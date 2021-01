Khám phá cổ trấn tuyệt đẹp bị lãng quên gần Hà Nội

Nằm ở xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, làng Cựu nổi danh với những công trình kiến trúc cổ kính, được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 20. Ngược dòng lịch sử, xưa kia làng Cựu bị cháy nên nhiều gia đình phải bỏ làng đi làm ăn xa. Với quyết tâm vượt khó làm giàu, dân làng Cựu đã tìm cho mình được nghề may và may rất giỏi. Những người thợ may chuyên may quần áo phục vụ cho người Pháp và giới thượng lưu ở Hà Nội. Cũng nhờ nghề này, rất nhiều người dân làng Cựu giàu lên nhanh chóng. Trở thành những nhà tư sản thành đạt với nhiều cửa hàng ở Hà Nội và cả Sài Gòn, khi về làng, họ xây những cơ ngơi nguy nga, tráng lệ không kém gì nơi phố thị phồn hoa. Thời đó, kiến trúc kiểu Đông - Tây kết hợp đang thịnh hành ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng... Người có tiền ở làng Cựu đã xây nhà của mình theo lối kiến trúc ấy. Quá trình xây dựng này diễn ra trong những năm 1920-1945, đã khiến ngôi làng khoác lên mình một tấm áo mới tân thời hấp dẫn thay cho tấm áo cũ kỹ của người nông dân chân lấm tay bùn. Ngày nay, thời hoàng kim của làng Cựu đã qua, nhưng những ngôi nhà trăm tuổi mang kiến trúc hoa mỹ vẫn đứng sừng sững, bất chấp dòng chảy thời gian. Những năm gần đây, nhiều du khách đã tìm về làng Cựu để cảm nhận vẻ đẹp của một "cổ trấn" rêu phong như hiện về từ quá khứ... Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

