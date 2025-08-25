Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng với vi phạm tại trạm thu phí

Bộ Xây dựng vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, trong đó bổ sung nhiều chế tài mới.

Tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ vừa hoàn thiện, Bộ Xây dựng đã bổ sung nhiều chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thanh toán điện tử giao thông đường bộ và hoạt động tại các trạm thu phí.

Cụ thể, mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với cá nhân và 6 - 10 triệu đồng đối với tổ chức sẽ được áp dụng với các hành vi: Tự ý chuyển thẻ đầu cuối từ phương tiện này sang phương tiện khác; Phá hủy, làm giả, xóa dữ liệu hoặc can thiệp vào nội dung thẻ đầu cuối; Mở hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh, mạo danh.

Đối với hoạt động trạm thu phí, dự thảo quy định phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức khi vi phạm các hành vi như không công khai thông tin theo quy định; bán vé, soát vé không kịp thời, sách nhiễu người mua vé;

Không bán đầy đủ hoặc hạn chế thời gian bán vé tháng, vé quý; nhận tiền mặt, nhưng không giao vé hoặc giao vé sai quy định; buông lỏng quy trình nghiệp vụ để phương tiện không mua vé vẫn qua trạm.

Mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng đối với cá nhân, 20 - 40 triệu đồng đối với tổ chức được áp dụng với các hành vi nghiêm trọng hơn, bao gồm: không tuân thủ quy trình quản lý, vận hành trạm dẫn đến tai nạn giao thông;

Phát hành chứng từ thu phí không đúng đối tượng hoặc giá trị; xâm nhập, phá hoại hệ thống thanh toán điện tử; đánh cắp dữ liệu, can thiệp trái phép phần mềm, dữ liệu.

Đối với hành vi như: không báo cáo doanh thu, báo cáo sai hoặc không đúng thời gian; không công khai số thu hằng ngày; tự ý thay đổi mức thu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; không bảo trì, kiểm định thiết bị theo quy định; tự ý tháo dỡ, thanh lý, nhượng bán tài sản trạm thu phí… dự thảo quy định mức phạt từ 30 - 50 triệu đồng đối với tổ chức.

Ở mức cao hơn, 50 - 70 triệu đồng đối với tổ chức áp dụng với các vi phạm: để ùn tắc kéo dài từ 750m trở lên tại làn thu phí; thời gian xe qua trạm vượt quá 15 phút; để xảy ra tai nạn nghiêm trọng; không xây dựng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy trình nghiệp vụ về bù trừ, thanh toán, đối soát, giao dịch thu phí điện tử; không đồng bộ dữ liệu theo quy định.

Đáng chú ý, dự thảo đưa ra mức phạt 80 - 100 triệu đồng đối với tổ chức cho hai hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng: Không quản lý riêng biệt số tiền trong tài khoản thu phí sử dụng đường bộ; Sử dụng sai mục đích số tiền trong tài khoản này.