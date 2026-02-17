Hà Nội

Giống ngựa kiệt xuất giúp Hồi giáo thành thế lực khuynh đảo lịch sử

Kho tri thức

Giống ngựa kiệt xuất giúp Hồi giáo thành thế lực khuynh đảo lịch sử

Trong tiến trình bành trướng nhanh chóng của Hồi giáo thời Trung cổ, một giống ngựa kiệt xuất đã góp phần quyết định ưu thế quân sự và tầm ảnh hưởng lịch sử.

T.B (tổng hợp)
Ngựa Ả Rập – biểu tượng sức mạnh sa mạc. Giống ngựa gắn liền với sự trỗi dậy của Hồi giáo chính là ngựa Ả Rập, xuất thân từ bán đảo Ả Rập khô cằn, nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đã rèn giũa nên một giống ngựa đặc biệt ưu việt. Ảnh: Pinterest.
Nguồn gốc gắn liền với người Bedouin. Ngựa Ả Rập được người Bedouin nuôi dưỡng và chọn lọc nghiêm ngặt trong hàng nghìn năm, coi chúng như tài sản quý giá và thành viên trong gia đình, từ đó hình thành mối liên kết bền chặt giữa người và ngựa. Ảnh: Pinterest.
Thể hình lý tưởng cho chiến tranh. Ngựa Ả Rập có thân hình gọn gàng, ngực sâu, phổi lớn và xương chắc, cho phép di chuyển nhanh, đổi hướng linh hoạt và chịu đựng cường độ cao trên những hành trình dài. Ảnh: Pinterest.
Sức bền vượt trội trên sa mạc. Khả năng chịu nóng, khát và thiếu thức ăn của ngựa Ả Rập giúp các đạo quân Hồi giáo di chuyển xa và nhanh hơn đối thủ, đặc biệt hiệu quả trong các chiến dịch xuyên sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Tốc độ và khả năng cơ động. Kết hợp giữa tốc độ cao và sự linh hoạt, kỵ binh cưỡi ngựa Ả Rập có thể tấn công chớp nhoáng, rút lui nhanh và tái xuất bất ngờ, khiến đối phương khó đối phó. Ảnh: Pinterest.
Vai trò trong các cuộc chinh phục Hồi giáo. Trong thế kỷ 7-8, ngựa Ả Rập đã đồng hành cùng các đạo quân Hồi giáo chinh phục Trung Đông, Bắc Phi và bán đảo Iberia, góp phần hình thành một trong những đế chế rộng lớn nhất lịch sử. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng đến các giống ngựa khác. Ngựa Ả Rập được lai tạo với nhiều giống địa phương, tạo nền tảng cho sự ra đời của các giống ngựa nổi tiếng sau này như Andalusian, Barb hay Thoroughbred. Ảnh: Pinterest.
Di sản lịch sử và văn hóa. Không chỉ là công cụ chiến tranh, ngựa Ả Rập còn trở thành biểu tượng tinh thần của thế giới Hồi giáo, đại diện cho danh dự, tốc độ và sức mạnh, với ảnh hưởng còn kéo dài đến tận ngày nay. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
