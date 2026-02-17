Hà Nội

Rộn ràng không khí đón Tết Bính Ngọ 2026 trên thế giới

Thế giới

Người dân tại nhiều quốc gia châu Á cùng cộng đồng gốc Á trên khắp thế giới đã hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

An An (Theo AP, T.H)
Theo AP, tại Trung Quốc, tâm điểm trong gala mừng năm mới "Xuân Vãn" của Trung Quốc tối 16/2 là màn trình diễn của robot hình người. Có thể thấy, các robot hình người xuất hiện trong tiết mục múa cùng các võ sư nhí. Màn trình diễn này cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong việc phát triển các robot tiên tiến hơn, được trang bị khả năng trí tuệ nhân tạo cải tiến. Ảnh chụp màn hình CCTV.
Bầu trời ở Thượng Hải, Trung Quốc, rực sáng với màn bắn pháo hoa hoành tráng trong khoảnh khắc Giao thừa đón năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Watch Center Live.
Màn múa lân được tổ chức để chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Nhiều người Trung Quốc đi chùa ở ngoại ô Jakarta, Indonesia, ngày 16/2/2026. Ảnh: AP.
Tại Hong Kong (Trung Quốc), người dân đổ xô đi chùa vào đêm Giao thừa để cầu nguyện cho năm mới. Ảnh: AP.
Màn trình diễn pháo hoa quanh Tòa thị chính Toronto chào mừng Tết Nguyên đán ở Toronto, Canada. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Không khí đón Tết Nguyên đán tại Quảng trường Manezhnaya ở Moscow, Nga, ngày 16/2/2026. Ảnh: AP.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Thế giới đón năm mới 2024 (Nguồn video: THĐT)
#Tết Bính Ngọ 2026 #Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 #không khí đón Tết Bính Ngọ 2026 #Tết Bính Ngọ #năm mới Bính Ngọ 2026

