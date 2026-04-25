Chỉ định thầu gói xây lắp 1,5 tỷ tại xã Hồng Thái: Tiết kiệm ngân sách 0,26%

Với giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, gói thầu xây lắp tại xã Hồng Thái (Lâm Đồng) được chỉ định cho Công ty Quốc Trung với mức tiết kiệm chỉ vỏn vẹn hơn 4 triệu đồng.

Ngày 07/04/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hồng Thái đã ra Quyết định số 16/QĐ-TTDVTH về việc chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình trung tâm phục vụ hành chính công xã Hồng Thái. Theo đó, đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Xây dựng Quốc Trung.

Theo hồ sơ phê duyệt, Gói thầu số 3 có giá dự toán được duyệt tại Quyết định số 111/QĐ-TTDVTH ngày 03/04/2026 là 1.511.209.763 đồng. Chỉ 4 ngày sau, kết quả chỉ định thầu ghi nhận giá trị hợp đồng ký kết với Công ty TNHH Xây dựng Quốc Trung là 1.507.158.562 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 4.051.201 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,26%.

Quyết định số 16/QĐ-TTDVTH về việc chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 3: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình trung tâm phục vụ hành chính công xã Hồng Thái. (Nguồn MSC)

Phân tích sâu hơn về hồ sơ năng lực của nhà thầu, Công ty TNHH Xây dựng Quốc Trung (Mã số thuế: 3400412363, địa chỉ tại 36 Tôn Đản, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) là một đơn vị có thâm niên hoạt động và sở hữu bảng thành tích trúng thầu dày dặn tại địa phương. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 23 gói thầu, trong đó ghi nhận kết quả trúng thầu 16 gói và trượt 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số 17.852.017.421 đồng.

Đáng chú ý, trong bức tranh tài chính của Công ty TNHH Xây dựng Quốc Trung, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập lên tới 11.296.076.249 đồng. Về mặt địa giới hành chính, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025, toàn bộ 23 gói thầu nhà thầu này tham gia đều nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Lịch sử thầu cho thấy doanh nghiệp từng đối đầu với 19 nhà thầu.

Trụ sở UBND xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.

Việc một doanh nghiệp "quen mặt" tại địa phương liên tục trúng các gói thầu sát giá dự toán thông qua hình thức chỉ định thầu luôn đặt ra bài toán về trách nhiệm giải trình. Nhận định về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM, chuyên gia thường xuyên tham vấn cho Báo Tri thức và Cuộc sống) phân tích: “Mục tiêu tối thượng của Luật Đấu thầu là Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế. Khi chủ đầu tư áp dụng chỉ định thầu cho gói thầu vượt hạn mức 1 tỷ đồng, trách nhiệm chứng minh tính hợp pháp và cấp bách là điều bắt buộc. Một gói thầu tiền tỷ mà tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,26% là con số mang tính tượng trưng, cho thấy tính kinh tế trong việc sử dụng vốn ngân sách chưa được tối ưu hóa. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc giám sát chặt chẽ của các cơ quan thanh tra, kiểm tra để đảm bảo không có sự lạm dụng chính sách”.

QUY ĐỊNH VỀ "CHỈ ĐỊNH THẦU" VÀ HẠN MỨC ÁP DỤNG

Để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong sử dụng vốn ngân sách, pháp luật quy định rất chặt chẽ về các trường hợp ngoại lệ được phép lựa chọn nhà thầu không qua hình thức đấu thầu rộng rãi.

Căn cứ Điều 23, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (có hiệu lực từ 01/01/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), hình thức Chỉ định thầu được kiểm soát qua các quy định sau:

1. Giới hạn về hạn mức giá gói thầu (Điểm m, Khoản 1, Điều 23):

  • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng.
  • Gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng.

2. Áp dụng với gói thầu trên hạn mức: Đối với các gói thầu xây lắp có giá trị lớn hơn 01 tỷ đồng, việc áp dụng chỉ định thầu chỉ được phép nếu dự án rơi vào các trường hợp đặc biệt, cấp bách được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 23 như:

  • Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.
  • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng hoặc thiên tai.

3. Điều kiện bắt buộc khi thực hiện chỉ định thầu (Khoản 2, Điều 23): Việc thực hiện chỉ định thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện: Có quyết định đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; Đã được bố trí vốn và có dự toán được phê duyệt theo quy định.

