Đề xuất bác sĩ chuyên khoa được công nhận tương đương thạc sĩ, tiến sĩ

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT, bác sĩ nội trú xứng đáng được tôn vinh tuy nhiên cần thận trọng xác định vị trí các bậc đào tạo trong khung trình độ quốc gia.

Chiều 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án Luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Thị Nhị Hà (đoàn Hà Nội) đồng tình với quy định tại dự thảo Luật về giữ nguyên hệ thống văn bằng quốc gia gồm đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Tuy nhiên, bà cho rằng với một số ngành đặc thù như y tế, cần có quy định linh hoạt hơn bởi có thêm các hình thức đào tạo khác như: bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II.

Nhấn mạnh đây là đội ngũ có trình độ thực hành cao, đóng góp lớn cho ngành y tế, bà đề xuất nghiên cứu xem xét quy định bác sĩ chuyên khoa cấp I tương đương thạc sĩ ứng dụng, bác sĩ chuyên khoa cấp II tương đương tiến sĩ ứng dụng.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho biết, đào tạo bác sĩ chuyên khoa là hình thức đào tạo thực hành chuyên sâu, tập trung vào kỹ năng nghề nghiệp, rất có giá trị, đặc biệt tại các cơ sở y tế địa phương.

Do đó, ông đề nghị duy trì hệ thống đào tạo bác sĩ chuyên khoa, nhưng chỉ nên gọi là bác sĩ chuyên khoa, không nên chia cấp I, cấp II như hiện nay. Thời gian đào tạo có thể linh hoạt từ 3 - 5 năm tùy lĩnh vực, bảo đảm chuẩn quốc tế và giá trị thực hành.

Đối với bác sĩ nội trú, đại biểu cho biết, đây là hình thức đào tạo tinh hoa, đặc biệt của ngành y Việt Nam, được tổ chức theo mô hình tiên tiến của các nước phát triển. Việc thi tuyển, đào tạo và tốt nghiệp đều rất khắt khe, nhằm chọn lọc và bồi dưỡng những bác sĩ giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành. Nhiều thế hệ bác sĩ nội trú đã trở thành cán bộ đầu ngành, giám đốc bệnh viện, thậm chí là lãnh đạo Bộ Y tế.

“Vì vậy, không nên gộp bác sĩ nội trú với chuyên khoa, mà cần quy định riêng trong luật, đồng thời tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ học viên như trước đây (có phụ cấp hoặc lương trong thời gian học), để khuyến khích người tài tham gia”, ông đề xuất.

Tham gia thảo luận, làm rõ ý kiến đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, đối với quy định về vị trí, chế độ của bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II được nhiều đại biểu quan tâm, Bộ trưởng cho biết, trong quá trình soạn thảo luật, ban soạn thảo đã nhiều lần làm việc với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan để trao đổi kỹ nội dung này.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là nhóm cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo với yêu cầu rất khắt khe, thể hiện năng lực nghề nghiệp vượt trội. Họ hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh, ghi nhận và hưởng chế độ đãi ngộ tương xứng. Tuy nhiên, việc xác định vị trí của các bậc đào tạo này trong khung trình độ quốc gia cần được xem xét thận trọng.

Theo Bộ trưởng, các chương trình đào tạo chuyên khoa và nội trú chủ yếu thể hiện mức độ chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp cao, trong khi hệ thống khung trình độ quốc gia lại phân tầng theo tiêu chí về trình độ học thuật.

Do đó, việc xếp loại hay công nhận văn bằng cần được cân nhắc kỹ, sao cho vừa đảm bảo tôn vinh đúng mức, vừa bảo đảm tính thống nhất của hệ thống.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị các nhà giáo, chuyên gia y tế cùng nghiên cứu để lựa chọn cách thức ghi nhận phù hợp nhất.

“Mọi sự tôn vinh nếu được đặt đúng chỗ, đúng bản chất sẽ càng có giá trị”, ông nhấn mạnh.