Ngỡ ngàng loạt điều độc nhất vô nhị ở các nước trên thế giới

Nhiều du khách không khỏi kinh ngạc khi bắt gặp những cảnh tượng này lần đầu ở các quốc gia trên thế giới.

An An (Theo Bored Panda)
Một trong những điều độc lạ ở nước Đức: Rạp xiếc sử dụng hình ảnh 3D hologram trình diễn thay vì động vật sống. (Nguồn ảnh: BP)
Có một bảo tàng Rijksmuseum tại sân bay Amsterdam (Hà Lan) để hành khách ngắm tranh trong khi chờ chuyến bay.
Phòng vệ sinh bên trong một siêu thị ở Hà Lan cho phép bạn dùng giấy vệ sinh của rất nhiều nhãn hiệu mà họ bán.
Một máy bán phô mai tự động ở một ngôi làng miền núi tại Thụy Sĩ.
Khung cửa sổ không khác gì một bức tranh thiên nhiên ở Florence, Italy.
Ghế dài trong công viên ở Iceland có chỗ để chân.
Phòng khách sạn bong bóng ở Petra, Jordan. Vào ban đêm, bạn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Siêu thị này nằm trong một nhà hát cũ ở Venice, Italy.
Những tấm vé xem phim ấn tượng ở Hàn Quốc.
"Robot phục vụ đồ ăn nhẹ ở Trung Quốc 'tức giận' với tôi vì tôi không cầm món ăn nhẹ nào", người đăng bức hình này viết.
Điện thoại khách sạn ở Iceland có một nút đặc biệt sẽ đánh thức bạn nếu xuất hiện cực quang.
Buồng ngủ trưa tại sân bay Trịnh Châu, Trung Quốc.
Một nhà hàng ở Tây Ban Nha đặt gấu bông ở mỗi bàn để khách hàng không cảm thấy cô đơn.
Một trạm xăng ở Thụy Sĩ cho phép bạn chọn bài nhạc muốn nghe trong khi đổ xăng.
Lốp không săm của xe đạp cho thuê ở Singapore.