Ban QLDA KV Đơn Dương: Công ty Thông Nữ được chỉ định thầu sát giá?

Chỉ định thầu thi công cổng hàng rào Nhà thiếu nhi Đơn Dương cho Công ty TNHH Thông Nữ, chủ đầu tư chốt giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán.

Đầu tư công là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Để dòng vốn này phát huy tối đa hiệu quả, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu luôn đòi hỏi sự minh bạch, cạnh tranh và tối ưu hóa chi phí. Vừa qua, tại dự án Xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đơn Dương đã tiến hành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho một hạng mục bổ sung. Đáng chú ý, đơn vị được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu là Công ty TNHH Thông Nữ – một doanh nghiệp có bề dày hoạt động trên địa bàn, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ghi nhận ở mức 0 đồng.

Từ dự án 45 tỷ đồng đến gói thầu tiết kiệm "không đồng"

Xã Phúc Thọ Lâm Hà: Hoàng Minh trúng gói thầu khắc phục sạt lở giá hơn 1,2 tỷ

Công ty TNHH XD GT Hoàng Minh vừa được chỉ định gói thầu xây lắp có giá 1,2 tỷ đồng tại xã Phúc Thọ Lâm Hà với lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0,49%.

Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh khung pháp lý về đấu thầu không ngừng được hoàn thiện. Việc ban hành Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng với các văn bản hướng dẫn chi tiết như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã tạo ra một hành lang pháp lý chặt chẽ, hướng tới sự minh bạch, công bằng và tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho ngân sách nhà nước. Thực tiễn triển khai tại các địa phương, đặc biệt là việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình giám sát. Vừa qua, tại địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, việc lựa chọn nhà thầu cho dự án khắc phục sạt lở đường giao thông nông thôn đã cung cấp một lăng kính thực tiễn để nhìn nhận về quy trình thẩm định giá và hiệu quả tiết kiệm ngân sách thông qua hình thức chỉ định thầu.

Theo hồ sơ tài liệu trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các quyết định phê duyệt có liên quan, Văn phòng HĐND & UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà là chủ đầu tư của dự án: "Khắc phục, xử lý sạt lở đường vào khu sản xuất thôn Tân Hợp". Đây là một công trình mang tính chất cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương tại khu vực thôn Tân Hợp. Căn cứ theo Quyết định số 15/QĐ-VP ngày 14/4/2026 do Chánh Văn phòng HĐND & UBND xã Phúc Thọ Lâm Hà ký về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01: "Thi công xây dựng công trình thuộc công trình: Khắc phục, xử lý sạt lở đường vào khu sản xuất thôn Tân Hợp" có giá dự toán được phê duyệt là 1.228.076.588 đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách nhà nước và hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là chỉ định thầu theo quy trình rút gọn. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu diễn ra trong vòng 15 ngày của quý II/2026.

Gói vệ sinh 2,4 tỷ tại phường Đô Vinh: Vì sao không đấu thầu rộng rãi?

Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa không đấu thầu rộng rãi mà 'đặt hàng' doanh nghiệp làm vệ sinh với số tiền ngân sách hơn 2,4 tỷ đồng.

Việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp môi trường để thực hiện các dịch vụ công ích, luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm sát sao từ dư luận. Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu ngày càng được hoàn thiện nhằm hướng tới mục tiêu cạnh tranh và minh bạch, việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu không qua đấu thầu rộng rãi tại các địa phương thường đi kèm với những yêu cầu khắt khe về trách nhiệm giải trình. Mới đây, Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh đã quyết định "đặt hàng" trực tiếp một gói thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh công cộng trị giá hàng tỷ đồng cho một doanh nghiệp tư nhân, một động thái đang thu hút nhiều góc nhìn phân tích từ giới chuyên gia.

Theo hồ sơ tài liệu, ngày 14/4/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh đã ký Quyết định số 92/QĐ-BQLDA phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình: Cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng năm 2026. Tại văn bản này, gói thầu số 03 (Dịch vụ 06 tháng đầu năm) được xác định có giá trị 2.475.053.739 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2026, căn cứ theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND phường Đô Vinh. Đáng chú ý, thay vì tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng để tìm kiếm đơn vị chào giá cạnh tranh nhất, chủ đầu tư đã áp dụng hình thức "Đặt hàng/Chỉ định thầu rút gọn".

