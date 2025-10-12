Hà Nội

Đầy rẫy vết vá trên mặt đường cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Xã hội

Đầy rẫy vết vá trên mặt đường cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Sau hơn 3 năm đưa vào khai thác, nhiều đoạn trên tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên đoạn qua TP Đà Nẵng bị hư hỏng, bong tróc phải vá lại.

Theo Thanh Hiền/Tiền phong
Cao tốc La Sơn - Hòa Liên nối TP Huế và Đà Nẵng, dài 65km, được đưa vào khai thác vào năm 2022. Ghi nhận của PV Tiền Phong, đoạn đường ở địa phận TP Đà Nẵng chi chít vết vá . Ảnh: Thanh Hiền.
Nhiều vết kéo dài cả chục mét, rộng bằng cả làn đường. Anh Nguyễn Phúc Hạnh (30 tuổi, lái xe dịch vụ) thường xuyên đi trên tuyến đường này cho hay: "Nhiều đoạn bị bong, lở, chạy tốc độ cao cảm nhận rất rõ và cũng sợ mất an toàn."
Đoạn gần hầm Mũi Trâu nhiều vết vá nối tiếp nhau. Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư Dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên) mặt đường hư hỏng do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài từ bão số 10.
Ngoài ra, lượng xe lưu thông trên tuyến đường này rất lớn khiến mặt đường "chịu trận". Không chỉ có xe cá nhân, xe chở hàng mà còn các loại xe công trình chạy liên tục mỗi ngày.
Công nhân đang triển khai mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn đường. Tuyến đường này vừa thi công, vừa khai thác. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khắc phục hư hỏng mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.
Những vết vá gặp liên tục trên mặt đường. Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên sẽ được nâng cấp lên 4 làn xe với chiều rộng 22m, vận tốc thiết kế từ 60 - 80 km/h. Từ đó nâng cao năng lực khai thác tuyến, bảo đảm an toàn giao thông và phát huy vai trò của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông trong kết nối vùng và quốc gia.
Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết đơn vị chức năng sẽ tiếp tục rà soát, sửa chữa khắc phục các vị trí phát sinh hư hỏng.
GALLERY MỚI NHẤT