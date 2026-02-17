Hà Nội

Giải trí

Chồng ngoại quốc của sao Việt đón Tết Nguyên đán ra sao?

Võ Hạ Trâm, Đoan Trang, Hà Anh đều tiết lộ phản ứng của bạn đời ngoại quốc khi đón Tết Nguyên đán.

Trong cuộc phỏng vấn với Sức Khỏe Đời Sống, ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ, chồng cô - doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary bỡ ngỡ khi đón cái Tết đầu tiên ở Việt Nam và được lì xì. Ảnh: FB Võ Hạ Trâm.
Doanh nhân Vikas Chaudhary ngại không dám nhận lì xì vì chưa hiểu về tập tục của người Việt. Võ Hạ Trâm giải thích với chồng lì xì là điều may mắn, lời chúc tốt đẹp, suôn sẻ trong năm mới. Ảnh: FB Võ Hạ Trâm.
Chồng Võ Hạ Trâm phấn khởi khi được chụp hình với cây mai, cây đào, đi chúc Tết, cùng lên chùa thắp nhang.Ảnh: FB Võ Hạ Trâm.
Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ trên Gia Đình Xã Hội, ông xã người Anh của cô - Oliver Dowden rất thích Tết ở Việt Nam. Ảnh: FB Hà Anh.
Chồng siêu mẫu Hà Anh thích ăn bánh chưng rán, nem và thích thú khi vẫn được ‘mừng tuổi’. Ảnh: FB Hà Anh.
Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt, Đoan Trang cho biết, mỗi lần hỏi doanh nhân Johan về đón Tết truyền thống tại Việt Nam, anh luôn khen cách đón Tết ở Việt Nam rất lạ và đặc biệt. Ảnh: FB Đoan Trang.
Khi đón Tết ở Việt Nam, Johan từng khá lạ lẫm với phong tục cúng giao thừa, mặc áo dài đi chùa đầu năm hoặc lì xì lấy hên. Đây cũng là những điều khiến chồng Đoan Trang ấn tượng và thích đón Tết truyền thống tại Việt Nam. Ảnh: FB Đoan Trang.
Chris - chồng siêu mẫu Minh Tú hào hứng đón Tết. Năm 2025, Minh Tú dạy Chris nói tiếng Việt để chúc Tết mẹ vợ. Ảnh: FB Minh Tú.
Theo Vietnamnet, chồng Minh Tú đã cố gắng lặp lại chuẩn các từ như "sức khỏe", "năm mới" khi chúc Tết mẹ vợ. Ảnh: FB Minh Tú.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Võ Hạ Trâm #Đoan Trang #Hà Anh #Tết Nguyên đán

