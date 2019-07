Điện thoại Vivo S1 ra mắt: selfie 32 MP, giá 7 triệu dễ mua

Vivo S là dòng sản phẩm mới của Vivo sau dòng V và Y. S1 hướng đến phân khúc tầm trung. Model này có thiết kế không quá khác biệt so với các đối thủ, vẫn dùng màn hình khuyết đỉnh hình chữ U và hệ thống 3 camera sau đặt dọc. Vivo S1 không được trang bị camera trượt như V15, nhưng model này vẫn sở hữu camera selfie có độ phân giải lớn 32 MP. Máy được tích hợp nhiều chế độ làm đẹp, cùng trí tuệ nhân tạo có thể tự động nhận dạng giới tính và điều chỉnh màu da cho phù hợp. Model này có màn hình 6,39 inch, Full HD+, dùng tấm nền AMOLED. Trải nghiệm nhanh, màn hình của máy mang đến khả năng hiển thị khá tốt, độ tương phản cao, màu sắc trung thực. Phần mặt lưng của máy vẫn được hoàn thiện từ chất liệu kính, nổi bật với hệ thống 3 camera sau được đặt dọc. Cảm giác cầm nắm của máy đầm tay, khi nghiên các góc độ ánh sáng khác nhau phiên bản màu đen trên S1 sẽ xuất hiện các họa tiết hình kim cương bắt mắt. Ba camera sau của máy bao gồm một camera chính 16 MP, khẩu độ f/1.78, camera góc siêu rộng 120 độ, 8 MP, khẩu độ f/2.2 và một camera xóa phông 2 MP, khẩu độ f/2.4. Giao diện chụp ảnh của máy đơn giản với nhiều chế độ chụp như làm đẹp, HDR, xoá phông và góc rộng… Điện thoại Vivo S1 dùng chip MediaTek Helio P65. Con chip mới ra mắt cuối tháng 6 nhưng yếu hơn so với chip P70 (ra tháng 10/2018) và P90 (tháng 12/2018). Tốc độ của chip là 2 GHz. RAM 6 GB và có bộ nhớ trong 128 GB. Thông số chip của máy không ấn tượng với một model giá 7 triệu đồng, ra mắt năm 2019. Model này có viên pin dung lượng 4.500 mAh, hoạt động trên nền tảng Android 9 với giao diện FunTouch 9. Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu cảm biến vân tay trong màn hình, cho tốc độ mở khóa khá nhanh chưa đến 1 giây.Điện thoại Vivo S1 có màu xanh và đen, máy có giá 7 triệu đồng. Trong phân khúc này, máy nổi bật hơn các đối thủ nhờ camera selfie 32 MP, cảm biến vân tay trong màn hình, viên pin dung lượng khá lớn 4.500 mAh. Tuy nhiên, model này có cấu hình thấp hơn so với Nokia 8.1 (chip Snapdragon 710), không được trang bị camera trượt như Huawei Y9 Prime 2019. Video Trên tay nhanh Vivo S1: Gần 7 triệu và sẽ không có đối thủ - Nguồn: Thế Giới Di Động@Youtube

Vivo S là dòng sản phẩm mới của Vivo sau dòng V và Y. S1 hướng đến phân khúc tầm trung. Model này có thiết kế không quá khác biệt so với các đối thủ, vẫn dùng màn hình khuyết đỉnh hình chữ U và hệ thống 3 camera sau đặt dọc. Vivo S1 không được trang bị camera trượt như V15, nhưng model này vẫn sở hữu camera selfie có độ phân giải lớn 32 MP. Máy được tích hợp nhiều chế độ làm đẹp, cùng trí tuệ nhân tạo có thể tự động nhận dạng giới tính và điều chỉnh màu da cho phù hợp. Model này có màn hình 6,39 inch, Full HD+, dùng tấm nền AMOLED. Trải nghiệm nhanh, màn hình của máy mang đến khả năng hiển thị khá tốt, độ tương phản cao, màu sắc trung thực. Phần mặt lưng của máy vẫn được hoàn thiện từ chất liệu kính, nổi bật với hệ thống 3 camera sau được đặt dọc. Cảm giác cầm nắm của máy đầm tay, khi nghiên các góc độ ánh sáng khác nhau phiên bản màu đen trên S1 sẽ xuất hiện các họa tiết hình kim cương bắt mắt. Ba camera sau của máy bao gồm một camera chính 16 MP, khẩu độ f/1.78, camera góc siêu rộng 120 độ, 8 MP, khẩu độ f/2.2 và một camera xóa phông 2 MP, khẩu độ f/2.4. Giao diện chụp ảnh của máy đơn giản với nhiều chế độ chụp như làm đẹp, HDR, xoá phông và góc rộng… Điện thoại Vivo S1 dùng chip MediaTek Helio P65. Con chip mới ra mắt cuối tháng 6 nhưng yếu hơn so với chip P70 (ra tháng 10/2018) và P90 (tháng 12/2018). Tốc độ của chip là 2 GHz. RAM 6 GB và có bộ nhớ trong 128 GB. Thông số chip của máy không ấn tượng với một model giá 7 triệu đồng, ra mắt năm 2019. Model này có viên pin dung lượng 4.500 mAh, hoạt động trên nền tảng Android 9 với giao diện FunTouch 9. Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu cảm biến vân tay trong màn hình, cho tốc độ mở khóa khá nhanh chưa đến 1 giây. Điện thoại Vivo S1 có màu xanh và đen, máy có giá 7 triệu đồng. Trong phân khúc này, máy nổi bật hơn các đối thủ nhờ camera selfie 32 MP, cảm biến vân tay trong màn hình, viên pin dung lượng khá lớn 4.500 mAh. Tuy nhiên, model này có cấu hình thấp hơn so với Nokia 8.1 (chip Snapdragon 710), không được trang bị camera trượt như Huawei Y9 Prime 2019. Video Trên tay nhanh Vivo S1: Gần 7 triệu và sẽ không có đối thủ - Nguồn: Thế Giới Di Động@Youtube