Loại quả tím sẫm đặc sản miền trung du, giàu vitamin E, A

Sống Khỏe

Loại quả tím sẫm đặc sản miền trung du, giàu vitamin E, A

Quả cọ là đặc sản miền trung du, giàu vitamin E, A và chất béo thực vật, giúp chống oxy hóa, bổ sung năng lượng, tốt cho mắt khi dùng điều độ.

Không chỉ gắn bó với bữa cơm của người dân Trung du và miền núi phía Bắc, quả cọ còn được xem là nguồn thực phẩm giàu dưỡng chất. Với vị béo bùi đặc trưng, loại quả này vừa góp mặt trong nhiều món ăn truyền thống, vừa mang lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách và điều độ. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Theo các tài liệu dinh dưỡng, quả cọ nổi bật nhờ hàm lượng vitamin E cao, đặc biệt là dạng tocotrienol một dạng có hoạt tính sinh học mạnh, được đánh giá có khả năng chống oxy hóa hiệu quả. Bên cạnh đó, quả cọ còn chứa lượng tiền vitamin A dồi dào, hỗ trợ tốt cho thị lực và làn da. Thành phần chất béo trong quả khá đa dạng, gồm cả chất béo bão hòa và không bão hòa, giúp cung cấp nguồn năng lượng đáng kể cho cơ thể. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Ngoài các vitamin thiết yếu, quả cọ còn chứa nhiều hợp chất như axit lauric, axit capric, axit oleic, squalene, phenolic cùng các acid béo và khoáng chất khác. Nhờ sự kết hợp của những thành phần này, quả cọ không chỉ có giá trị ẩm thực mà còn góp phần bổ sung dưỡng chất tự nhiên cho cơ thể. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Một trong những lợi ích đáng chú ý của quả cọ là khả năng chống oxy hóa. Các hợp chất như squalene và phenolic giúp trung hòa các gốc tự do tác nhân gây lão hóa và tổn thương tế bào. Nhờ đó, việc ăn cọ ở mức vừa phải có thể hỗ trợ bảo vệ làn da và tăng cường sức khỏe tổng thể. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Bên cạnh đó, axit lauric và axit capric trong quả cọ được biết đến với đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, có thể giúp ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn có hại. Trong kinh nghiệm dân gian, quả cọ đôi khi được sử dụng như một thực phẩm có tính hỗ trợ sát khuẩn nhẹ. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Hàm lượng vitamin A cao cũng giúp quả cọ trở thành nguồn bổ sung có lợi cho mắt. Việc sử dụng điều độ có thể góp phần duy trì thị lực và bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Đồng thời, nhờ chứa lượng chất béo và năng lượng đáng kể, quả cọ có thể giúp cơ thể duy trì hoạt động ổn định, đặc biệt hữu ích trong những ngày thời tiết lạnh hoặc khi cần bổ sung năng lượng sau lao động nặng. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Không chỉ dừng lại ở vai trò thực phẩm, quả cọ còn được ngâm rượu hoặc chế biến theo các bài thuốc dân gian. Một số tài liệu y học cổ truyền cho rằng, nếu dùng đúng cách, quả cọ có thể hỗ trợ cải thiện các vấn đề liên quan đến đường hô hấp trên. Ảnh Báo Phú Thọ
Tuy giàu dinh dưỡng, quả cọ không nên ăn quá nhiều. Khi luộc cần kiểm soát nhiệt độ để tránh làm quả bị cứng và mất vị béo. Những quả có vết nâu đỏ dạng chân chim bên trong thường đã bị sâu hoặc hư hỏng, không nên sử dụng. Phụ nữ mang thai và người thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu cũng nên hạn chế ăn. Việc tiêu thụ quá mức có thể gây áp lực lên gan, thận và làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa chất béo do hàm lượng acid béo cao. Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Quả cọ là món ăn dân dã nhưng giàu giá trị dinh dưỡng. Khi được lựa chọn kỹ, chế biến đúng cách và sử dụng với lượng phù hợp, loại quả đặc trưng này không chỉ làm phong phú bữa ăn mà còn góp phần chăm sóc sức khỏe một cách tự nhiên. Ảnh Foodnews
Vân Giang (Tổng hợp)
#Lợi ích dinh dưỡng quả cọ #Chống oxy hóa tự nhiên #Nguồn vitamin A và E #Tác dụng chống lão hóa #Kháng khuẩn tự nhiên #Bổ sung năng lượng tự nhiên

