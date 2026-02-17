'Chị đẹp' tuổi ngựa Châu Tuyết Vân tuổi 35 sở hữu sắc vóc vạn người mê

Ở tuổi 35, 'hoa khôi làng võ' Châu Tuyết Vân được nhiều người nhận xét ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang.
Quên những cây mai, đào tiền triệu đi, bộ sưu tập cây cảnh 'đột biến' bằng keo nến và bắp rang bơ này mới là tâm điểm chiếm trọn spotlight Tết năm nay.
Loài hoa mang dáng hình tràng pháo nở rực mỗi độ xuân về, đánh thức không khí Tết xưa và gửi gắm ước mong may mắn, tài lộc cho năm mới.
Chỉ cần lau bụi TV mỗi tuần, bạn không chỉ giữ hình ảnh sắc nét mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị, tránh nguy cơ quá nhiệt và hỏng hóc.
Võ Hạ Trâm, Đoan Trang, Hà Anh đều tiết lộ phản ứng của bạn đời ngoại quốc khi đón Tết Nguyên đán.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/2, Song Tử nên quyết đoán hơn, công danh sẽ thăng hạng, tài vận đỏ rực. Cự Giải thu được lợi nhuận, có ý tưởng hay.
Xuất thân là cô gái người Tày, hành trình của Ceri Thu Hà là câu chuyện đẹp về nỗ lực bền bỉ của một gương mặt trẻ dám đi xa hơn hình ảnh “hot girl mạng”.
Chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II trục cơ sở kéo dài và gói chống đạn VR6 này được Hollmann International rao bán gần 2,5 triệu USD (khoảng 64,3 tỷ đồng).
Người dân tại nhiều quốc gia châu Á cùng cộng đồng gốc Á trên khắp thế giới đã hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bên cạnh các loại hoa đắt đỏ, thị trường Tết còn có nhiều loài hoa mang ý nghĩa may mắn, giá cả phải chăng, phù hợp với đa số gia đình Việt.
Những ký ức Tết xưa, dù giản đơn, vẫn khiến diễn viên hài Thúy Nga, Isaac, Hoàng Yến Chibi, Phan Mạnh Quỳnh… bồi hồi mỗi khi xuân về.
Giữa vô vàn món ngon miền biển, cháo ám – đặc sản nổi tiếng của Trà Cổ (Quảng Ninh) khiến nhiều du khách tò mò ngay từ tên gọi.
Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC, Mỹ, đã trở thành bối cảnh cho nhiều sự kiện lịch sử.
Giữa tiết trời se lạnh đầu năm, cây mai anh đào 'hoàng hậu' trên đường Tự Tạo bung nở rực rỡ, tạo nên điểm ngắm hoa, chụp ảnh xuân nổi bật ở Đà Lạt.
Năm mới bắt đầu, các con giáp Dần, Ngọ, Tuất, Mão, Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến, hợp tác, và thay đổi vận mệnh trong ngày đầu năm mới.
Nhờ công nghệ viễn thám hiện đại, các chuyên gia phát hiện thành phố cổ của người Maya đã được khai quật nhiều năm là tấm bản đồ vũ trụ vĩ đại.
Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội thức dậy trong không khí thanh bình. Không còn tiếng còi xe dồn dập, phố phường khoác lên mình vẻ tĩnh lặng, trong trẻo.
Ít có cộng đồng nào trên thế giới trải qua hành trình di cư dài lâu, gian truân và bền bỉ như người H’mông trong lịch sử.
Dữ liệu từ kính viễn vọng của NASA cho thấy 3I/ATLAS là một sao chổi, qua đó bác bỏ quan điểm cho rằng vật thể này là tàu ngoài hành tinh.
Năm 2026, telemacro trở thành tính năng bắt buộc trên smartphone Android, đến mức chuyên gia công nghệ tuyên bố sẽ không mua máy nào thiếu nó.
Sally Golan đã kể lại trải nghiệm của cô sau 6 tháng sống trong ngôi làng Kounoupidiana ở Crete, Hy Lạp.