong cách khác nhau, lúc thì cá tính, mạnh mẽ, lúc lại quyến rũ và đầy nữ tính. (Ảnh: FBNV)
Nhiều người cho rằng "hoa khôi làng võ" có nhiều tiềm năng để lấn sân hoạt động nghệ thuật lâu dài trong tương lai. Gần đây, cô cũng trở nên đắt show, thường xuất hiện trong một số sự kiện giải trí, đóng quảng cáo, chụp hình thời trang. (Ảnh: FBNV)
Dù tham gia một số hoạt động giải trí, nữ võ sĩ vẫn luôn tập trung cho sự nghiệp thể thao. Hiện tại, cô cũng tham gia giảng dạy một số lớp Taekwondo tại TPHCM. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Châu Tuyết Vân #võ thuật #thể thao Việt Nam #sắc vóc #hoa khôi võ thuật #giải trí

