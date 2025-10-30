Hà Nội

Đẹp ngỡ ngàng mùa lá đỏ ở rừng Khe Sanh

Du lịch

Cuối thu ở Khe Sanh, Hướng Phùng, rừng phong hương đỏ rực như mùa thu châu Âu. Sương mờ, hồ nước và núi rừng tạo khung cảnh mê hoặc du khách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cuối thu, khi cái lạnh chập chờn cùng màn sương giăng mờ, vùng rừng Khe Sanh, Hướng Phùng ở Quảng Trị bừng lên sắc vàng rộm, báo hiệu mùa lá đỏ đang về. Ảnh Báo Quảng Trị
Đây là thời điểm cây phong hương còn gọi là cây Sau Sau hay cây bạch giao – chuyển màu, chuẩn bị kết thúc “sứ mệnh làm lá” để về với đất. Ảnh Báo Quảng Trị
Cây phong hương là loài thân gỗ mọc nhiều ở vùng khí hậu lạnh, thường sinh trưởng ở độ cao trên 500 m so với mực nước biển. Đặc biệt, càng lên cao, lá càng đỏ rực, tạo nên những cánh rừng đỏ thẫm như mùa lá phong ở châu Âu. Ảnh Đức Hiếu
Nhìn từ trên cao, những triền núi phủ rừng phong hương hiện ra như một bức tranh đa sắc rực rỡ, từ vàng rực đến đỏ tươi, khiến bất cứ du khách nào đặt chân đến cũng phải trầm trồ. Ảnh Đức Hiếu
Nhiều người ví nơi đây là “mùa thu của châu Âu”, bởi vẻ đẹp ma mị của lá phong hương hòa cùng sương mờ và ánh sáng dịu của những ngày cuối thu. Ảnh Huy Võ
Lúc này, hồ Thủy điện Rào Quán dâng cao, mặt nước trong xanh phản chiếu những ngọn cây đổi màu, tạo nên khung cảnh lãng mạn, huyền ảo. Cảnh quan nơi đây trở thành điểm check-in và chụp ảnh lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia cũng như du khách yêu thiên nhiên. Ảnh Huy Võ
Mỗi năm, mùa lá đỏ chỉ kéo dài vài tuần, vì vậy du khách cần lựa chọn thời điểm cuối thu để không bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp.
Khi lá phong hương đỏ rực trên triền núi, rừng cây trơ trọi nhánh lá cũng trở thành nét đẹp riêng, vừa hoang sơ vừa lãng mạn. Ảnh Huy Võ
Đối với nhiều người, cảnh lá đỏ ở Khe Sanh và Hướng Phùng không chỉ là thiên nhiên mà còn là trải nghiệm văn hóa, một phần ký ức mùa thu miền núi Đông Bắc Quảng Trị. Ảnh Huy Võ
Mùa lá đỏ đi qua, để lại trong lòng du khách nhiều tiếc nuối và hẹn ước trở lại năm sau. Suốt chặng đường khám phá, từ những con đường mòn len lỏi giữa rừng đến hồ nước lặng yên, du khách như được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên hiếm có, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, cảm nhận nhịp sống bình dị của núi rừng nơi biên viễn. Ảnh Huy Võ
Với vẻ đẹp “như châu Âu giữa lòng Quảng Trị”, rừng phong hương vùng Khe Sanh, Hướng Phùng là một trong những điểm đến mùa thu khiến du khách mê mẩn, vừa thưởng lãm thiên nhiên vừa lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình khám phá miền núi Tây Quảng Trị. Ảnh Nguyễn Ngọc Lân﻿
