Choáng ngợp “kho” bảo vật hoàng cung triều Nguyễn ở Hà Nội

Ân Quốc gia tín bảo, được đúc bằng vàng vào thời vua Gia Long (1802-1819), dùng cho các văn kiện triệu tập các tướng lĩnh, phát động binh sĩ, trưng binh nhập ngũ... Đây là một hiện vật tiêu biểu trong trưng bày chuyên đề Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Cận cảnh đầu rồng với hòn ngọc trong miệng ở núm cầm ấn Quốc gia tín bảo. Triều Nguyễn (1802-1945) là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, trải qua 143 năm tồn tại đã để lại khối di sản văn hóa đồ sộ chứa đựng những tinh hoa văn hóa nghệ thuật của dân tộc. Mũ thượng triều của vua nhà Nguyễn với 35 con rồng bằng vàng ròng được gắn ở nhiều vị trí khác nhau. Những hiện vật trong bộ sưu tập bảo vật cung đình này có giá trị đặc biệt, phản ánh toàn diện đời sống ở hoàng cung nhà Nguyễn xưa. Cận cảnh một con rồng được tạo tác rất kỳ công trên mũ thượng triều. Đáng chú ý nhất trong bộ sưu tập là những hiện vật mang tính đại diện cho quyền lực của vua và triều đình, như các loại ấn, bảo kiếm, kim sách, mũ miện... Kim sách (sách bằng vàng) niên hiệu Gia Long thứ 5 (1806), ghi lại việc lên ngôi của vua Gia Long, được đánh giá là kim sách có nội dung hay nhất trong số các hiện vật cùng loại còn được lưu giữ ở Việt Nam. Phần chuôi bằng vàng nạm ngọc của An dân bảo kiếm, một thanh kiếm được chế tác vào thời vua Khải Định (1916-1925). Phần bọc vàng trên vỏ của An dân bảo kiếm. Con rồng, ẩn dụ về một đấng Thiên tử (con của Trời) - là hình tượng xuyên suốt trong các hiện vật mang tính biểu trưng quyền lực. Chiếc đỉnh bằng bạc niên hiệu Khải Định năm thứ nhất (1916), đồ thờ trong hoàng cung nhà Nguyễn. Đời sống tâm linh trong hoàng cung được phản ánh sinh động của các loại đồ thờ cúng trong điện thờ, miếu thờ và lễ Tế Giao. Hình rồng chạm nổi tinh xảo trên thân một chiếc bình bằng bạc, đồ thờ trong hoàng cung nhà Nguyễn. Lọ làm bằng ngọc hồng của nhà Nguyễn, thế kỷ 19. Các đồ dùng văn phòng, đồ dùng sinh hoạt do các ngự xưởng chế tác bằng chất liệu quý cũng là minh chứng cho quyền lực và địa vị của vua và các thành viên hoàng tộc...

