Xiaomi "đẻ" thêm 3 điện thoại giá mềm ở Việt Nam

Mi 9T là mẫu smartphone cao cấp nhất trong 3 model được Xiaomi giới thiệu tại sự kiện. Đây là phiên bản quốc tế của mẫu Redmi K20 được ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 5/2019. Theo đại diện của Xiaomi Việt Nam, Mi 9T là model thay thế mẫu Pocophone thế hệ tiếp theo. Máy sở hữu thiết kế khá giống mẫu Mi Mix 3 với màn hình tràn viền. Để làm được điều này, Xiaomi đã trang bị cụm camera selfie 20 MP "thò thụt" đặt trên đỉnh máy. Camera trượt này khá giống Oppo F11 Pro hay Vivo V15. Khác với những đối thủ, camera trượt trên Mi 9T có phần nhựa trong suốt ở hai bên, nó sẽ phát sáng khi người dùng đóng, mở camera. Khi mở, máy phát ra âm thanh vui tai. Bạn có thể chọn nhiều dạng âm thanh khác nhau. Bên cạnh đó, camera trượt cũng tích hợp cảm biến chuyển động cùng nút trợ lực giúp tự động đóng lại khi máy rơi hoặc bị nhấn. Màn hình của máy có kích thước 6,39 inch, độ phân giải Full HD+, sử dụng tấm nền AMOLED. Diện tích hiển thị đạt 91,9% mặt trước, tuy nhiên phần "cằm" vẫn tương đối dày so với các cạnh còn lại. Trải nghiệm thực tế, màn hình này có độ sáng cao, màu sắc rực rỡ và góc nhìn rộng. Nó cho phép người dùng có thể dễ dàng sử dụng ở điều kiện ngoài trời. Mặt lưng của model này được hoàn thiện từ kính, có thể đổi màu tùy theo góc nhìn của người dùng. Tương tự các thiết bị có mặt lưng kính khác, máy bám lại nhiều dấu vân tay cũng như dễ xước. Cảm giác cầm nắm của Xiaomi Mi 9T khá đầm tay. Tôi cảm thấy thích điều này vì khi sử dụng nó mang lại trải nghiệm cứng cáp và giúp cầm máy chắc chắn hơn. Máy được trang bị 3 camera ở mặt lưng gồm ống kính chính 48 MP, sử dụng cảm biến Sony IMX586, ống kính telephoto 8 MP và ống kính góc siêu rộng 13 MP. Giao diện chụp ảnh của máy giống như Mi 9 với các chế độ như 48 MP, chuyên nghiệp, xóa phông, đêm… Hệ thống camera này cho tốc độ lấy nét nhanh, chính xác, hình ảnh chụp ra có màu sắc tươi, nịnh mắt. Cấu hình của Mi 9T bao gồm chip Snapdragon 730, RAM 6 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 4.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18 W.Xiaomi Mi 3A là phiên bản nâng cấp của Mi A2. Model này không được trang bị camera trượt như Mi 9T nên mặt trước của máy sẽ có phần khuyết đỉnh hình chữ U chứa camera selfie 32 MP. Trong khi các đối thủ khác đều dùng màn hình có độ phân giải Full HD, Xiaomi chỉ trang bị cho model này chất lượng ở mức HD+, dùng tấm nền AMOLED và kích thước 6,1 inch. Khả năng hiển thị của máy ở mức khá, màu sắc trung thực, độ sáng cao. Hệ thống 3 camera sau của máy bao gồm 48 MP, 8 MP và 2 MP. Giao diện chụp ảnh của model này giống như Mi 9T, người dùng có thể dễ dàng chuyển sang các chế độ góc thường và góc rộng. Mi A3 sở hữu chip Snapdragon 665, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB. Thiết bị có viên pin dung lượng 4.030 mAh, tích hợp sạc nhanh 18 W qua cổng USB-C. Không giống như Mi 9T sở hữu giao diện MIUI 10, Mi A3 nằm trong dự án Android One, giao diện thuần Google, mang đến trải nghiệm sử dụng khá mượt mà. Đại diện Xiaomi cho biết, đây sẽ là trong trong những thiết bị đầu tiên được nâng cấp lên Android Q. Xiaomi Redmi 7A có mức giá rẻ, hướng đến người dùng học sinh, sinh viên. Thiết kế của máy được hoàn thiện bằng nhựa, mang đến cảm giác cầm nắm không quá cứng cáp. Model này có màn hình 5,45 inch, độ phân giải HD+, viền màn hình khá dày. Redmi 7A có cấu hình ở mức phổ thông với chip Snapdragon 439, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB hoặc 32 GB, viên pin 4.000 mAh. Mi 9T có mức giá từ 9 triệu đồng, Mi 7A có giá từ 6 triệu đồng và Mi 3A có giá từ 2,4 triệu đồng. Mi 9T sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Galaxy A70, Oppo F11 Pro bản 128 GB. Mi 9T nổi bật hơn các đối thủ nhờ cấu hình mạnh, thiết kế đẹp, cảm biến vân tay dưới màn hình khá nhanh. Tuy nhiên, Galaxy A70 có màn hình lớn hơn 6,7 inch, pin 4.500 mAh, trong khi lợi thế của Oppo F11 Pro là camera selfie tốt. Trong tầm giá 6 triệu đồng, Mi 3A sẽ chạm trán các đối thủ như Realme 3 Pro, Huawei P30 Lite hay Asus Zenfone Max Pro M2. Mi 3A có cấu hình tốt trong phân khúc, cảm biến vân tay dưới màn hình và 3 camera sau, hỗ trợ chụp góc rộng. Tuy nhiên, điểm trừ của máy đến từ màn hình, chất lượng chỉ dừng lại ở mức HD+. Redmi 7A sẽ cạnh tranh với Realme C1, Galaxy J4 Core hay Vsmart Joy 1+. Redmi 7A có cấu hình nhỉnh hơn so với các đối thủ. Tuy nhiên, viền màn hình của máy dày hơn so với Nokia 2.2, Coolpad N5, dung lượng pin thấp hơn Realme C1. Video Xiaomi Mi 9T - Đánh giá sau 48h sử dụng - Nguồn: Tony Phùng@Youtube

