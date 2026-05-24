Đề và đáp án môn Toán vòng 2 thi lớp 10 THPT Chuyên KHTN Hà Nội năm 2026

Sáng 24/5, các thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2026 đã hoàn thành bài thi môn Toán vòng 2.

Đề Toán vòng 2 thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 với thời gian làm bài 150 phút.

Báo Tri thức và Cuộc sống giới thiệu lời giải gợi ý được thực hiện bởi thầy Võ Quốc Bá Cẩn, Nguyễn Lê Phước, Nguyễn Tiến Dũng (giáo viên trường Archimedes Academy, Hà Nội), thầy Trần Đức Hiếu (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), thầy Phan Quang Linh (THCS Giảng Võ) thầy Vũ Minh Đức, Nguyễn Văn Quý, Đào Phúc Long (câu lạc bộ CMATH), thầy Trần Quang Độ (Viện Toán học).

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên có 3.972 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 cho 545 chỉ tiêu thuộc 5 khối chuyên.

Trong đó, khối chuyên Toán có số lượng đăng ký đông nhất với 1.060 hồ sơ. Xếp thứ hai là khối chuyên Hóa học với 803 hồ sơ. Lần lượt xếp sau về số hồ sơ đăng ký chuyên Vật lý với 785 hồ sơ, chuyên Tin học với 752 hồ sơ; chuyên Sinh học 572 hồ sơ.

Chỉ tiêu của mỗi khối chuyên đều là 109, do đó tỷ lệ chọi của các khối chuyên cũng lần lượt theo thứ tự trên.