Thợ dò kim loại phát hiện kho báu tiền vàng khủng gần Biển Galilee

Kho tri thức

Thợ dò kim loại phát hiện kho báu tiền vàng khủng gần Biển Galilee

Một người dò kim loại đã phát hiện kho báu tiền vàng và đồ trang sức khoảng 1.400 tuổi gần Biển Galilee. Các chuyên gia xác định kho báu có từ thời Byzantine.

Tâm Anh (theo LS)
Vào tháng 7 vừa qua, Eddie Lipsman - chuyên gia dùng máy dò kim loại đã phát hiện kho báu khi đi qua một tảng đá lớn và hai bức tường cổ gần Biển Galilee. "Máy phát tín hiệu mạnh một cách bất thường, tôi không thể tin được - những đồng tiền vàng cứ lần lượt lộ ra", ông Lipsman chia sẻ về việc tìm thấy kho báu cực giá trị. Ảnh: Michael Eisenberg.
Sau đó, các chuyên gia, nhà khảo cổ đã bắt tay vào cuộc khai quật và tìm thấy kho báu hiếm có gần 1.400 năm tuổi bao gồm tiền vàng và đồ trang sức thời Byzantine. Ảnh: Michael Eisenberg.
Cụ thể, kho báu gồm 97 đồng tiền vàng cùng hàng chục món đồ trang sức bao gồm đôi hoa tai chế tác tinh xảo từ vàng, đính ngọc trai, đá bán quý và thủy tinh. Ảnh: Michael Eisenberg.
"Đây là một trong 5 kho báu vàng lớn nhất thời kỳ này được tìm thấy trong khu vực. Việc bổ sung thêm các đồ trang sức và tiền xu khiến chúng trở nên thú vị hơn và có tầm quan trọng hơn về mặt tiền tệ. Đây là kho báu đầu tiên thuộc loại này ở thành phố cổ Hippos (còn được gọi là Sussita) cho đến nay", Michael Eisenberg - đồng Giám đốc đoàn khai quật và nhà khảo cổ thuộc Viện Khảo cổ Zinman của Đại học Haifa chia sẻ. Ảnh: Michael Eisenberg.
Những đồng tiền có in hình các hoàng đế khác nhau, có niên đại từ thời hoàng đế Justin I (518 - 527) đến đầu triều đại Heraclius (610 - 613). Một số đồng tiền có dấu vết của vải cho thấy chúng từng được bọc trong vải. Ảnh: Michael Eisenberg.
Các đồng tiền bao gồm: solidus - đồng tiền lớn có hàm lượng vàng cao của đế chế Byzantine; đồng semisis có giá trị bằng 1/2 đồng nửa solidus; đồng termisis có giá trị bằng 1/3 đồng nửa solidus. Ảnh: Avram Graicer - CC BY-SA 3.0.
Trong số những đồng tiền cổ được tìm thấy, một đồng termisis đặc biệt quý hiếm, có thể được đúc tại Cyprus khoảng năm 610. Thời điểm đúc tiền là thời kỳ diễn ra cuộc khởi nghĩa chống lại hoàng đế Phocas. Cuộc khởi nghĩa giành chiến thắng và lập ra triều đại Heraclius Byzantine tồn tại từ năm 610 - 711. Ảnh: Dr. Avishai Teicher – CC BY 2.5.
Danny Syon, chuyên gia nghiên cứu tiền xu của cuộc khai quật, cho biết kho báu mới tìm thấy là một phát hiện hiếm có, bổ sung những thông tin quan trọng về lịch sử chính trị và kinh tế thời đó. Ảnh: Avisara8 – CC BY-SA 4.0.
Mặc dù chưa rõ lý do vì sao người xưa chôn giấu kho báu giá trị như vậy nhưng lịch sử cho thấy Hippos là nơi hỗn loạn vào thế kỷ 7. Năm 614, quân đội của đế chế Sasania (lãnh thổ gồm Iran và một số vùng Trung Đông, Trung Á) đã xâm lược Palestine thuộc đế chế Byzantine khi đó. Những cư dân trong khu vực, bao gồm cả Hippos, đã cất giấu tài sản của mình trước khi quân địch tiến vào. Ảnh: biblicalarchaeology.org.
Khu vực này là "điểm nóng" các cuộc xung đột ác liệt trong nhiều năm. Jerusalem thất thủ trong cuộc tấn công vào năm 614 nhưng người Byzantine đã chiếm lại vào khoảng 15 năm sau. Đến năm 636, quân đội Hồi giáo chiếm lại và thành phố cổ Hippos dần suy tàn trước khi bỏ hoang sau trận động đất xảy ra ở Galilee vào năm 749. Ảnh: wikiwand.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo LS)
