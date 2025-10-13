Hà Nội

Đi đào giun, người đàn ông tìm thấy kho báu khủng thời Trung cổ

Kho tri thức

Đi đào giun, người đàn ông tìm thấy kho báu khủng thời Trung cổ

Trong lúc đào giun trong khuôn viên ngôi nhà ở Thụy Điển, chủ nhà đã tìm thấy một kho báu khổng lồ, trong đó có 20.000 đồng xu thời Trung cổ.

Tâm Anh (theo LS)
Các chuyên gia xác định kho báu trên có niên đại vào thời Trung cổ và nặng khoảng 6 kg. Ảnh: Stockholm County Administrative Board.
Người đào giun đã báo cáo việc tìm thấy kho báu khủng tại ngôi nhà nghỉ hè của mình cho chính quyền địa phương. Vì vậy, sau khi nhận được thông tin, các chuyên gia, nhà khảo cổ đã tới kiểm tra. Ảnh: Stockholm County Administrative Board.
Theo giới nghiên cứu, kho báu khổng lồ được đặt bên trong một chiếc vạc đồng đã bị xuống cấp theo thời gian. Ảnh: Stockholm County Administrative Board.
"Đây có lẽ là một trong những kho báu bạc lớn nhất từ ​​thời Trung cổ được tìm thấy ở Thụy Điển. Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu đồng xu nhưng tôi nghĩ số tiền cổ có thể lên tới con số hơn 20.000", nhà khảo cổ học Sofia Andersson tại Hội đồng Hành chính Quận ở Stockholm cho biết. Ảnh: Stockholm County Administrative Board.
Phân tích sơ bộ cho thấy hầu hết các đồng bạc có niên đại từ thế kỷ 12. Một số đồng xu mang dòng chữ "KANUTUS", tên tiếng Latin của Knut, có nghĩa là chúng được đúc dưới thời vua Thụy Điển Knut Eriksson - người trị vì từ năm 1173 đến khoảng năm 1195. Ảnh: Stockholm County Administrative Board.
Một số đồng xu rất hiếm, bao gồm một số "đồng xu giám mục" được đúc bởi các giám mục quyền lực. Những hiện vật này khắc họa hình ảnh một giám mục cầm một cây gậy mục đồng. Ảnh: Stockholm County Administrative Board.
Stockholm được một chính khách chính thức thành lập vào năm 1252. Đến cuối thế kỷ 13, Stockholm đã trở thành thành phố lớn nhất của Thụy Điển. Ảnh: scandinavianarchaeology.com.
Về lý do tại sao kho báu được chôn cất, các nhà nghiên cứu cho biết cuối thế kỷ 12 là một "thời kỳ hỗn loạn" bởi khi đó, người Thụy Điển đang cố gắng xâm chiếm một số vùng đất của Phần Lan. Vì vậy, nhiều người có thể đã chôn giấu những của cải giá trị để không bị cướp bóc. Ảnh: Gunnar Saietz A.-B, Stockholm. Malmö Stad.
Cuộc nghiên cứu về kho báu đang được các chuyên gia tiến hành. Hội đồng Hành chính Quận Stockholm sẽ báo cáo việc phát hiện kho báu trên lên Hội đồng Di sản Quốc gia để cơ quan này quyết định liệu người đàn ông tìm thấy kho báu có thể nhận được những gì nhờ phát hiện quan trọng trong lúc đi đào giun. Ảnh: French School illustration from Li Livres dou Santé (late 13th century), British Library. Wikipedia.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
