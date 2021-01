Khám phá báu vật kiến trúc cổ làng Nôm, di sản hiếm có Việt Nam

Nằm ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cách thủ đô Hà Nội khoảng 30 km về hướng Đông, làng Nôm là một ngôi làng cổ vẫn còn giữ những nét truyền thống của vùng nông thôn Bắc Bộ. Ấn tượng đầu tiên về ngôi làng này là cánh cổng làng có tuổi đời hàng trăm năm, được xây theo kiểu bát trụ độc đáo. Phía sau cánh cổng là sự mời gọi của một không gian làng quê đặc sắc. Trung tâm của làng Nôm là quần thể kiến trúc tuyệt đẹp với hồ nước, đình làng, chùa làng, giếng cổ, cây đa, bến nước... như một ngôi làng điển hình ở vùng đồng bằng sông Hồng hàng thế kỷ trước. Đình làng Nôm nằm dưới bóng cây cổ thụ xum xuê, có kiến trúc còn khá nguyên vẹn sau nhiều thăng trầm lịch sử. Là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng vào các dịp lễ, Tết. Phía trước đình Nôm là một giếng cổ làm bằng đá xanh, có tuổi đời nhiều thế kỷ. Dân làng coi giếng là "mắt rồng", nơi tập trung linh khí của làng từ thời xa xưa. Chùa Nôm nằm cách đình làng không xa, là một trong số ít những ngôi chùa cổ có quy mô lớn của vùng Bắc Bộ còn lưu giữ và bảo tồn nguyên vẹn được những nét kiến trúc xưa. Chùa còn lưu giữ hơn 100 bức tượng cổ bằng đất nung cổ xưa, đã tồn tại qua nhiều trận lũ lụt lịch sử và các thời kỳ bể dâu, là di sản nghệ thuật hiếm có của Việt Nam. Một công trình nổi tiếng khác của làng Nôm là cây cầu đá cổ bắc qua sông Nguyệt Đức. Đây là cây cầu đá hiểm hoi còn được gìn giữ ở vùng đồng bằng sông Hồng. Ngoài các công trình đã đề cập, vẻ đẹp của làng Nôm còn thể hiện qua các ngôi nhà cổ, nhà thờ họ in bóng xuống hồ nước, những con đường gạch dẫn vào các ngõ nhỏ quanh co... Các hoạt động thường nhật của người dân làng diễn ra trong bình lặng, như sự nối tiếp lối sống thuần hậu được truyền lại qua các thế hệ sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này. Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

