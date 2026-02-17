Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/2: Song Tử sự nghiệp thăng hạng, tài vận đỏ

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/2: Song Tử sự nghiệp thăng hạng, tài vận đỏ

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/2, Song Tử nên quyết đoán hơn, công danh sẽ thăng hạng, tài vận đỏ rực. Cự Giải thu được lợi nhuận, có ý tưởng hay.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương cần tìm người thực sự chí đồng đạo hợp để cùng làm việc, chỉ dựa vào năng lực bản thân không dễ thành công. Sự nghiệp: Hơi yếu, muốn hợp tác vui vẻ phải nhường nhịn lẫn nhau, nếu không làm được sẽ thấy rất gượng gạo, hai người luôn kéo lùi nhau. Tài lộc: Bình thường, đầu tư tài chính tự mình làm sẽ tốt hơn, đôi khi đông người làm ảnh hưởng đến quyết sách. Tình cảm: Bình thường, nên trao đổi nhiều hơn với nửa kia, cố gắng thấu hiểu đối phương mới có thể chung sống tốt đẹp. Sức khỏe: Bình thường, cẩn thận va chạm.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu khá sẵn lòng giúp đỡ người gặp khó khăn, khả năng thấu cảm mạnh mẽ và có lòng đồng cảm. Sự nghiệp: Khá tốt, tích cực làm việc, sẵn lòng dốc toàn lực giúp khách hàng và đồng nghiệp giải quyết khó khăn, nhân duyên trong đội nhóm tốt, mọi người đều tin tưởng nhân phẩm và thực lực của bạn. Tài lộc: Khá ổn, cứ hành sự theo các bước đã định là được, không nên mạo hiểm mới đảm bảo không xảy ra tổn thất. Tình cảm: Khá tốt, bạn đời sẽ đứng ra khi bạn cần, bản thân cũng sẵn lòng dành thời gian giúp đỡ đối phương. Sức khỏe: Khá ổn, tinh thần phấn chấn, cơ thể khỏe mạnh.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử làm việc đừng do dự không quyết, một khi đã quyết định làm gì thì nên hành động sớm. Sự nghiệp: Sáng sủa, có triển vọng, khi ý kiến của bản thân không nhất định được người khác công nhận, muốn thuyết phục đối phương phải đưa ra tài năng thực sự, bạn phải bước lên vị trí cao hơn. Tài lộc: Khá tốt, có thêm lợi nhuận bất ngờ, được quý nhân giúp thì nên học hỏi thêm kiến thức về tăng thu giảm chi, đừng xem thường những cách tiết kiệm kiểu truyền thống. Tình cảm: Thăng hoa, hai bên thường xuyên trao đổi về những chủ đề có ý nghĩa thực tế, ngày càng gắn kết sâu sắc. Sức khỏe: Bình thường, cẩn thận thời tiết.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn, bạn chỉ cần giữ vững trạng thái của bản thân là được. Sự nghiệp: Khá tốt, gặp được dự án tốt giúp phát huy thực lực bản thân, tích cực thực hiện chắc chắn có thành tích, đừng thiếu tự tin, kiên trì sẽ thành công. Tài lộc: Khá tốt, xác suất thu được lợi nhuận khả quan lớn, có ý tưởng hay thì cứ thực hiện. Tình cảm: Khá tốt, mối quan hệ phát triển thuận lợi, ở bên nhau cảm thấy thư giãn, không căng thẳng. Sức khỏe: Khá ổn, cơ thể khỏe mạnh không vấn đề gì lớn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử bớt suy nghĩ lung tung, nên xây dựng sự tự tin tích cực. Sự nghiệp: Bình thường, chỉ cần mở mang tư duy, bớt đi sự ràng buộc là có thể giải quyết được vấn đề gặp phải, hiện tại là giai đoạn then chốt, vượt qua được là thành công. Tài lộc: Bình thường, nên cắt giảm chi tiêu phù hợp, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Tình cảm: Bình thường, gặp vấn đề khi chung sống đừng sợ hãi, nảy sinh thì giải quyết thôi, vẫn tốt hơn là cứ kìm nén gây thêm rắc rối. Sức khỏe: Hơi yếu, cẩn thận mất ngủ hoặc suy nhược thần kinh.