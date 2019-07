Thích thú với điều hòa gắn người, đi đâu cũng mát của Sony

Nhắc đến điều hòa, người ta lập tức liên tưởng tới cục nóng, cục lạnh cồng kềnh, nặng trịch nhưng vô cùng cấp thiết cho mùa hè. Và nay, Sony đang tiền hành tái định nghĩa lại điều này. Hãng công nghệ số 1 Nhật Bản đã nghiên cứu thành công một thiết bị nhỏ gọn như smartphone, có thể giấu dễ dàng trong quần áo và làm mát tốt như điều hòa. Chiếc điều hòa gắn người này có tên là Sony Reon Pocket. Nó có thể giúp người dùng giảm nhiệt trong những ngày nắng, giữ ấm trong những ngày lạnh và làm khô những khi trời nồm ẩm. Sony Reon được cấu tạo từ một bộ lốc kim loại, giúp trao đổi nhiệt dễ dàng. Thiết kế lốc nhiệt trên chiếc điều hòa bỏ túi này có cấu tạo tương tự như trên các ngăn trữ lạnh trên ôtô hoặc tủ rượu vang. Do có kích thước rất nhỏ gọn, nên pin của Sony Reon chỉ có thể trụ được 90 phút hoạt động liên tiếp. Sau đó, thiết bị cần khoảng 2 tiếng để sạc đầy pin trở lại. Người dùng chỉ cần đặt Sony Reon vào bên trong áo và điều chỉnh hoạt động thông qua ứng dụng điện thoại, mọi chuyện còn lại chiếc điều hòa nhỏ gọn sẽ tự động tinh chỉnh hết. Các giải pháp làm mát ngoài trời dành cho cá nhân khác thường chỉ tập trung vào việc tạo ra quạt cầm tay, phe phẩy trước mặt người dùng để tạo ra cảm giác cơ thể đang được thoáng mát, nhưng thực chất thì không phải vậy. Còn Sony Reon lại nhắm tới việc giải quyết triệt để vấn đề thoát nhiệt ở phần bên dưới cơ thể. Chiếc điều hòa Reon Pocket này xuất hiện trên nền tảng First Flight. Đây là sân chơi cho Sony tạo ra, nhằm kích thích sự phát triển của các Startup và thu hút người dùng. Sony dự định sẽ tung ra sản phẩm điều hòa bỏ túi bản thương mại vào mùa hè năm 2020, đúng vào dịp diễn ra Olympic Tokyo. Sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này sẽ là cơ hội quảng bá lớn đối với sản phẩm này. Tuy mới chỉ dự kiến mở bán trong phạm vi nội địa Nhật Bản, nhưng rất có thể Sony sẽ xuất khẩu Reon Pocket đi các thị trường khác, nếu sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng và tạo tiếng vang lớn. Video Giới thiệu về điều hòa gắn người Reon Pocket - Nguồn: First Flight JP@Youtube

