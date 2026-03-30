Đau vùng thượng vị, thanh niên 28 tuổi không ngờ viêm túi mật hoại tử

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân 28 tuổi (trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) mắc viêm túi mật hoại tử - một biến chứng nặng của viêm túi mật cấp và hiếm gặp ở người trẻ.

Nhập viện vì đau bụng, phát hiện viêm túi mật hoại tử

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau vùng thượng vị và hạ sườn phải âm ỉ, mức độ đau tăng dần kèm buồn nôn.

Qua thăm khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm bụng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng có thuốc, các bác sĩ ghi nhận túi mật giãn to bất thường (khoảng 43 mm), thành túi mật phù nề, không bắt thuốc cản quang, kèm dịch quanh túi mật.

Đáng chú ý, bệnh diễn tiến rất nhanh chỉ sau 1 ngày khởi bệnh. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán viêm túi mật hoại tử.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân viêm túi mật hoại tử - Ảnh BVCC

Can thiệp phẫu thuật cấp cứu

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật cấp cứu. Trong quá trình mổ, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp ghi nhận có thấm mật phúc mạc; túi mật căng to, thành mỏng và hoại tử toàn bộ túi mật, khiến việc phẫu tích gặp nhiều khó khăn. Túi mật chứa nhiều sỏi.

Ê-kíp đã kiểm soát động mạch túi mật và cổ túi mật bằng dụng cụ chuyên dụng, tiến hành cắt bỏ túi mật, đồng thời cầm máu, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu dưới gan.

Sau một tuần điều trị hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt, triệu chứng đau bụng giảm rõ rệt và đã được xuất viện.

Đặc điểm bất thường của ca bệnh

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, viêm túi mật hoại tử thường gặp ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh tim mạch. Nếu không được điều trị sớm, tình trạng này có thể dẫn đến thủng túi mật, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, từ đó tiến triển thành sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan với nguy cơ tử vong cao.

Trường hợp xảy ra ở người trẻ, không có yếu tố nguy cơ điển hình như bệnh nhân này là tương đối hiếm. Bên cạnh đó, triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa khác, làm tăng nguy cơ chẩn đoán muộn và xuất hiện biến chứng nặng.

“Người dân cần lưu ý, khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải, đặc biệt kèm theo sốt, nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm”, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo.

