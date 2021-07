Hội An lọt top thành phố không ô tô, cảnh đẹp đến nao lòng

Traveller miêu tả: "Những chiếc xe mô tô phổ biến của Việt Nam xuất hiện rất ít ở phố cổ Hội An. Vì vậy những người đi bộ có thể lượn lờ trên những con phố nhỏ mua sắm, may đồ mà không bị người đi xe máy đi qua làm phiền”. Traveller viết thêm: “Phố cổ Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất có từ thế kỷ 15, là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Phố cổ rất đẹp với những chiếc đèn lồng đầy màu sắc và những ngôi nhà, cửa hàng vô cùng ăn ảnh". Phố cổ Hội An giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống. Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà, bức tường và cả những con đường. Cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, phố cổ Hội An vẫn giữ những nét đẹp xưa cổ trầm mặc rêu phong trong từng mái ngói, viên gạch, hàng cây… Kiểu nhà ở phổ biến nhất chính là những ngôi nhà hình ống chỉ một hoặc hai tầng với chiều ngang hẹp, chiều sâu rất dài. Mỗi ngôi nhà ở Hội An đều đảm bảo sự hài hòa giữa không gian sống và thiên nhiên. Với lối kiến trúc độc đáo, không gian ngôi nhà ở Hội An luôn thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng mặt trời, con người và thiên nhiên như hòa làm một. Đường phố ở khu phố cổ được bố trí ngang dọc theo kiểu bàn cờ với những con phố ngắn và đẹp, uốn lượn, ôm lấy những ngôi nhà. Ở Hội An, có rất nhiều tuyến đường bên trong phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo,… không dành cho các loại xe cơ giới. Với du khách nước ngoài, ngắm phố cổ Hội An trên những chiếc xích lô luôn là trải nghiệm độc đáo và thú vị. Xích lô được yêu mến gọi là “đại sứ” du lịch của Hội An, làm cầu nối cho du khách đến với mảnh đất này. Không chỉ lọt top thành phố không ô tô, phố cổ Hội An còn đứng thứ 8 trong danh sách 10 điểm du lịch có chi phí thấp nhất thế giới do tổ chức Holiday Money do Post Office, công ty tài chính hàng đầu của Vương Quốc Anh, thực hiện. Theo Post Office, chi phí một ngày du lịch Hội An là khoảng 58,39 bảng Anh (1,87 triệu đồng). Tại Hội An, một lon bia trong khu nghỉ dưỡng có giá khoảng 2,85 bảng Anh (91.000 đồng), một bữa tối lãng mạn dành cho hai người với thực đơn đủ 3 phần khai vị, món chính và tráng miệng đi kèm một chai rượu tốn 34,37 bảng Anh (1,1 triệu đồng), thêm một ly rượu giá 2,6 bảng Anh (83.000 đồng). Không chỉ là di sản thế giới, là điểm đến giá rẻ, trong lành, phố cổ Hội An với các bãi biển đẹp như An Bàng, Cửa Đại được TripAdvisor chọn vào một trong 25 điểm đến được ưa thích nhất năm 2021. Mời độc giả xem video:Đầu bếp nhí Maroc thu hút hàng triệu lượt view trên mạng xã hội. Nguồn: THDT.

