Bí mật kho báu ngàn đồng tiền cổ châu Âu từ thế kỷ 17

Khám phá kho báu khổng lồ với hàng ngàn đồng tiền cổ, các nhà khảo cổ đang dần giải mã lịch sử huy hoàng và hỗn loạn của châu Âu thế kỷ 17.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Ở gần làng Świerszczów thuộc tỉnh Lublin, miền đông Ba Lan, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Hrubieszów bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Hrubieszów.
Đó là một kho báu khổng lồ gồm những đồng tiền xu có niên đại từ thế kỷ 17 Sau Công Nguyên, ước tính bao gồm khoảng 5.000 mẫu vật đồng tiền bằng đồng và bạc. Ảnh: @Bảo tàng Hrubieszów.
Thực tế, những đồng xu bằng đồng và bạc này được đúc dưới triều đại của Vua Jan II Kazimierz từ năm 1650 đến năm 1657, trước khi cho luân chuyển ra ngoài khoảng thời gian sau đó. Ảnh: @Bảo tàng Hrubieszów.
Các chuyên gia tin rằng, phát hiện này mang đến cái nhìn hiếm hoi về sự lưu thông tiền tệ trong một trong những thế kỷ hỗn loạn nhất của lịch sử Ba Lan và châu Âu. Ảnh: @Bảo tàng Hrubieszów.
Thế kỷ 17 Sau Công Nguyên được đánh dấu bằng chiến tranh, xâm lược và nhiều bất ổn chính trị, Những hoàn cảnh khắc nghiệt thường khiến người ta phải cất giấu tài sản dưới lòng đất. Nhiều khoản tiền như vậy đã không bao giờ được thu hồi, hoặc vì chủ sở hữu của chúng đã qua đời, hoặc hoàn cảnh đã ngăn cản việc thu hồi lại. Ảnh: @Bảo tàng Hrubieszów.
Thiên Đăng (Theo arkeonews)
