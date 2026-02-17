Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đọ sắc mỹ nhân Hoa ngữ cùng sinh tuổi Ngọ

Giải trí

Đọ sắc mỹ nhân Hoa ngữ cùng sinh tuổi Ngọ

Ba mỹ nhân Hoa ngữ sinh năm 1990 gồm Lý Nhất Đồng, Lý Thấm và Bành Tiểu Nhiễm chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát.

Thu Cúc (tổng hợp)
Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, bắt đầu học nhảy múa từ năm 10 tuổi. Theo HTV, sau khi nhận bằng cử nhân múa dân gian của Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh, người đẹp làm giáo viên dạy nhảy, biểu diễn múa. Sau đó, Lý Nhất Đồng quyết định lấn sân diễn xuất. Ảnh: Znews.
Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, bắt đầu học nhảy múa từ năm 10 tuổi. Theo HTV, sau khi nhận bằng cử nhân múa dân gian của Học viện Khiêu vũ Bắc Kinh, người đẹp làm giáo viên dạy nhảy, biểu diễn múa. Sau đó, Lý Nhất Đồng quyết định lấn sân diễn xuất. Ảnh: Znews.
Theo Znews, Lý Nhất Đồng đóng các phim: Bán yêu Khuynh Thành, Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, Hạc lệ hoa đình, Kiếm vương triều, Ly ca hành, Thư quyển nhất động, Anh hùng xạ điêu (bản năm 2017). Ảnh: HTV.
Theo Znews, Lý Nhất Đồng đóng các phim: Bán yêu Khuynh Thành, Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, Hạc lệ hoa đình, Kiếm vương triều, Ly ca hành, Thư quyển nhất động, Anh hùng xạ điêu (bản năm 2017). Ảnh: HTV.
Lý Nhất Đồng gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, thanh thoát. Gương mặt của nữ diễn viên hài hòa với đôi mắt to, sống mũi cao vừa phải. Dù trang điểm đậm hay nhẹ, Lý Nhất Đồng vẫn giữ được nét thuần khiết. Ảnh: Tiền Phong.
Lý Nhất Đồng gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, thanh thoát. Gương mặt của nữ diễn viên hài hòa với đôi mắt to, sống mũi cao vừa phải. Dù trang điểm đậm hay nhẹ, Lý Nhất Đồng vẫn giữ được nét thuần khiết. Ảnh: Tiền Phong.
Bằng tuổi Lý Nhất Đồng, Lý Thấm sở hữu gương mặt cô hài hòa với đôi mắt trong veo và sống mũi cao. Ảnh: Tiền Phong.
Bằng tuổi Lý Nhất Đồng, Lý Thấm sở hữu gương mặt cô hài hòa với đôi mắt trong veo và sống mũi cao. Ảnh: Tiền Phong.
Vẻ đẹp của Lý Thấm đặc biệt tỏa sáng trong các vai cổ trang. Khi khoác lên mình tạo hình truyền thống, cô toát lên nét đoan trang. Ánh mắt biết nói cùng biểu cảm tinh tế giúp Lý Thấm gây ấn tượng trên màn ảnh. Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam.
Vẻ đẹp của Lý Thấm đặc biệt tỏa sáng trong các vai cổ trang. Khi khoác lên mình tạo hình truyền thống, cô toát lên nét đoan trang. Ánh mắt biết nói cùng biểu cảm tinh tế giúp Lý Thấm gây ấn tượng trên màn ảnh. Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam.
Theo Harper’s Bazaar Vietnam, Lý Thấm đến với nghệ thuật từ khi mới 11 tuổi. Người đẹp tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm 2010, cô bắt đầu được chú ý khi tham gia Tân Hồng Lâu Mộng với vai Tiết Bảo Thoa. Sau đó, Lý Thấm nổi bật với vai phụ trong Sở Kiều Truyện, Như Ý truyện. Ảnh: Dân Việt.
Theo Harper’s Bazaar Vietnam, Lý Thấm đến với nghệ thuật từ khi mới 11 tuổi. Người đẹp tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm 2010, cô bắt đầu được chú ý khi tham gia Tân Hồng Lâu Mộng với vai Tiết Bảo Thoa. Sau đó, Lý Thấm nổi bật với vai phụ trong Sở Kiều Truyện, Như Ý truyện. Ảnh: Dân Việt.
Bành Tiểu Nhiễm sở hữu nhan sắc sắc sảo, quyến rũ và mang đậm khí chất mỹ nhân cổ trang. Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam.
Bành Tiểu Nhiễm sở hữu nhan sắc sắc sảo, quyến rũ và mang đậm khí chất mỹ nhân cổ trang. Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam.
Nữ diễn viên sinh năm 1990 xuất thân từ ngành phát thanh truyền hình, từng làm MC. Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam.
Nữ diễn viên sinh năm 1990 xuất thân từ ngành phát thanh truyền hình, từng làm MC. Ảnh: Harper’s Bazaar Vietnam.
Ở lĩnh vực diễn xuất, cô gây ấn tượng với vai Tiểu Phong trong phim Đông Cung. Ảnh: Tiền Phong.
Ở lĩnh vực diễn xuất, cô gây ấn tượng với vai Tiểu Phong trong phim Đông Cung. Ảnh: Tiền Phong.
Thu Cúc (tổng hợp)
#mỹ nhân Hoa ngữ #mỹ nhân #Lý Nhất Đồng #Lý Thấm #Bành Tiểu Nhiễm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT