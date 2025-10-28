Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngắm suối Yến rực tím hoa súng điểm checkin mùa thu không thể bỏ lỡ

Du lịch

Ngắm suối Yến rực tím hoa súng điểm checkin mùa thu không thể bỏ lỡ

Suối Yến mùa hoa súng khoe sắc tím hồng, hòa cùng núi non trùng điệp và sương sớm, tạo khung cảnh lãng mạn khiến du khách say lòng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mỗi độ thu sang, khi những cơn gió se lạnh ùa về, cả dòng suối Yến lại rực rỡ khoác lên mình sắc tím hồng của những đóa hoa súng nở bung giữa mặt nước. Ảnh dulich
Mỗi độ thu sang, khi những cơn gió se lạnh ùa về, cả dòng suối Yến lại rực rỡ khoác lên mình sắc tím hồng của những đóa hoa súng nở bung giữa mặt nước. Ảnh dulich
Nằm trong quần thể danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn, Hà Nội), cách trung tâm thành phố khoảng 70km, suối Yến từ lâu đã được xem là “dải lụa mềm” dẫn du khách về với chùa Hương linh thiêng, đồng thời là điểm hẹn bình yên mỗi mùa hoa súng nở. Ảnh Amachau
Nằm trong quần thể danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn, Hà Nội), cách trung tâm thành phố khoảng 70km, suối Yến từ lâu đã được xem là “dải lụa mềm” dẫn du khách về với chùa Hương linh thiêng, đồng thời là điểm hẹn bình yên mỗi mùa hoa súng nở. Ảnh Amachau
Dài chừng 4km, suối Yến còn được gọi là Yến Vĩ bởi dáng uốn lượn mềm mại tựa đuôi chim yến đang dang cánh. Nơi đây là con đường thủy duy nhất để du khách vãn cảnh chùa Hương, nhưng vào mùa thu, khi nước trong veo soi bóng mây trời và hoa súng đồng loạt khoe sắc, suối Yến lại trở thành bức tranh phong cảnh hữu tình khiến ai từng ghé qua đều khó quên. Ảnh Amachau
Dài chừng 4km, suối Yến còn được gọi là Yến Vĩ bởi dáng uốn lượn mềm mại tựa đuôi chim yến đang dang cánh. Nơi đây là con đường thủy duy nhất để du khách vãn cảnh chùa Hương, nhưng vào mùa thu, khi nước trong veo soi bóng mây trời và hoa súng đồng loạt khoe sắc, suối Yến lại trở thành bức tranh phong cảnh hữu tình khiến ai từng ghé qua đều khó quên. Ảnh Amachau
Thường từ tháng 10 đến tháng 11 hằng năm, khắp lòng suối phủ một màu tím hồng ngọt ngào của hoa súng. Ngồi trên con đò nhỏ, lững lờ trôi giữa làn nước yên ả, du khách như được hòa mình vào không gian trong trẻo, nơi chỉ còn tiếng mái chèo khua nhịp và mùi hương hoa thoang thoảng trong gió. Ảnh Amachau
Thường từ tháng 10 đến tháng 11 hằng năm, khắp lòng suối phủ một màu tím hồng ngọt ngào của hoa súng. Ngồi trên con đò nhỏ, lững lờ trôi giữa làn nước yên ả, du khách như được hòa mình vào không gian trong trẻo, nơi chỉ còn tiếng mái chèo khua nhịp và mùi hương hoa thoang thoảng trong gió. Ảnh Amachau
Dọc hai bên bờ, những hàng cây khẳng khiu trơ trụi lá vươn lên giữa trời, tương phản tuyệt đẹp với sắc hoa rực rỡ phía dưới, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa đầy sức sống. Ảnh Tạ Trung Kiên
Dọc hai bên bờ, những hàng cây khẳng khiu trơ trụi lá vươn lên giữa trời, tương phản tuyệt đẹp với sắc hoa rực rỡ phía dưới, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa đầy sức sống. Ảnh Tạ Trung Kiên
Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa súng là buổi sáng, từ 7 đến 9 giờ, khi ánh nắng còn dịu và sương sớm chưa tan. Lúc ấy, những bông súng vươn mình đón nắng, cánh hoa hé mở, soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng tạo nên bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng.
Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa súng là buổi sáng, từ 7 đến 9 giờ, khi ánh nắng còn dịu và sương sớm chưa tan. Lúc ấy, những bông súng vươn mình đón nắng, cánh hoa hé mở, soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng tạo nên bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng.
Dưới làn hơi sương lãng đãng, từng cánh hoa tím hồng nổi bật giữa sắc xanh của nước và cỏ, khiến suối Yến mang vẻ huyền ảo như chốn tiên cảnh.
Dưới làn hơi sương lãng đãng, từng cánh hoa tím hồng nổi bật giữa sắc xanh của nước và cỏ, khiến suối Yến mang vẻ huyền ảo như chốn tiên cảnh.
Không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, suối Yến mùa hoa súng còn là địa điểm lý tưởng để các nhiếp ảnh gia và du khách yêu thích “sống chậm” ghi lại những khoảnh khắc tinh khôi nhất của đất trời. Cảm giác được ngồi thuyền trôi nhẹ, hít hà làn gió thu mát rượi và chụp lại khung cảnh thơ mộng ấy là một trải nghiệm khó quên. Ảnh Amachau
Không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, suối Yến mùa hoa súng còn là địa điểm lý tưởng để các nhiếp ảnh gia và du khách yêu thích “sống chậm” ghi lại những khoảnh khắc tinh khôi nhất của đất trời. Cảm giác được ngồi thuyền trôi nhẹ, hít hà làn gió thu mát rượi và chụp lại khung cảnh thơ mộng ấy là một trải nghiệm khó quên. Ảnh Amachau
Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, suối Yến mùa hoa súng như một góc lặng thanh bình để người ta tạm rời xa ồn ào phố thị, tìm lại sự yên ả trong tâm hồn. Và cứ thế, mỗi độ thu về, nơi đây lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của những tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp dung dị mà say đắm của đất trời Hương Sơn. Ảnh Lê Xuân Bách
Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, suối Yến mùa hoa súng như một góc lặng thanh bình để người ta tạm rời xa ồn ào phố thị, tìm lại sự yên ả trong tâm hồn. Và cứ thế, mỗi độ thu về, nơi đây lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của những tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu vẻ đẹp dung dị mà say đắm của đất trời Hương Sơn. Ảnh Lê Xuân Bách
Vân Giang (Tổng hợp)
#Hoa súng mùa thu Suối Yến #Khung cảnh thiên nhiên Hương Sơn #Chụp ảnh cảnh quan mùa thu #Điểm du lịch chùa Hương #Trải nghiệm thuyền giữa suối yên bình #Phong cảnh núi non sương sớm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT