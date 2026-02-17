Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Một việc đơn giản giúp TV bền hơn theo thời gian

Số hóa

Một việc đơn giản giúp TV bền hơn theo thời gian

Chỉ cần lau bụi TV mỗi tuần, bạn không chỉ giữ hình ảnh sắc nét mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị, tránh nguy cơ quá nhiệt và hỏng hóc.

Thiên Trang (TH)
TV hiện đại vẫn cần được chăm sóc thường xuyên như bất kỳ món đồ nội thất nào.
TV hiện đại vẫn cần được chăm sóc thường xuyên như bất kỳ món đồ nội thất nào.
Bụi bẩn tích tụ lâu ngày có thể làm giảm chất lượng hình ảnh và gây mất thẩm mỹ.
Bụi bẩn tích tụ lâu ngày có thể làm giảm chất lượng hình ảnh và gây mất thẩm mỹ.
Việc lau bụi nhẹ mỗi tuần giúp TV sạch sẽ và phòng khách gọn gàng hơn.
Việc lau bụi nhẹ mỗi tuần giúp TV sạch sẽ và phòng khách gọn gàng hơn.
Bụi bám vào lỗ thông hơi có thể gây quá nhiệt, ảnh hưởng hiệu suất thiết bị.
Bụi bám vào lỗ thông hơi có thể gây quá nhiệt, ảnh hưởng hiệu suất thiết bị.
Người dùng nên dùng khăn sợi nhỏ mềm để lau màn hình và bề mặt TV.
Người dùng nên dùng khăn sợi nhỏ mềm để lau màn hình và bề mặt TV.
Đừng quên vệ sinh dây cáp phía sau, nơi bụi thường tích tụ nhiều nhất.
Đừng quên vệ sinh dây cáp phía sau, nơi bụi thường tích tụ nhiều nhất.
Mỗi tháng, hãy vệ sinh kỹ lưỡng bằng dung dịch chuyên dụng để loại bỏ vết bẩn cứng đầu.
Mỗi tháng, hãy vệ sinh kỹ lưỡng bằng dung dịch chuyên dụng để loại bỏ vết bẩn cứng đầu.
Luôn tắt nguồn và để TV khô hoàn toàn trước khi bật lại để đảm bảo an toàn và độ bền.
Luôn tắt nguồn và để TV khô hoàn toàn trước khi bật lại để đảm bảo an toàn và độ bền.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#TV #bảo dưỡng #bụi bẩn #tuổi thọ #lau chùi #an toàn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT