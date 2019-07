Lộ thiết kế cực "khủng" của Huawei Mate 30 Pro

Cùng với Galaxy Note 10 từ Samsung và iPhone 2019 từ Apple thì Huawei Mate P30 Pro cũng là sản phẩm được giới công nghệ mong chờ trong nửa cuối năm 2019. Mới đây, Concept Creator - dựa trên những thông tin rò rỉ về flagship từ Huawei đã cho ra mắt bản dựng của mẫu Mate 30 Pro. Mate 30 Pro ở đây sở hữu mặt trước tương tự người tiền nhiệm Mate 20 Pro nhưng viền trên và dưới được làm mỏng hơn rất nhiều và 2 cạnh bên được làm cong cạnh khiến mở rộng phần hiển thị ra nhiều so với kích thước của nó. Tuy nhiên, gây ấn tượng nhất phải kể tới cụm 4 camera ở mặt sau. Thay vì hình vuông, cụm 4 camera trên Mate 30 Pro tạo thành vòng tròn với trung tâm là flash LED, được đánh giá là tạo khả năng thuangs tốt nhất cho các ống kính. Nguyên nhân sử dụng hình tròn ở đây có thể là do các thông tin về Pixel 4 và iPhone 11 cho thấy các smartphone này sẽ sở hữu cụm camera hình vuông và Huawei không muốn thiết bị của mình "giống đại chúng". Bên cạnh tạo sự khác biệt thì việc được thiết kế phẳng với mặt lưng khiến cụm camera sau của Mate 30 Pro khá gọn gàng so với thiết kế cụm camera lồi trước đó trên các smartphone, điều này sẽ đòi hỏi sự phát triển và sắp xếp phần cứng cực kỳ tinh tế của Huawei. Tuy nhiên, không ít người cũng cho rằng thiết kế này lại khá giống với kết cấu của camera trên Nokia Lumia xưa cũ. Trong khi đó, camera trước được cách điệu hình giọt nước và hứa hẹn sẽ tích hợp công nghệ nhận diện bằng khuôn mặt tương đương với Face ID trên iPhone Xs. Chưa rõ mức giá và ngày ra mắt chính thức, nhưng có lẽ Huawei sẽ tung ra flagship của mình vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 tới, và mức giá sẽ đương nhiên rẻ hơn các điện thoại đầu bảng từ Samsung, Apple. Người dùng cũng hứa hẹn sẽ có được một "camera phone" cực chất trong tầm giá hợp túi tiền. Video Trên tay Huawei P30 Pro - Nguồn: Tinh tế@Youtube

Cùng với Galaxy Note 10 từ Samsung và iPhone 2019 từ Apple thì Huawei Mate P30 Pro cũng là sản phẩm được giới công nghệ mong chờ trong nửa cuối năm 2019. Mới đây, Concept Creator - dựa trên những thông tin rò rỉ về flagship từ Huawei đã cho ra mắt bản dựng của mẫu Mate 30 Pro. Mate 30 Pro ở đây sở hữu mặt trước tương tự người tiền nhiệm Mate 20 Pro nhưng viền trên và dưới được làm mỏng hơn rất nhiều và 2 cạnh bên được làm cong cạnh khiến mở rộng phần hiển thị ra nhiều so với kích thước của nó. Tuy nhiên, gây ấn tượng nhất phải kể tới cụm 4 camera ở mặt sau. Thay vì hình vuông, cụm 4 camera trên Mate 30 Pro tạo thành vòng tròn với trung tâm là flash LED, được đánh giá là tạo khả năng thuangs tốt nhất cho các ống kính. Nguyên nhân sử dụng hình tròn ở đây có thể là do các thông tin về Pixel 4 và iPhone 11 cho thấy các smartphone này sẽ sở hữu cụm camera hình vuông và Huawei không muốn thiết bị của mình "giống đại chúng". Bên cạnh tạo sự khác biệt thì việc được thiết kế phẳng với mặt lưng khiến cụm camera sau của Mate 30 Pro khá gọn gàng so với thiết kế cụm camera lồi trước đó trên các smartphone, điều này sẽ đòi hỏi sự phát triển và sắp xếp phần cứng cực kỳ tinh tế của Huawei. Tuy nhiên, không ít người cũng cho rằng thiết kế này lại khá giống với kết cấu của camera trên Nokia Lumia xưa cũ. Trong khi đó, camera trước được cách điệu hình giọt nước và hứa hẹn sẽ tích hợp công nghệ nhận diện bằng khuôn mặt tương đương với Face ID trên iPhone Xs. Chưa rõ mức giá và ngày ra mắt chính thức, nhưng có lẽ Huawei sẽ tung ra flagship của mình vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 tới, và mức giá sẽ đương nhiên rẻ hơn các điện thoại đầu bảng từ Samsung, Apple. Người dùng cũng hứa hẹn sẽ có được một "camera phone" cực chất trong tầm giá hợp túi tiền. Video Trên tay Huawei P30 Pro - Nguồn: Tinh tế@Youtube