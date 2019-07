Liên tiếp những quả “bom xịt” trong làng smartphone nửa đầu năm 2019

1. Realme C1 (bản 2019). Với mức giá cực "yêu" khi tung ra thị trường, Realme C1 (bản 2019) được kì vọng là sản phẩm sẽ giúp Realme thống lĩnh thị trường smartphone giá rẻ. Thế nhưng, trong cuộc đua của các hãng lớn ít nhiều cũng có sự tham chiến ở phân khúc điện thoại giá rẻ. Lấy ví dụ như Samsung M10, Nokia 2.2, Xiaomi Redmi 7, Vsmart joy 1(+),… Realme C1 2019 dường như bị thua thiệt về mặt hiệu năng cũng như ngôn ngữ thiết kế quá quen thuộc. Thậm chí, so với bản Realme C1 năm 2018, ở năm 2019 bản cản tiến chỉ tăng 1GB ram. Về tốc độ xử lý hay hiệu năng thực tế đều không mấy cải tiến nhiều. Do vậy ngay trong đầu năm 2019 khi Realme C1 ra mắt đã không nhận được sự ưu ái của cộng đồng công nghệ. 2. Realme C2. Cũng như Realme C1 2019, phiên bản C2 này có giá chênh lệch cao hơn 1 triệu đồng, nhưng người dùng cũng không có được sự cải thiện thực sự xứng đáng. Realme C2 dùng chip MediaTek MT6762 tăng hiệu năng và sự ổn định nhưng không đáng kể. Tuy vẫn thuộc phân khúc giá rẻ nhưng giá của Realme C2 vẫn còn gần với Realme 3 (bản 32G) sau này chỉ vài trăm ngàn, điều này tạo ra cho người dùng xu hướng sẽ lựa chọn Realme 3 nhiều hơn bởi mọi con số thống kê từ Realme 3 đều khá vượt trội so với C2. 3. Samsung Fold. Đây là trường hợp thất bại rất cay đắng! Được Samsung ra mắt khoảng quý 2 năm 2019, Samsung Fold là thiết bị di động đầu tiên của hãng có màn hình cảm ứng gập được. Vào những năm trước, Samsung đã nghiên cứu và chinh phục lĩnh vực “màn hình thu gọn” của mình. Mặc dù Samsung Fold đã được tiết lộ, thử nghiệm ở thị trường Mỹ, Canada và cũng nhận được nhiều lời tuyên dương với thành tựu vô cùng lớn này, nhưng cũng có những lời phê bình như máy quá dày, pin yếu, cấu hình chỉ đủ dùng,… Nhưng thất bại thực sự chỉ đến khi những sản phẩm đầu tiên của Samsung Fold bị gãy hoặc vỡ màn hình khi gập lại. Chính điều này gây nên một làn sóng khiến Samsung Fold - con bài chiến lược thống lĩnh thị trường của Samsung bị "vỡ vụn" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng khiến hãng phải thu hồi sản phẩm, hoãn luôn cả ngày ra mắt chính thức trên toàn thế giới. 4. Iphone XR. Cũng giống các hãng điện thoại khác nhưng cuộc đua của Apple nằm ở tầm cận cao cấp và cao cấp. Mọi sản phẩm của Apple đều có chất riêng rõ ràng thậm chí hướng tới những phân khúc người dùng cố định. Thế nhưng trong năm 2019, sự ra đời của bộ ba Iphone XR, XS, XS Max lại làm người dùng không khỏi ngạc nhiên vị tầm giá tới hiệu năng của 2 sản phẩm XR và XS không có quá khác biệt nhiều với Iphone X trước đây. Điều này cũng dễ hiểu do trước đó Iphone từng làm với chính những đứa con của mình, từ thời Iphone 7-7 plus, cho tới giờ Iphone liên tục đưa ra những sản phẩm “thu nhỏ” cho thiết bị dẫn đầu của mình để người dùng hướng tới những dòng cao cấp hơn. Do đó bản thân XR ra mắt với “cái vỏ” khá mới lạ và màu mè nhưng vẫn chưa đủ để thoát khỏi cái bóng Iphone X trước đây. Vậy “tại sao phải bỏ thêm vài triệu chỉ vì màu lưng máy khi mình có thể dùng case nhỉ?”. 5. Iphone XS. Cũng giống như Iphone XR, Iphone XS mang trong mình nhiệm vụ “khai phá” tầm trung cận cao cấp, thế nhưng người dùng lại luôn có xu hướng cao cấp hơn. Với sự chênh lệch không quá nhiều để sở hữu bản dung lượng thấp của XS Max thì hẳn người dùng sãn lòng đánh đổi dung lượng lấy hiệu năng cao cấp. Điều này khiến cho XS trở thành “quả bom xịt” không mấy bất ngờ của Iphone. Video Tại sao Galaxy Fold bị vỡ màn? - Nguồn: Tony Phùng Studio@Youtube