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ muốn hành sự theo kế hoạch nhưng thực tế không mấy cho phép. Sự nghiệp: Bình thường, trước tiên phải làm rõ mục tiêu của mình là gì, làm việc không được mơ hồ dựa theo cảm giác, nếu không khó có thành tích. Tài lộc: Bình thường, nên lập kế hoạch cơ bản trước khi đầu tư tài chính, có khung sườn mới hành động tốt hơn được. Tình cảm: Bình thường, dễ xảy ra tranh chấp do bất đồng ý kiến, khuyên nên giữ lý trí. Sức khỏe: Bình thường, vận động thích hợp là được, đừng quá lười vận động.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cảm thấy xiềng xích tư tưởng không còn nhiều, nhìn nhận vấn đề đã thông suốt hơn. Sự nghiệp: Khá ổn, bớt đi tình trạng tự hù dọa bản thân nên làm việc tự tin hơn, những khó khăn trước đây không còn là gì to tát. Tài lộc: Bình thường, nên mở rộng thêm các kênh đầu tư tài chính, đừng chỉ nhìn chằm chằm vào một vài dự án. Tình cảm: Bình thường, đừng nhìn chằm chằm vào những chi tiết vụn vặt, nên nhìn vào ưu điểm của đối phương nhiều hơn. Sức khỏe: Khá ổn, cảm giác lo âu và xoắn xuýt giảm bớt.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp có thể tiêu tốn tinh lực vào một số việc vụn vặt, khuyên bạn nên làm ít lại một chút. Sự nghiệp: Bình thường, có khá nhiều việc cần xử lý, sắp xếp thời gian đừng để các nhiệm vụ dồn lại cùng lúc, nếu thấy luống cuống hãy tìm người giúp đỡ sớm. Tài lộc: Hơi yếu, sẽ cảm thấy tiêu tiền như nước, sơ sẩy một chút là chi tiêu quá mức. Tình cảm: Bình thường, đừng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt không đáng có khi ở bên nửa kia. Sức khỏe: Bình thường, chú ý bảo vệ đốt sống cổ.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cảm thấy bầu không khí xung quanh rất áp lực, làm việc cũng bị gò bó. Sự nghiệp: Bình thường, có những chuyện không vui nên học cách tự mình chuyển hóa, năng lực chịu áp lực cần cải thiện, đừng luôn oán trách người khác, chuyện không tốt rồi sẽ qua. Tài lộc: Bình thường, không có dự án tốt để chọn, chờ xem tình hình phát triển thế nào cũng không muộn. Tình cảm: Bình thường, đừng để người ngoài chi phối sự phát triển của mối quan hệ, hai người giữ được nhịp độ thống nhất là ổn. Sức khỏe: Hơi yếu, nghỉ ngơi nhiều hơn, bớt lao tâm khổ tứ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết sẽ chọn phương thức mềm mỏng hơn để giao lưu, không còn quá nóng nảy và gay gắt. Sự nghiệp: Bình thường, kiên trì ý kiến cá nhân nhưng cũng phải lắng nghe người xung quanh, biết đâu sẽ có linh cảm hữu ích. Tài lộc: Bình thường, tham khảo ý kiến chuyên gia khi đầu tư tài chính là điều nên làm, đừng quá tự phụ. Tình cảm: Bình thường, thái độ của bạn đời tốt lên nhiều, bạn cũng không còn phàn nàn hay thấy chướng tai gai mắt như trước. Sức khỏe: Bình thường, ăn uống hợp lý, vận động điều độ là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay ở mức ổn, thiết thực làm việc sẽ có thu hoạch, nhất định không được cao vọng. Sự nghiệp: Khá ổn, bản thân nỗ lực tự nhiên sẽ có kết quả tốt, đừng coi thường tác dụng của sự cố gắng, mọi thành công đều đến từ sự tích lũy từng chút một. Tài lộc: Khá ổn, có thể tăng thu giảm chi từ những việc nhỏ, tích tiểu thành đại sẽ để dành được khá nhiều tiền. Tình cảm: Khá ổn, thường trao đổi về các chủ đề thực tế, đều là vì dự định chung sống suôn sẻ sau này. Sức khỏe: Bình thường, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư đừng vì tiếng nói bên ngoài mà dao động, có mục tiêu thì cứ tiến tới là được. Sự nghiệp: Hơi yếu, gặp khó khăn đừng sợ, vấn đề lộ ra ngược lại còn giúp phá vỡ bế tắc để giải quyết, hành sự thận trọng và giữ lý trí là tốt nhất. Tài lộc: Hơi yếu, môi trường chung không mấy thân thiện, trước khi đưa ra lựa chọn đều phải suy nghĩ kỹ. Tình cảm: Hơi yếu, áp lực bên ngoài đối với mối quan hệ thân thiết không nhỏ, muốn chung sống hòa hợp cả hai cần chú ý điều chỉnh tâm thái. Sức khỏe: Hơi yếu, nghỉ ngơi nhiều hơn là được.
