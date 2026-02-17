Hà Nội

Kinh doanh

Những thú chơi đắt đỏ ngày Tết của nhà giàu Việt

Bên cạnh giá trị truyền thống, ngày Tết với nhà giàu Việt còn gắn liền với các thú chơi độc lạ, xa xỉ. 

Hoa, cây cảnh là một trong những thú chơi không thể thiếu ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, với những gia đình có điều kiện, thú chơi cây cảnh ngày Tết được đẩy lên tầm cao mới. Ảnh: Suckhoedoisong
Dịp Tết, lan hồ điệp cắm trên gỗ lũa cầu kỳ, độc đáo có giá từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng được những gia đình giàu có ưa chuộng. Thậm chí, có người thuê nghệ nhân đến tận nhà cắm hoa theo yêu cầu. Ảnh: GDTĐ
Bưởi cảnh "khủng" giá vài chục triệu, thậm chí tới hàng trăm triệu đồng cũng là thú chơi ngày Tết xa hoa của đại gia Việt. Ảnh: VOVgiaothong
Nổi bật nhất thị trường Tết Bính Ngọ 2026 là chậu bưởi Diễn giá 150 triệu đồng, nặng gần 4 tấn, với 400 trái được vận chuyển từ miền Bắc vào TP.HCM. Ảnh: Plo
Mỗi dịp Tết đến, linh vật theo con giáp trở thành vật trang trí phổ biến. Với giới nhà giàu, linh vật không chỉ dừng lại ở tính biểu tượng. Họ đặt chế tác riêng các tượng linh vật dát vàng, được chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Golden gift
Những tác phẩm này có giá lên tới vài chục triệu đồng. Ảnh: Suckhoedoisong
Quà Tết của giới nhà giàu Việt ngày càng mang tính cá nhân hóa và có giá trị cao, vượt xa những giỏ quà truyền thống quen thuộc. Ảnh: Quatetgiaviet
Thay vì bánh mứt, trà rượu phổ thông, nhiều đại gia lựa chọn các món quà đắt đỏ, có hộp quà Tết trị giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Ảnh: Getty
Một trong số đó phải kể đến đông trùng hạ thảo Tây Tạng nguyên con 100% tự nhiên giá 230 triệu đồng/hộp 100g được nhiều đại gia săn lùng. Ảnh: Cửa hàng Đông Trùng A9000
Ngoài món ăn truyền thống, giới nhà giàu Việt sẵn sàng chi tiền để mua các món sơn hào hải vị đắt đỏ bậc nhất thế giới làm phong phú thêm bàn tiệc của gia đình. Ảnh: Daohaisan
Một vị khách tại TP HCM từng gây xôn xao khi chi gần chục triệu đồng mua một con cua hoàng đế làm quà ra mắt gia đình bạn gái trong dịp Tết. Ảnh: Alofood
Nhiều người không ngại bỏ ra từ 3-4 triệu đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên tới 7,5 triệu đồng/kg để mua cua Tasmania Úc. Ảnh: FreshFood
Tính ra, mỗi con cua Tasmania Úc có giá dao động từ hơn 10-60 triệu đồng. Ảnh: Daohaisan
#Thú chơi cây cảnh ngày Tết xa xỉ #Trang trí linh vật dát vàng #Quà tặng Tết cao cấp và cá nhân hóa #Món ăn đắt đỏ dịp Tết giới nhà giàu #Các loại hải sản và sơn hào hải vị cao cấp #Lối sống xa hoa của giới nhà giàu Việt

