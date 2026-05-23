Đề Tiếng Anh thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2026

Chiều 23/5, các thí sinh dự thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 đã vượt qua bài thi môn Tiếng Anh điều kiện.

Cụ thể, đề Tiếng Anh thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

1.png
2.png
3.jpg
4.jpg

Theo kế hoạch, ngày mai 24/5, các thí sinh sẽ bước vào bài thi các môn chuyên.

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên có 3.972 hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 cho 545 chỉ tiêu thuộc 5 khối chuyên.

Trong đó, khối chuyên Toán có số lượng đăng ký đông nhất với 1.060 hồ sơ. Xếp thứ hai là khối chuyên Hóa học với 803 hồ sơ. Lần lượt xếp sau về số hồ sơ đăng ký chuyên Vật lý với 785 hồ sơ, chuyên Tin học với 752 hồ sơ; chuyên Sinh học 572 hồ sơ.

Chỉ tiêu của mỗi khối chuyên đều là 109, vì vậy tỷ lệ chọi cũng theo thứ tự lần lượt này.

Cụ thể, khối chuyên Toán có tỷ lệ chọi cao nhất, lên đến 1/9,7; tức khoảng 10 em thi thì lấy 1. Lần lượt xếp sau là các khối chuyên Hóa học với tỷ lệ chọi 1/7,4; chuyên Vật lý tỷ lệ chọi là 1/7,2; chuyên Tin học 1/6,9; chuyên Sinh học 1/5,2.

Theo quy định của trường, tất cả thí sinh đều phải dự thi 3 môn thi chung là Ngữ văn, Toán (vòng 1) và Tiếng Anh.

Ngoài ra, thí sinh thi các môn chuyên theo khối đăng ký, gồm: Toán (vòng 2) cho chuyên Toán và Tin; Tin học cho chuyên Tin; Khoa học tự nhiên (phần kiến thức, kỹ năng) tương ứng cho các chuyên Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2. Điểm môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển.

Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 16/6 theo tin nhắn đến số điện thoại hợp lệ của thí sinh trong hồ sơ đăng ký dự thi, trên website của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và website của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Thí sinh lưu ý nhà trường không gửi giấy báo kết quả thi.

Lịch thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026 như sau:

tai-xuong-4382.png

Theo Thanh Hùng/ Vietnamnet
Ninh Bình và Đà Nẵng tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT an toàn

Ninh Bình và Đà Nẵng là hai tỉnh, thành tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026–2027 sớm nhất, cùng diễn ra vào 23-25/5

Gần 52.000 thí sinh tại tỉnh Ninh Bình chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Hôm nay (23/5), gần 52.000 thí sinh tại tỉnh Ninh Bình chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2026–2027.

TP.HCM tiến tới xét tuyển lớp 10 từ năm 2026: Phụ huynh và học sinh nói gì?

Trước lộ trình thay thế thi tuyển bằng xét tuyển học bạ của TP.HCM, phụ huynh và học sinh kỳ vọng giảm áp lực thi cử nhưng vẫn băn khoăn về tính công bằng.

TP.HCM đang đẩy mạnh lộ trình thay thế kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức xét tuyển học bạ, dự kiến áp dụng mở rộng từ năm học 2026-2027. Đây là bước đi chiến lược nhằm tiến tới phổ cập giáo dục bậc THPT ngay khi mạng lưới trường lớp được hoàn thiện.

Chiều ngày 14/5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ của TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết thành phố đang dồn lực đầu tư hạ tầng để hoàn thiện mạng lưới giáo dục. Cụ thể, địa phương đang triển khai kế hoạch xây mới khoảng 1.000 phòng học trong 150 ngày, để kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Từ ngày 4/5 mở cổng đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu- Đại học Quốc gia TPHCM được mở từ 8h ngày 4 đến 17h ngày 10/5.

Cổng thông tin đăng ký tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu được mở từ 8h ngày 4 đến 17h ngày 10/5.

Phụ huynh, học sinh đăng ký tuyển sinh theo 2 cách

