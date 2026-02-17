Hà Nội

Rộn ràng sắc 'pháo' ngày xuân, gọi Tết xưa về trong từng chùm hoa đỏ

Kho tri thức

Rộn ràng sắc 'pháo' ngày xuân, gọi Tết xưa về trong từng chùm hoa đỏ

Loài hoa mang dáng hình tràng pháo nở rực mỗi độ xuân về, đánh thức không khí Tết xưa và gửi gắm ước mong may mắn, tài lộc cho năm mới.

Ngày nay, pháo đã vắng bóng trong đời sống hiện đại, nhưng âm thanh đì đùng và sắc đỏ xác pháo vẫn sống động trong ký ức nhiều người mỗi dịp Tết đến.
Để gợi lại không khí rộn ràng ấy, nhiều gia đình chọn những loài hoa có hình dáng như chuỗi pháo đỏ rực để trang trí nhà cửa ngày xuân.
Hoa xác pháo – Salvia splendens – còn gọi là hoa xô đỏ, nổi bật với những chùm hoa đỏ tươi vươn thẳng như pháo hoa thu nhỏ.
Sắc đỏ rực rỡ kết hợp cùng lá xanh hình bầu dục tạo nên vẻ tương phản bắt mắt, khiến người ngắm có cảm giác như “nghe” thấy tiếng pháo Tết năm nào.
Không chỉ đẹp, hoa xác pháo còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, tượng trưng cho may mắn, khởi đầu hanh thông và xua đuổi điều không may.
Cây ưa nắng, dễ chăm sóc, nhưng khá nhạy cảm với sương giá; thường được trồng như cây một năm hoặc che chắn khi trời lạnh.
Liễu pháo – Russelia equisetiformis – gây ấn tượng với những cành hoa nhỏ đỏ rủ dài như tràng pháo tép tuổi thơ.
Hoa thường nở rộ vào mùa xuân, có thể bung sắc quanh năm nếu khí hậu thuận lợi, tượng trưng cho sự cát tường, giàu sang và tài lộc.
Với sức sống bền bỉ, ý nghĩa thịnh vượng và thành công, những loài cây mang tên “pháo” trở thành lựa chọn lý tưởng để thắp lên không khí lễ hội, mang nguồn năng lượng tích cực cho năm mới.
