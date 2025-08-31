Hà Nội

Sống Khỏe

Đi bộ nhanh - lợi ích toàn diện cho cơ thể và trí não

Bằng cách thúc đẩy lưu lượng máu, đi bộ nhanh có thể cải thiện sức khỏe của tim và phổi.

Bình Nguyên

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) định nghĩa hoạt động aerobic cường độ vừa phải là bất kỳ hoạt động nào khiến một người đổ mồ hôi và tăng nhịp tim đến mức họ có thể nói chuyện nhưng không thể hát (theo bài kiểm tra nói chuyện). Theo nguyên tắc chung, để một người có thể đi bộ nhanh, họ cần phải di chuyển với tốc độ tối đa là 7,5 km/giờ. Các chuyên gia khuyến cáo một người nên đặt mục tiêu đi bộ nhanh mỗi ngày ít nhất 30 phút.

Đi bộ nhanh phù hợp với nhiều lứa tuổi và có rất nhiều lợi ích:

Tốt cho tim mạch và tăng sức bền: Bạn có thể cải thiện khả năng tim mạch mà không cần tham gia các môn thể thao có tính đối kháng nhờ đi bộ nhanh. Đi bộ nhanh cũng hoàn hảo cho tim, tuần hoàn máu và hô hấp.

Tăng cường cơ bắp toàn diện: Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, khi đi bộ nhanh không chỉ có đôi chân hoạt động mà các cơ mông, cơ bụng, cánh tay cũng được huy động.

Đốt cháy chất béo: Đi bộ nhanh kích hoạt quá trình phân giải mỡ (sử dụng chất béo làm năng lượng), đặc biệt khi bạn duy trì đi bộ nhanh với nỗ lực vừa phải nhưng kéo dài.

Tốt cho sức khỏe tinh thần: Đây là hoạt động giúp tăng cường endorphin, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, giúp bạn ngắt kết nối với guồng quay của công việc và cuộc sống.

Nghiên cứu chỉ ra rằng tác dụng của đi bộ nhanh có thể giúp bạn tăng cường sự tự tin, cải thiện chất lượng giấc ngủ và thúc đẩy não bộ hoạt động tốt hơn. Qua đó bài tập này cũng hỗ trợ bạn điều trị chứng trầm cảm, giảm thiểu căng thẳng, lo lắng và mệt mỏi. Người lớn tuổi duy trì việc đi bộ rất tốt trong phòng ngừa và cải thiện suy giảm trí nhớ.

Khả năng tiếp cận dễ dàng và có tính tiến bộ: Không cần thiết bị phức tạp hoặc trình độ bắt đầu cao, bạn có thể tiến bộ theo tốc độ của riêng mình và biến đi bộ nhanh thành một thử thách thực sự cho bản thân.

nh minh họa/Internet

Giúp hạ huyết áp: Những tác dụng của đi bộ nhanh lên hệ tim mạch và huyết áp có tác động tương hỗ lẫn nhau. Như đã nói bên trên, đi bộ nhanh giúp tim khỏe, đập nhịp nhàng và ổn định hơn. Việc trái tim không cần gồng mình lên để bơm máu là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa và chữa trị cao huyết áp.

Ngoài ra, lợi ích của đi bộ nhanh trong giảm mỡ máu còn giúp cho thành mạch máu không bị thu hẹp và có độ đàn hồi tốt. Điều này giúp máu lưu thông dễ dàng, giảm sức ép máu lên thành mạch. Điều này ngược lại sẽ giảm được gánh nặng cho tim và về lâu dài giữ huyết áp ở mức ổn định.

Đi bộ nhanh trong 30 – 45 phút từ 5 – 6 ngày/1 tuần sẽ giúp bạn kiểm soát huyết áp. Bạn có thể kết hợp thêm một hoạt động thể thao yêu thích để hỗ trợ giảm huyết áp như đi bộ, bơi lội, đạp xe, chạy bộ, nâng tạ…

Hỗ trợ giảm cân: Bạn đi bộ càng nhanh, càng nhiều calo bị đốt cháy. Tác dụng của đi bộ nhanh còn bao gồm tăng cường trao đổi chất, củng cố và tăng khối lượng cơ, giúp chắc xương.

Cần lưu ý rằng, dù tình trạng sức khỏe như thế nào, bạn luôn phải vận động để khỏe hơn. Nếu bạn đang có các bệnh lý cần sự quan tâm sát sao như tim mạch, đái tháo đường, huyết áp,… bạn nên tham khảo cẩn thận ý kiến bác sĩ để biết cách phòng tránh tác hại ngoài ý muốn.

