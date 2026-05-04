Máy dò kim loại tìm thấy kho báu tiền cổ thời Viking lớn nhất ở Na Uy

Kho báu thời Viking gồm gần 3.000 đồng tiền cổ đã được phát hiện bằng máy dò kim loại. Đây là kho báu lớn nhất thuộc loại này từng được tìm thấy ở Na Uy.

Các nhà khảo cổ học ở Na Uy thông báo về việc tìm thấy một kho báu thời Viking gồm 2.970 đồng xu cổ bằng bạc được đúc tại Anh, Đức, Đan Mạch và Na Uy. Đây là kho báu tiền cổ thời Viking lớn nhất từng được tìm thấy ở Na Uy và các chuyên gia tiếp tục cuộc khai quật.

Theo thông báo của Cục Di sản Văn hóa Na Uy, 2 người sử dụng máy dò kim loại để săn kho báu đã tìm thấy 19 đồng xu cổ đầu tiên vào ngày 10/4 tại trang trại gần làng Rena ở phía Đông Na Uy. Họ đã báo cho các nhà khảo cổ học địa phương về phát hiện này. Ngay ngày hôm sau, giới khảo cổ đã bắt đầu cuộc khai quật.

"Tôi đã nói đùa rằng sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi tìm thấy thêm vài đồng tiền cổ nữa để phát hiện này trở nên lớn hơn. Thế nhưng, máy dò kim loại cứ kêu liên tục", nhà khảo cổ học May-Tove Smiseth cho biết về việc tìm thấy kho báu gồm gần 3.000 đồng tiền cổ.

Một vài đồng tiền cổ trong Kho báu Mørstad mới được phát hiện ở Na Uy. Ảnh: Innlandet County Authority.

Số tiền cổ khổng lồ trên được đặt tên là Kho báu Mørstad, dựa theo tên của trang trại nơi chúng được phát hiện. Các chuyên gia tại Bảo tàng Lịch sử văn hóa ở Oslo đã phân tích Kho báu Mørstad và tìm thấy nhiều loại tiền nổi tiếng trong lịch sử.

Trong số này, một số đồng tiền được đúc dưới thời Æthelred II (vua Anh từ năm 978 - 1016), Cnut Đại đế (vua Anh, Đan Mạch và Na Uy từ khoảng năm 1016 - 1035) và Otto III (hoàng đế La Mã từ năm 996 - 1002).

"Tiền xu nước ngoài chiếm ưu thế trong lưu thông tiền tệ ở Na Uy cho đến khi Vua Harald Hardrada (trị vì Na Uy những năm 1046 - 1066) thiết lập hệ thống tiền tệ quốc gia", nhà nghiên cứu Svein Gullbekk từ Bảo tàng Lịch sử văn hóa cho biết.

Kho báu cũng bao gồm một vài đồng xu được đúc dưới thời Vua Harald Hardrada cho thấy chúng được chôn giấu vào khoảng những năm 1050.

Ngoài tiền cổ, các nhà khoa học cũng tìm thấy những mảnh trang sức bạc bị cắt nhỏ, được dùng thay tiền vào thời kỳ đó.

Theo các nhà nghiên cứu, kho báu Mørstad có thể đại diện cho kho tàng của cải của người Viking được tạo ra không phải từ các cuộc cướp bóc mà từ quá trình chế biến tài nguyên thiên nhiên quy mô công nghiệp từ các vùng đầm lầy địa phương ở Scandinavia.

"Quặng được khai thác từ các đầm lầy và sắt thành phẩm được xuất khẩu sang châu Âu. Từ những năm 900 đến cuối những năm 1200, khu vực này đã có một ngành sản xuất sắt khổng lồ", nhà khảo cổ Jostein Bergstøl từ Bảo tàng Lịch sử văn hóa cho biết.

Điều kiện đất đai ở khu vực này có thể đã giúp bảo quản số tiền cổ trên. Hiện các nhà khảo cổ tiếp tục công việc tại địa điểm này để xem liệu có thêm hiện vật nào khác hay không, hoặc liệu có bằng chứng nào về một khu định cư trong khu vực hay không.